Боль японского коротышки: длительный тест-драйв нового Suzuki Jimny

Впрочем, возможен и обратный эффект. Каков на поверку оказался Suzuki Jimny, и чего в действительности ждать будущему владельцу от амбициозной новинки, разобрался портал «АвтоВзгляд» в ходе длительного тест-драйва.

О внешности Jimny сказано немало лестных слов. И действительно, внедорожник красив и опрятен, как доспехи самурая. Но скрывается ли за этой внешностью практичность и необходимые для современного автомобиля характеристики? Давайте разбираться вместе.

Прежде всего, стоит оценить размеры Jimny. Небольшие габариты внедорожника позволяют без труда парковать его на загруженных стоянках. Что вдоль, что поперек «Джимник» занимает небольшой квадратик свободного пространства, оставляя себе и другим возможности для маневра. Он попросту короче большинства иномарок, стоящих не только под моими, но и под вашими окнами. Гарантирую. А радиус разворота, как у Daewoo Matiz — 4,9 метра.

Фары посажены высоко — это плюс. У летящих из-под колес впередиидущих машин камней шансов поразить цель гораздо меньше.

Высокий дорожный просвет в 210 мм и короткие свесы (угол въезда 37 градусов, угол съезда — 49) позволяют внедорожнику не только без проблем передвигаться вне дорог, но и не портить бампера, которые, кстати, предусмотрительно не окрашены — в ремонте, случись чего, такие выйдут дешевле.

Придраться можно к тому, что двери не полностью прикрывают пороги. Зимой на внутренней части проема скапливается снег, а в распутицу становится грязновато. Но сегодня и среди многочисленных кроссоверов это не редкость.