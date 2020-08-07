Ожидание и реальность: первый тест-драйв новейшего Land Rover Defender

«Английский УАЗик», коим был тот самый, великий и легендарный Defender, нашел по всему свету множество поклонников. Его воспели, экранизировали и увековечили, а 75% выпущенных машин — до сих пор на ходу. Увлечение это было сродни религии, ведь ни один здравомыслящий человек, имеющий опыт управления современным автомобилем, не сможет на нем ездить — этот, с позволения сказать, транспорт морально устарел еще лет 40 назад. Классический «Дефендер» требует не только моральной, но и вполне себе физической подготовки, приличного навыка и существенного стажа вождения. Казалось бы, ну кто согласиться с таким уровнем комфорта, да еще и за столь внушительную сумму?
Впрочем, с той же степенью уверенности можно сказать, что ни один влюбленный в автомобили не пройдет мимо Land Rover Defender: шарм и магия этого внедорожника несравненна. Он такой один, ведь ни Pajero, ни Land Cruiser, ни даже красавчик-Wrangler в иконостасе поклонников «оффроуда» рядом с ним не стояли. Британец был всегда выше: старше, круче, желаннее.
Короче говоря, мысль о покупке отгоняется с большим трудом, сложности забываются, а имидж незыблемой легенды не вытравить и современной модой. Чего там мода, даже сода с уксусом не возьмет. Его не нужно было рекламировать, ему не требовалось продвижение, а новых поклонников автомобиль находил с большим трудом только по одной причине — он стоил дорого. Цена — это единственное, что роднит «тот самый» и новый Defender. Потому что перед нами предстал не наследник и не рестайлинг, не следующее поколение и не «переосмысление». Это совершенно новый и абсолютно другой автомобиль. Кстати, в нем тоже можно ничего не менять еще лет 50, как это было у классической модели. Вот еще одна «схожесть». Последняя.
Наверное, все автолюбители в мире задались вопросом: как можно было так долго строить новую машину? Кажется, британцы пришли к необходимости глобальных перемен в Defender еще в прошлом веке, потом выпили несколько миллиардов кружек чая с лимоном и неторопливо приступили к разработке нового поколения. Звучало это примерно так: «Сэр Чарльз, быть может нарисуем фонарь? Нет, Генри, сейчас время ланча. Займемся этим, когда солнце войдет в третий дом тельца, а для закрепления дождемся еще и парада планет». В каждой шутке есть доля штуки, но работы над машиной длились слишком долго. За это время в России начали гнить даже алюминиевые «Дефендеры».
Хотя, будем откровенны, британцам можно простить такую неторопливость. Эффект от увиденного заставляет: из-под пера художников вышло настоящее произведение искусства. Сохранив сумасшедший форм-фактор прототипа, они проработали каждую мелочь, каждую деталь, каждый миллиметр его облика. Новый «Деф» — один из тех автомобилей, к которому сложно придраться, как издалека, так и вблизи. Еще сложнее найти недоработки в процессе эксплуатации.
Он очень хорош внешне и вполне достоин собственного постамента в музее Гуггенхейма, не просто как автомобиль, а как внедорожник. Скажем, как апогей современного внедорожника. Извини, Ford Bronco, но твоя магия нам пока неподвластна. Слишком много политики и воды между нами.
В салоне удалось сочетать «породистые» материалы с более терпеливыми современными, добавив шарма обилием металла и болтами, что крепят дверные карты. Огромный экран мультимедиа — это обязательная программа, но селектор 8-ступенчатой АКПП, подвешенный к центральной консоли, и возможность установки третьего кресла в переднем ряду за счет подлокотника — это сильно! Конечно, можно выбрать целый ворох опций, даже обычную розетку на 220, конечно, там тысяча USB-портов, а электронные блоки управления, которых в машины более 80 штук, умеют обновляться самостоятельно. Да чего там, у него двери с доводчиком! Вы можете представить себе Land Rover Defender, которому достаточно лишь легкого касания? И я. А он есть.
На четвертом часу перечисления опций и возможных доработок, а также краткого описания каждого из 170 специальных элементов, что созданы специально для Defender, поверьте, начнет тянуть в сон. Из важного: два дизельных двухлитровых мотора — на 200 и 240 л. с. — и бензиновый трехлитровый на 400 л. с. для тех, кто любит погорячее.
Единственная 8-ступенчатая автоматическая коробка ZF, пневматическая по умолчанию подвеска, которая с помощью клавиш позволит водителю сфотографироваться в обнимку с кремлевскими звездами. Речь про те, что на башнях, конечно. Постоянный полный привод с межосевой блокировкой — заднюю можно заказать опционально — и Terrain Response, который теперь можно программировать. Все остальное описано в 17 томах мануала и преподается на курсе в Jaguar Land Rover Experience. Фух, сдюжили, а теперь — в поля!
Вернее — на фирменный полигон, который, увы, не позволяет раскрыть потенциал машины. Криштиану Роналду в Российской Премьер-Лиге тоже бы не блистал — нужен не только соответствующий антураж, но и какая-нибудь дьявольская топь, типа Лавозерской Тундры или Архангельских болот, дабы добиться от нового Defender необходимости в разматывании опциональной лебедки.
Все препятствия на полигоне машина проходит в режиме «авто», чуть подбуксовывая для вида грязевой с завода резиной, да помаргивая лампочками. Наш максимум — включение внедорожного режима и наблюдение за поведением внедорожника. Теоретически, пока он лезет в отвесную горку, можно было сходить на заднее сидение или сфотографировать багажник.
В этом и есть основное отличие нового и старого Defender: водителю нужно просто грамотно оценить обстановку и выбрать необходимый для прохождения конкретного препятствия режим. Горка? Камни? Брод до 900 мм? Жмем клавиши и наслаждаемся эффектом. Никаких махов руками и ногами, бубнов и танцев — кнопка-кнопка-педаль. И на этом все. Очень, конечно, любопытно взглянуть на все это электронное благолепие в нашей «целебной» грязи, но обязательную сертификацию «Деф» еще не прошел. Обещают к сентябрю уладить бюрократию и выпустить вепря на волю.
Кстати, о бездорожье: у «Дефендера» теперь нет рамы и мостов, сдюжит ли алюминиевый кузов на толстых, но тоже «крылатых» рычагах в наших широтах? Будем откровенны, новые владельцы вряд ли отправятся на покорение неведомых дебрей на автомобиле, который в минимальной комплектации обойдется в 4 500 000 рублей, а в «топе» будет стоить, как Mercedes-Benz Gelandewagen.
Тогда для чего же пять тысяч человек уже оформили заявки на новый Land Rover Defender? Да просто они его ждали… и дождались. Наконец-то! Друзья, это тот самый редкий случай, когда ожидаемое совпадает с действительным.