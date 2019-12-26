Когда больше — не лучше: первый тест-драйв обновленного Lexus GX460

Для большинства наших соотечественников есть только один внедорожник от Lexus — это LX570. Хотя в европейской части России, немалую популярность приобрел и LX450d. За Уралом традиционно выбирают исключительно бензиновые версии.

Как не трудно догадаться, именно этот регион обеспечивает некислые продажи, в том числе, для GX460. Лютые морозы зимой и отсутствие нормальных дорог практически не оставляют другого выбора — только рамный внедорожник, только бензиновый мотор! Но почему покупатель должен выбрать именно GX? Этому есть вполне рациональное объяснение. Однако сначала познакомимся с «пациентом» поближе.

Изменения в экстерьере видны невооруженным взглядом. Новая радиаторная решетка, фирменное «веретено» сразу дают понять окружающим, что это ни какое-нибудь вторсырье. Узнаваемая по «старшему брату» светодиодная оптика с автоматическим дальним светом и технологией матричного затемнения не только улучшает внешний вид, но и прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.

Хотя здесь не применяется топовая система Lexus — Bladescan, ночное вождение не утомляет, свет работает, как надо. Даже если ты летишь по извилистой лесной дороге — хорошо видно и полотно, и обочину.