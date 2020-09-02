Пытка по-итальянски: тест-драйв Lamborghini Huracan Performante

Я получил в полное распоряжение самую технологичную версию Lamborghini Huracan — невероятную Performante. Правда, радовался я недолго…
Стоит с самого начала расставить все точки над всем, что можно: ни один владелец Lambo никогда не придет к умозаключениям, схожим с моими. И сами эти умозаключения — лишь следствие некоторого финансового «недомогания», свойственного многим творческим людям, осложненного несовершенством физической формы из-за сидячей работы.
Huracan даже в обычной версии для меня — автомобиль из другого измерения. Да, я не могу его себе позволить. А хочу ли вообще — даже в теории? Нет! И вот почему…
Приобретение автомобиля, подобного Huracan Performante — затея, которой должен предшествовать долгий подготовительный процесс. Дело вообще не в деньгах: само собой, у вас должно быть отложено 17 миллионов «на блажь». Но прежде, чем подписывать договор в автосалоне, стоит понять: где вы собираетесь ездить на этом чуде итальянской техники?
Lambo настолько хорош, что использовать его для толкотни на Третьем кольце — преступление перед гуманистическими идеалами человечества. Этот механизм настроен на прохождение поворотов по идеальному покрытию и по свободной траектории, а не вслед за таксистом из Узбекистана, который, кстати, представляет серьезную опасность — он видит, кто его догнал и теряет контроль над своим «Солярисом», плавая в полосе с амплитудой в метра полтора. Ведь у него в общежитии рядом к кроватью висит постер с этим Lambo…
Активная аэродинамика ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) прижимает кузов к дороге с силой в 350 кг, полный привод реализует все 640 л. с. и 600 Нм — и только в этот момент автомобиль оправдает все миллионы, которые в него вложены. Но сделает это он исключительно на трассе, до которой нужно еще доехать по обычным дорогам. А потому не лишним будет найти удобное положение за рулем — и здесь у рослых могут возникнуть проблемы.
Все, кто выше 180 см, вынуждены будут макушкой чиркать о шикарную алькантару на потолке и неестественно сутулиться, дабы разместить ноги под низко расположенной «баранкой». Итальянские специалисты по эргономике не в курсе, что их машину могут приобрести не только профессиональные гонщики, в которых не более полутора метров от пятки до кепки. Видимо, форму «ковша» с карбоновым каркасом рисовали тоже с пилота — боковые валики давят на ребра, а пятая точка висит в сантиметре от подушки. Понимаете всю степень этого «фиаско»?
Добрая половина из потенциальных покупателей Lamborghini добилась некоторого успеха в жизни, и этот успех отразился на обхвате талии и бедер, которые не влезут в Huracan Performante. Парадокс.
После десяти минут отборных проклятий в адрес компоновщиков можно начать поездку. Но прежде ознакомиться с тем, как итальянцы интерпретируют традиционные органы управления. Руль — хвала деве Марии — отвечает за изменение направления движения. Педали тоже обычные, хоть и открывают врата драйверского рая. А дальше придётся переучиваться.
Чтобы завести десять цилиндров и 640 «скакунов», нужно откинуть гранёную красную крышечку кнопки пуска. Рядом можно обнаружить две кнопки — P и M, над ними — скоба с буквой R. А где D? Не ищите — такой клавиши нет. Впрочем, как и N — эти стандартные для многих трансмиссий команды итальянцы перенесли на подрулевые лепестки. Тянем на себя правый — вот вам D. Тянем оба — вот N.
Подрулевые рычажки расположены ниже ступицы, но не стоит торопиться привыкать к ним. Сигнал поворота включается тумблером на руле! Свет тоже. Спрашивать «зачем» бесполезно. Как, впрочем, пытаться доказать итальянцам, что кнопки и джойстик старой системы MMI от Audi позапрошлого поколения на машине за 17 миллионов — как-то несерьезно.
И вот выкатываешься ты из автосалона на Кутузовском, вливаешься в поток, все на тебя смотрят… Можно ехать в полностью автоматическом режиме — тогда позвоночник будет получать пинки не только снизу от жесткой подвески, но и в спину, от жестко переключаемых передач трансмиссии. Привыкаем и к тому, что с газом надо обращаться не так, как привыкли. Дело даже не в сумасшедшем разгоне, хотя к нему надо быть готовым. Стоит отпустить акселератор — автомобиль резко замедляется, ведь режима «наката» нет. Обороты двигателя четко повинуются степени давления на правую педаль.
Выезжаем на Новую Ригу — там есть, где разогнаться. И только здесь уже приходит некоторое понимание масштабов явления под названием Huracan Performante. Каждое открытие дросселя — блаженство! Сзади по-формульному ревут 10 цилиндров, подвеска начинает проявлять некоторую энергоемкость, руль четко следует даже миллиметровым отклонениям… Только накопленные за годы работы «запасы» в боках при каждом разгоне получают все большие гематомы от этих проклятых роликов боковой поддержки. Плевать! Хочется слушать песню мотора и давить на гашетку еще и еще…
Это безумие не может длиться вечно. После получаса такой езды спина сдается окончательно и приходит в ужас: рано или поздно из этой камеры пыток придется вылезать — и только тогда придет понимание, насколько приятно иногда распрямлять позвоночник.
Заметьте, я еще не пытался жаловаться на трудности с парковкой в московских дворах, на расход топлива, на стоимость и периодичность обслуживания… Это беда всех суперкаров — они куда органичнее смотрятся на постерах, нежели на стоянке у дома. Да, я верю, что инженеры Lamborghini умеют делать одни из лучших болидов на планете. Но я, даже когда разбогатею, не войду в их целевую аудиторию.