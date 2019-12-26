Когда больше — не лучше: первый тест-драйв обновленного Lexus GX460

Для большинства наших соотечественников есть только один внедорожник от Lexus — это LX570. Хотя в европейской части России, немалую популярность приобрел и LX450d. За Уралом традиционно выбирают исключительно бензиновые версии.
Как не трудно догадаться, именно этот регион обеспечивает некислые продажи, в том числе, для GX460. Лютые морозы зимой и отсутствие нормальных дорог практически не оставляют другого выбора — только рамный внедорожник, только бензиновый мотор! Но почему покупатель должен выбрать именно GX? Этому есть вполне рациональное объяснение. Однако сначала познакомимся с «пациентом» поближе.
Изменения в экстерьере видны невооруженным взглядом. Новая радиаторная решетка, фирменное «веретено» сразу дают понять окружающим, что это ни какое-нибудь вторсырье. Узнаваемая по «старшему брату» светодиодная оптика с автоматическим дальним светом и технологией матричного затемнения не только улучшает внешний вид, но и прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.
Хотя здесь не применяется топовая система Lexus — Bladescan, ночное вождение не утомляет, свет работает, как надо. Даже если ты летишь по извилистой лесной дороге — хорошо видно и полотно, и обочину.
На случай неожиданных сюрпризов на проезжей части, был обновлен комплекс систем безопасности Lexus Safety System +, к которому, кстати, относятся и фары. При необходимости электроника способна замедлить автомобиль вплоть до полной остановки. Но, к сожалению, не способна различить пешехода в тёмное время суток.
Кстати, выскочившего на дорогу кабана или лося, GX тоже проигнорирует и, если вы не охотник со стажем, или просто хотите сэкономить на ремонте, его придётся обруливать самостоятельно.
В управлении GX460 ведёт себя, как и положено тяжелому рамному внедорожнику. Три режима работы подвески Comfort, Normal и Sport позволяют ощутимо менять ситуацию, но превратить трёхтонный кубик в спорткар всё равно не могут. Основным рынком для GX традиционно являются Соединенные Штаты, что накладывает свой отпечаток на настройку подвески в целом. Мягкая, упругая, убаюкивающая.., как грудь Памелы Андерсон. А как выступает на бездорожье — десять из десяти!
Момент перехода с асфальта на грунтовку при скорости за сотню в «комфортном» режиме можно вообще не заметить. Понятно дело, это не касается крутых поворотов, или резких перепадов высот.
На серьёзном «оффроуде» о высоких скоростях речи не идет — здесь наоборот важно двигаться медленно, но равномерно. Помочь в этом должна система Crawl Control в сочетании с электронным помощником Multi-Terrain Select. На практике мало, кто реально использует эти функции, а когда про них вспоминают уже впору вызывать трактор.
Самым любознательным в помощь — новая система кругового обзора Panoramic View Monitors. Теперь не нужно, как на прошлой версии GX постоянно щёлкать кнопкой камеры, чтобы увидеть происходящее вокруг автомобиля. Очень удобно при объезде рвов или движении по узким мосткам.
По факту техническая начинка GX460 осталась прежней. Но не упомянуть про мотор было бы преступлением. Настоящая икона для тех, кто любит рассказывать, как раньше «трава была зеленее», а миром двигателей правили атмосферные бензиновые монстры. Да, V-образная восьмерка объёмом 4,6 литра развивает мощность 296 л. с. и 438 Нм момента. Именно так вся эта красота выглядит на бумаге.
Увы, но на практике мотор изрядно задушен экологическими нормами, а пик момента «оживает» на 3500 об/мин. Так что на низах движок выглядит откровенно вялым. Если будете крутить, то процесс пойдёт веселее.
Хотя знаете, что? Кажется, и сам автомобиль не располагает к активной работе педалью газа. Классический автомат с гидротрансформатором на шесть ступеней также не добавляет резвости. Короче говоря, светофорные гонки определенно не стихия GX460. Его место на том самом грейдере с пологими поворотами и отсутствием траффика.
Вернёмся к вопросу: кто же покупает GX460? Этот автомобиль подойдет идеально во всех отношениях для тех, кто катал Toyota Land Cruiser Prado, но решил «психануть» и повысить статус. А еще бывает, когда очень хотелось LX, но «денег, брат, немного не хватило».
Другой вариант: когда LX уже есть, а вместе с тем и есть желание прикупить машинку сыну, дочери, жене, любовнице, любовнице сына, дочери, жены… Что выбрать? Конечно же, Lexus. И если RX — чрезмерно огламуренный, то обновленный GX460 — брутальный, и не как у всех. Чем не альтернатива?