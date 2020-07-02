Hyundai Creta нового поколения для России: первые шпионские фото

Кроссовер Hyundai Creta второй генерации в Индии и Китае, где он известен под именем ix25, уже вовсю доступен потребителям. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», до российских шоу-румов автомобиль доберется через год и будет отличаться дизайном.
Шпионские снимки, опубликованные журналом «Авто.ру», помогли нам приоткрыть завесу над тайной внешности нового паркетника для наших соотечественников. Судя по всему, новинка будет выполнена в одной стилистике со своими зарубежными «братьями», но найдется и множество отдельных деталей, свойственных только нашей «Крете».
По непроверенным пока данным, следующая Creta получит доработанную «тележку», но сохранит прежние моторы. Напомним, сегодня в ассортименте кроссовера имеется два бензиновых движка объемом 1,6 л и 2 л мощностью 123 и 149 л. с. соответственно. Первый трудится с шестискоростной «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей. Второй агрегатируется исключительно с «автоматом». Привод — передний или полный — на выбор.
Кстати, весной Hyundai Creta обновился. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, бестселлер слегка освежил внешность, обзавелся доработанной мультимедийной системой и подросшими ценниками. Сегодня россиянам предложено авто как в рестайлинговом, так и в дореформенном вариантах.