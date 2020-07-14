Почему обгонять тихохода через сплошную линию разметки можно далеко не всегда

Правила допускают обгон «тихохода» на тех участках дороги, где есть сплошная линия разметки и знак 3.20 «Обгон запрещен». Однако при отсутствии последнего водителю не разрешается выезжать на «встречку» — как бы ни хотелось оставить трактор позади, придется подождать, пока белая линия, разделяющая противоположные потоки, не станет прерывистой.

Да, это кажется нелогичным, но именно запрещающий знак в нашем случае с «тихоходом» разрешает обгон — без него пересекать сплошую нельзя. Такая вот юридическая коллизия, еще один вопрос к правительству, заведующему ПДД.

К слову, нередко ситуациями с «тихоходами» пользуются и бессовестные сотрудники ГИБДД. Как именно? Они останавливают водителя, только что обогнавшего транспортное средство с красными треугольниками, и пытаются вменить ему нарушение по ч.4 ст.12.15 КоАП, более известной в народе как «встречка». А это — 5000 рублей штрафа или лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев. Согласитесь, так себе перспектива.

Чтобы избежать сурового — и главное — совершенно несправедливого наказания, попросите гаишника остановить того самого «тихохода», дабы убедиться, что он действительно является таковым, и нарушение места не имело. А откажется — предупредите, что маневр остался в памяти видеорегистратора, и все материалы непременно будут направлены в группу разбора. Шансы, что после этих слов полицейский умерит свой пыл, очень велики.