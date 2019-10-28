Тест-драйв нового Volvo S60: лесть, гипноз и провокация

По крайней мере в спортивном облачении R-Design, в фирменном цвете «красный металлик» и с 18-дюймовыми черными матовыми дисками со сдвоенными спицами облик нового Volvo S60 действительно ярок и притягателен. При этом, по большому счету, в свежем экстерьере обошлось без дизайнерских откровений, и в седане легко узнаются традиционные черты шведской марки. Но при наличии упомянутого «макияжа» его образ манит, зовет, соблазняет и открыто намекает на драйв и агрессию — все по законам жанра, заданного в этом сегменте премиальной немецкой тройкой.

Новый шведский седан построен на платформе SPA (Scalable Product Architecture), общей с Volvo XC90, XC60 и S90. А кроме того, их роднит практически идентичный салон. Видимо, создатели сочли безупречным вариант оформления с вертикальным девятидюймовым планшетом медиасистемы Sensus, который, кстати, доступен в базе. Пока унифицированный стиль интерьера актуален, производитель может позволить себе на этом экономить.