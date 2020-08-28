Хипстер в сапогах: внедорожный тест-драйв Infiniti QX50

Многочисленные дорожные премьеры, вроде финишного отрезка М11 и объезда Лосева на М4 «Дон», дают повод для гордости: у нас наконец-то появились роскошные магистрали, по которым можно ездить быстро и безопасно. Но к великому сожалению асфальт пока «дошел» далеко не до всех уголков Необъятной.
Стоит отъехать от Москвы всего сотню и спустить с магистрали на самую обыкновенную региональную трассу, как вопросы к дорожникам начинают возникать столь же часто, как и пробои подвески. А ведь таких с позволения сказать «дорог» у нас даже больше, чем специалистов в автосервисах. Внутренний туризм, говорите, развиваем? Так до исторических достопримечательностей и природных красот еще ведь доехать надо.
Современная машина, которая восхитительно выглядит и прекрасно демонстрирует себя в условиях ровных дорог, в антураже российской глубинки перестает впечатлять: красивые литые диски огромного радиуса становятся причиной дискомфорта, как и сжатая ради управляемости подвеска, пластик отделки скрипит, а машина всеми правдами и неправдами пытается вырваться из рук водителя. Обидно, ведь в рекламном проспекте черным по белому было написано «кроссовер». Считай, вседорожник, а тут вроде как даже асфальт есть. Вернее, был.
Infiniti QX50, который уже давно находится «под увеличительным стеклом» портала «АвтоВзгляд», на трассе и улицах чувствует себя, как рыба в воде. Нареканий не вызывает, способствует в покорении не только дорожных заторов, но и загородных дистанций. Но сможет ли «горожанин» справится со всеми превратностями областных троп в самом худшем их выражении?
Отстоит ли гордое имя кроссовера, или пополнит рейтинг «псевдо»? Ответить на этот вопрос поможет печально известное Бежецкое шоссе и его ответвления. Да, ездить тут ежедневно — так себе удовольствие, а вот проверить «сопротивляемость» автомобиля — лучше и не придумаешь. Добро пожаловать в Тверскую область, QX50: придется одеть хипстеру сапоги.
На всем протяжении идеального асфальта М11 кроссовер непререкаем: быстр — всего 7,3 секунды до сотни — смел на обгоне, руль демонстрирует чудеса точности, а педали — спасибо вариатору — скорость реакции. Настоящий «стритфайтер». Но экономичен, поэтому 130 километров до Твери обошлось всего в 11 литров. Заправляемся «до щелчка», ведь местные просторы не богаты на фирменные АЗС, а турбированный мотор эксперименты с горючим нам не позволит, да съезжаем в дебри.
Асфальт быстро заканчивается, уступая свое место невероятной по красоте и плотности мозаики из заплаток. Огромные «двадцатые» диски на низкопрофильной резине runflat отзываются характерным барабанным крешендо, но до пробоев дело раз за разом не доходит. Infiniti пока держит дорогу, позволяя даже обгонять, о чем водителям корейских автомобилей остается только мечтать: увы, соблюдать скоростной режим в 90 км/ч на этой трассе они не могут. Максимум — 80 км/ч, иначе руль вырывается из рук.
На амбициозный силуэт японца, с его дерзкими линиями и относительно низкой посадкой, пролетающий по ямам слево, смотрят с недоумением. Порой даже крутят пальцем у виска: мол, кто их, москвичей, заставляет так издеваться над машиной? Вечно куда-то спешат!
«Финик» же держался на удивление уверенно, цепляясь широкими своими шинами за последние остатки асфальта, толкал на лестные эпитеты к подвеске и заставлял задуматься о том, что по духу он все же японец. Более «терпеливых» машин в мире не делают. Если кроссовер и страдал, то виду не подавал: подвеска уверенно и без последствий для пассажира отрабатывала ямы, пластик и прочая отделка отмалчивались, стереосистема Bose играла блюз «на самом малом ходу». Лепота!
В Тверской области бал правят японцы и троица от Renault — Logan, Sandero и Duster: дороги в регионе только недавно попали в бюджетную ведомость, поэтому выбирать надо из того, что «живет». Гости, приехавшие насладиться спокойствием и тишиной в тени сосен на берегу местных водоемов, будут приятно удивлены отсутствием «конкуренции» на карася и окуня, но этому есть простое объяснение: не все доехали. Были сомнения и у нас. И дело вовсе не в знаках, указывающих на разбитый асфальт, которые здесь очень к месту и ни разу не врут.
Дорожка вилась и скакала, будто прокладывали ее далеко не на трезвую голову, но ехать с разрешенной скоростью позволяла. Полет закончился, когда на пригорке показался указатель с необычным для России названием Филизи. Видимо в различных ведомостях и «прожектах» деревенька указана тупиком, а сразу за ней начинается тайга. Иначе объяснить пертурбации с асфальтом, который 25 лет не знал ремонтных работ, просто не получается.
Картина маслом: что происходит с дорогой, если ее четверть века не чинить, но регулярно использовать для перевозки леса. А сейчас нужно как-то это проехать, не оставив здесь имущество на 4 000 000 рублей.
Прежде всего, стоит поумерить амбиции всех 249 лошадиных сил, что спрятаны под капотом, и распробовать педаль тормоза. В таких агрессивных к подвеске автомобиля местах, следует двигаться медленнее.
Про скорость и ямы оставим народным преданиям — здесь даже связи нет. Так что включаем камеру кругового обзора и приступаем к плавному преодолению российского направления. Метр за метром, провал за провалом. Тут и маневренность Infiniti, и широкие колеса, которые проваливаются не во все ямы, и пристойный дорожный просвет в 217 мм придутся «к столу». Долго ли, коротко ли, но до условного финиша ехать 30 километров. И мы даже добрались, не оставив Тверской области ни одной гайки!
В заключение можно сказать, что в целости и сохранности — обратная дорога на следующий день тому подтверждение — осталась не только подвеска, но и позвоночники всех пассажиров. Не такая уж жесткая у QX50 ходовая, как казалось в Москве. Даже огромные литые диски не пострадали.
Багажник, чей объем виделся крайне скромным, вмещает в себя весь скарб для двухдневной вылазки с палатками, причем использовать все 565 литров удобно. Фары яркие и работают продуктивно, низкий профиль резины не ограничивает маршруты передвижения. В колею лесовозную не совались, но лесная стежка тоже вопросов не оставила. Даже ветки, что нещадно терзают кошельки всех владельцев новых авто, царапинами на кузове не наградили.
Одним словом, справились. Так Infiniti QX50 подтвердил гордое звание вседорожника. Машина позволяет с одинаковым комфортом выезжать не только в Большой и по ресторанам, но и на природу с палатками.