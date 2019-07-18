Тест-драйв Lexus LS500 AWD: диванное настроение

«Ничоси какой здоровый», сказал мне сосед по даче, ткнув пальцем в LS500. «Скока отдал?» — не отставал он. И финансовый интерес приятеля понятен: чтобы купить полноприводную модификацию такого седана, большинству россиян нужно брать ипотеку. Потому как LS500 стоит, как квартира в Москве — от ₽7 193 000. И если с пропиской в движимом имуществе возникнут проблемы, то просто жить в машине при ее длине в 5235 мм вполне себе можно. Почти как в однокомнатной квартире.
Я эту машину не покупал. Дали на пару дней покататься. Работа такая… Но и за столь короткое знакомство могу сказать, что седан не уступит «немцам» практически ни в чем. Ну, может, самую малость. Но об этом суть позже, а пока примеряю на себя задний ряд.
Огромный подлокотник разделяет его на две отдельных зоны. Справа — место босса. Можно откинуть спинку на 48 градусов, тут же под голени выдвигается упор, а переднее кресло отъезжает вперед. Человек ростом выше среднего свободно вытянет ноги. При этом подголовник переднего кресла не закрывает водителю правое зеркало. А еще в распоряжении «хозяина» есть электрические оконные шторки, закрывающие и боковые, и заднее стекло.
Управление климатом выведено на сенсорный экран в подлокотнике. Стильно, актуально, современно, но новомодное решение может понравиться не всем. Скажем, людям старой закалки, заработавшим свое состояние в 90-х, придется привыкать. Думаю, им бы больше подошло аналоговое управление. Зато два больших экрана в подголовниках не сенсорные. Ими управляют дистанционно с помощью пульта.
Пересаживаюсь на «шоферское» место — и в путь. Дизайн передней панели интересный, а в отделке дверей использована замша, кожа и дерево. Богато! Но при всей этой роскоши ощущаю себя, как в спортивной машине. Места над головой не так уж и много, да и в плечах не разгуляться. Селектор в положение D — поехали!
На ровном асфальте к машине претензий нет. Тут LS500 плывет, собирая недовольные взгляды завистников на более дешевых машинах. Но когда асфальт становится хуже, появляются стыки и выщерблены, идиллия рассыпается. LS500 снова напоминает мне спорткар. Стыки проходит жестко, а в колее седан и вовсе приходится ловить. Нервное поведение отчасти можно понять: тут стоят шины 245/45R20. Низкий профиль и заставляет постоянно корректировать курс рулем. Уж лучше выбрать более комфортную «обувь»: в базе на LS500 идут колеса размерности 245/50R19.
Однако когда выехал на хорошо укатанную грунтовку, подвеска в целом понравилась. Вместо ожидаемого зубодробительного прохвата получил вполне комфортный проезд. И пломбы в зубах остались на месте. Кстати, дорожный просвет можно увеличить, нажав кнопку на центральном тоннеле — машина оснащена пневмоподвеской.
V-образная шестерка в паре с десятиступенчатым автоматом едут на все свои 422 силы лишь в спортрежимах (их два: Sport S и Sport S+). Но зажигать на представительском седане как-то не к лицу солидным людям. Да и не хочется.
Поэтому самый оптимальный режим движения, на мой взгляд, — Comfort. Здесь коробка не спешит как можно быстрее перейти на высшие передачи, давая возможность подкрутить мотор. Ускорение мягко вдавливает в спинку, и седан бодро стартует со светофоров.
А режим Eco подходит для загородной трассы, когда не надо часто обгонять. Да и сэкономить можно, ведь «японец» ест Аи-95 с превеликим аппетитом. По паспортным данным расход в смешанном цикле составляет 9,9 литра, но у меня вышло литров 12 на сотню. При этом сильно газ в пол не утаптывал.
За рулем пришлось привыкать к цифровой панели приборов. На экране много информации, а цифровой спидометр маловат. Хорошо, что его показания дублирует проекционный дисплей, который так же информирует водителя о разрешенном на конкретном участке скоростном режиме ограничения скорости.
Увы, но фирменный тач-пад требует очень точной работы, иначе можно промахнуться мимо нужного меню или радиостанции. Фанатам Lexus он может и нравится. Я же, поклонник классических сенсорных экранов, не сразу нашел с японским гаджетом общий язык.
А вот к чему у меня нет претензий, так это к системе кругового обзора. По ней можно очень точно ориентироваться при маневрах на парковке, при чем в случае чего электроника подстрахует и сама остановит автомобиль, если рядом пройдет пешеход или пронесется машина.
В целом, Lexus LS500 оставляет приятные впечатления. Оснащение японского авто не беднее немецких аналогов. Неплоха шумоизоляция. Двигателя и дорожного гула практически не слышно. И если по какой-то причине вам не нравится большая немецкая тройка, то LS500 сможет прийти на замену. Только колеса ставьте с большим профилем.