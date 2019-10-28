Тест-драйв нового Volvo S60: лесть, гипноз и провокация

По крайней мере в спортивном облачении R-Design, в фирменном цвете «красный металлик» и с 18-дюймовыми черными матовыми дисками со сдвоенными спицами облик нового Volvo S60 действительно ярок и притягателен. При этом, по большому счету, в свежем экстерьере обошлось без дизайнерских откровений, и в седане легко узнаются традиционные черты шведской марки. Но при наличии упомянутого «макияжа» его образ манит, зовет, соблазняет и открыто намекает на драйв и агрессию — все по законам жанра, заданного в этом сегменте премиальной немецкой тройкой.
Новый шведский седан построен на платформе SPA (Scalable Product Architecture), общей с Volvo XC90, XC60 и S90. А кроме того, их роднит практически идентичный салон. Видимо, создатели сочли безупречным вариант оформления с вертикальным девятидюймовым планшетом медиасистемы Sensus, который, кстати, доступен в базе. Пока унифицированный стиль интерьера актуален, производитель может позволить себе на этом экономить.
Как и в других последних моделях Volvo, на планшете сосредоточено управление функционалом S60, и если лень листать виртуальные страницы, Sensus располагает вполне адекватным голосовым режимом, который с полуслова поймет владельца не хуже обходительной Алисы от Яндекс.
В любом случае, как только попадаешь на эту знакомую скандинавскую территорию, так сразу становишься объектом неприкрытой профессиональной лести от шведского производителя. Прежде всего о том, что ты теперь настоящий VIP, напоминает роскошное водительское кресло с широкими диапазонами настроек, нежно обнимающее тебя со всех сторон. Торпедо обтянуто дорогой кожей с ажурной прострочкой, и на его фоне вполне гармонично смотрятся изящные алюминиевые панели.
Минимализм с нотками хайтека удачно вписался в холодный, но уютный скандинавский стиль. В убранстве этих апартаментов с дорогим декором окультурен каждый сантиметр — внимание к мелочам очевидно, а качество материалов вполне соответствует стандартам премиум-класса.
Куда бы ни упал взгляд, всюду чувствуется угодливая лесть себе, любимому. В общем, в таких местах очень легко признаешься себе в собственном эгоизме.
А уж коли S60 выглядит вполне убедительно в роли авто для водителя, то и незачем жаловаться на низкий и узкий дверной проем задних дверей: высоким пассажирам пробраться на второй ряд не так просто. Да и со свободным местом для их ног на «галерке» — проблема. Хотя сам диванчик великолепно спрофилирован и сидеть на нем удобно.
В качестве опции производитель предлагает аудиосистему от известной английской компании Bowers&Wilkins — 553 Аудио Sensus Connect Premium Sound.
Поклонники качественного звука явно оценят работу 10-канального усилителя с нехилой выходной мощностью 1100 Вт, мощного сабвуфера, а также пятнадцати отдельных динамиков из армидного волокна. Три акустических режима действительно дают чистый, объемный и реалистичный звук, но обойдется такой каприз в 218 300 рублей…
На российском рынке Volvo S60 предлагается в версии Т4 с 2-литровой турбочетверкой мощностью 190 л. с., работающей в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Кроме нее доступен еще один вариант — Т5, оснащенный более мощным 249-сильным турбомотором с тем же объемом. Эта версия комплектуется аналогичной коробкой, но с системой полного привода. Дизельные двигатели в линейке S60 теперь отсутствуют.
Тестовый Т4 со своим многообещающим «макияжем» не обманул в своих провокациях: автомобиль обладает самобытным темпераментом, комфортно управляется, а 190 лошадиных сил предостаточно, чтобы считать его характер дерзким. Автомобиль действительно провоцирует на агрессию, но при этом строго ее контролирует. Благодаря грамотно настроенной сбалансированной подвеске, S60 уверенно хватается за асфальт в поворотах, но при всех спортивных повадках, жесткой ее не назовешь.
Похожая ситуация и с настройками штурвала: с одной стороны, острота его реакции провоцирует на азартный драйв. Руль в меру озорной и чувствительный, но ровно настолько, чтобы отадать приоритет комфорту, а не спортивным амбициям.
Даже в режиме движения Dynamic, когда при ускорении восьмиступенчатый «автомат» по максимуму удерживает низкую передачу, плавно, но уверенно раскручивая мотор на верхах, «швед» умудрялся оставаться азартным и дерзким, но при этом предельно расчетливым. Каждая отчаянная манипуляциия педалью газа сопровождается традиционным предупреждением от Volvo, что комфорт и безопасность превыше всего. В результате седан управляется очень легко и предсказуемо, при этом ничто не мешает получать удовольствие от настоящего драйва.
Как и свои собратья, S60 опционально (74 000 рублей) оснащается активным шасси Four-C, позволяющим выбрать наиболее подходящий режим движения: Comfort, ECO или Dynamic. Конечно же, на этом интеллект «шведа» не ограничивается — здесь предусмотрен полный комплекс ассистентов водителя и систем активной безопасности.
Цена шведской новинки варьируется в диапазоне от 2 724 000 до 3 170 000 рублей: весьма неутешительный факт, даже учитывая красоту и ум этого персонажа. Ведь все представители прославленной немецкой тройки в стартовом исполнении обойдутся ощутимо дешевле: Audi A4 — от 2 050 000, Mercedes-Benz C-Класс — от 2 380 000, BMW 3-серии — от 2 410 000 ₽