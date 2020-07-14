Почему обгонять тихохода через сплошную линию разметки можно далеко не всегда

Согласно Правилам дорожного движения, тихоходными являются механические транспортные средства, паспортная скорость которых не превышает 30 км/ч. И ключевое слово здесь — паспортная. То есть, трактор чисто теоретически может быть «тихоходом», а набитый родственниками и рассадой старенький «Логан» с водителем-новичком — нет.
Естественно, водители не могут держать в голове весь перечень транспортных средств, неспособных разгоняться быстрее 30 км/ч. А потому для оповещения автомобилистов был введен опознавательный знак — равносторонний красный треугольник с желтой окантовкой. Увидите такие наклейки — будьте уверены: перед вами «тихоход».
С этим разобрались — вернемся к правилам обгона «медленных» транспортных средств.
Правила допускают обгон «тихохода» на тех участках дороги, где есть сплошная линия разметки и знак 3.20 «Обгон запрещен». Однако при отсутствии последнего водителю не разрешается выезжать на «встречку» — как бы ни хотелось оставить трактор позади, придется подождать, пока белая линия, разделяющая противоположные потоки, не станет прерывистой.
Да, это кажется нелогичным, но именно запрещающий знак в нашем случае с «тихоходом» разрешает обгон — без него пересекать сплошую нельзя. Такая вот юридическая коллизия, еще один вопрос к правительству, заведующему ПДД.
К слову, нередко ситуациями с «тихоходами» пользуются и бессовестные сотрудники ГИБДД. Как именно? Они останавливают водителя, только что обогнавшего транспортное средство с красными треугольниками, и пытаются вменить ему нарушение по ч.4 ст.12.15 КоАП, более известной в народе как «встречка». А это — 5000 рублей штрафа или лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев. Согласитесь, так себе перспектива.
Чтобы избежать сурового — и главное — совершенно несправедливого наказания, попросите гаишника остановить того самого «тихохода», дабы убедиться, что он действительно является таковым, и нарушение места не имело. А откажется — предупредите, что маневр остался в памяти видеорегистратора, и все материалы непременно будут направлены в группу разбора. Шансы, что после этих слов полицейский умерит свой пыл, очень велики.