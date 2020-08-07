Ожидание и реальность: первый тест-драйв новейшего Land Rover Defender

Короче говоря, мысль о покупке отгоняется с большим трудом, сложности забываются, а имидж незыблемой легенды не вытравить и современной модой. Чего там мода, даже сода с уксусом не возьмет. Его не нужно было рекламировать, ему не требовалось продвижение, а новых поклонников автомобиль находил с большим трудом только по одной причине — он стоил дорого. Цена — это единственное, что роднит «тот самый» и новый Defender. Потому что перед нами предстал не наследник и не рестайлинг, не следующее поколение и не «переосмысление». Это совершенно новый и абсолютно другой автомобиль. Кстати, в нем тоже можно ничего не менять еще лет 50, как это было у классической модели. Вот еще одна «схожесть». Последняя.

Наверное, все автолюбители в мире задались вопросом: как можно было так долго строить новую машину? Кажется, британцы пришли к необходимости глобальных перемен в Defender еще в прошлом веке, потом выпили несколько миллиардов кружек чая с лимоном и неторопливо приступили к разработке нового поколения. Звучало это примерно так: «Сэр Чарльз, быть может нарисуем фонарь? Нет, Генри, сейчас время ланча. Займемся этим, когда солнце войдет в третий дом тельца, а для закрепления дождемся еще и парада планет». В каждой шутке есть доля штуки, но работы над машиной длились слишком долго. За это время в России начали гнить даже алюминиевые «Дефендеры».