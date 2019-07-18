Тест-драйв Lexus LS500 AWD: диванное настроение

Я эту машину не покупал. Дали на пару дней покататься. Работа такая… Но и за столь короткое знакомство могу сказать, что седан не уступит «немцам» практически ни в чем. Ну, может, самую малость. Но об этом суть позже, а пока примеряю на себя задний ряд.

Огромный подлокотник разделяет его на две отдельных зоны. Справа — место босса. Можно откинуть спинку на 48 градусов, тут же под голени выдвигается упор, а переднее кресло отъезжает вперед. Человек ростом выше среднего свободно вытянет ноги. При этом подголовник переднего кресла не закрывает водителю правое зеркало. А еще в распоряжении «хозяина» есть электрические оконные шторки, закрывающие и боковые, и заднее стекло.