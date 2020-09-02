Пытка по-итальянски: тест-драйв Lamborghini Huracan Performante

Приобретение автомобиля, подобного Huracan Performante — затея, которой должен предшествовать долгий подготовительный процесс. Дело вообще не в деньгах: само собой, у вас должно быть отложено 17 миллионов «на блажь». Но прежде, чем подписывать договор в автосалоне, стоит понять: где вы собираетесь ездить на этом чуде итальянской техники?

Lambo настолько хорош, что использовать его для толкотни на Третьем кольце — преступление перед гуманистическими идеалами человечества. Этот механизм настроен на прохождение поворотов по идеальному покрытию и по свободной траектории, а не вслед за таксистом из Узбекистана, который, кстати, представляет серьезную опасность — он видит, кто его догнал и теряет контроль над своим «Солярисом», плавая в полосе с амплитудой в метра полтора. Ведь у него в общежитии рядом к кроватью висит постер с этим Lambo…

Активная аэродинамика ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) прижимает кузов к дороге с силой в 350 кг, полный привод реализует все 640 л. с. и 600 Нм — и только в этот момент автомобиль оправдает все миллионы, которые в него вложены. Но сделает это он исключительно на трассе, до которой нужно еще доехать по обычным дорогам. А потому не лишним будет найти удобное положение за рулем — и здесь у рослых могут возникнуть проблемы.