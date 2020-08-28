Хипстер в сапогах: внедорожный тест-драйв Infiniti QX50

Многочисленные дорожные премьеры, вроде финишного отрезка М11 и объезда Лосева на М4 «Дон», дают повод для гордости: у нас наконец-то появились роскошные магистрали, по которым можно ездить быстро и безопасно. Но к великому сожалению асфальт пока «дошел» далеко не до всех уголков Необъятной.

Стоит отъехать от Москвы всего сотню и спустить с магистрали на самую обыкновенную региональную трассу, как вопросы к дорожникам начинают возникать столь же часто, как и пробои подвески. А ведь таких с позволения сказать «дорог» у нас даже больше, чем специалистов в автосервисах. Внутренний туризм, говорите, развиваем? Так до исторических достопримечательностей и природных красот еще ведь доехать надо.

Современная машина, которая восхитительно выглядит и прекрасно демонстрирует себя в условиях ровных дорог, в антураже российской глубинки перестает впечатлять: красивые литые диски огромного радиуса становятся причиной дискомфорта, как и сжатая ради управляемости подвеска, пластик отделки скрипит, а машина всеми правдами и неправдами пытается вырваться из рук водителя. Обидно, ведь в рекламном проспекте черным по белому было написано «кроссовер». Считай, вседорожник, а тут вроде как даже асфальт есть. Вернее, был.