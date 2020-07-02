Hyundai Creta нового поколения для России: первые шпионские фото

Кроссовер Hyundai Creta второй генерации в Индии и Китае, где он известен под именем ix25, уже вовсю доступен потребителям. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», до российских шоу-румов автомобиль доберется через год и будет отличаться дизайном.

Шпионские снимки, опубликованные журналом «Авто.ру», помогли нам приоткрыть завесу над тайной внешности нового паркетника для наших соотечественников. Судя по всему, новинка будет выполнена в одной стилистике со своими зарубежными «братьями», но найдется и множество отдельных деталей, свойственных только нашей «Крете».