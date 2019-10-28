Как камеры фиксации лишают водителей «прав» за превышение скорости

В соответствии со ст. 12.9 КоАП, за превышение установленной скорости на 60—80 км/ч полагается штраф 2000—2500 рублей или лишение «прав» на 4—6 месяцев. Если разогнался до скорости выше разрешенной более чем на 80 км/ч — 5000 штрафа или лишение в/у на 6 месяцев. Повторное в течении года превышение в обоих случаях безальтернтивно грозит изъятием «корочек» на 1 год.

Но если за такое дерзкое превышение тебя «обилетит» автоматическая камера ГИБДД, никакого лишения «прав» не будет — только штраф. Составить протокол и завести на водителя административное дело, финалом которого будет превращение водителя в пешехода, может только полицейский из плоти и крови.

А поскольку, как уже было сказано, на дороге они практически не видны, то и лишиться в/у за превышение скорости практически не реально, считают лихачи и поступают соответственно. Причем, многие уверены, что для лишения «за скорость» нужно, чтобы именно полицейский собственноручно заполнил в течении года оба протокола о превышении. Но это заблуждение.

Достаточно однажды попасться «на глаза» комплексу автоматической фиксации на скорости «+60 к разрешенной», а потом в течении года встретиться на дороге по аналогичному поводу с патрульным экипажем — и получаешь 100-процентный шанс остаться на годик без «прав» по решению суда.