Лучше мало, чем много: первый тест-драйв нового Peugeot 2008

Полсекунды на красном светофоре — это очень долго для абхаза. Выход на встречку, визг шин… и вот старый 124 «Мерин», выставленный боком, заскользил по разбитому жизнью асфальту, перекладывая корму с одной стороны на другую. Эффектно. Но не столь, как внешность нового Peugeot 2008.

Промахов с дизайном, если не брать в счет седан 206 и всю эту коллаборацию с Mitsubishi у французов практически не было. А последние модели и вовсе собирают различные дизайнерские премии. И 2008-й — не исключение. В 2020 году кроссовер стал лауреатом авторитетной Red Dot Design Award. Обходим его по кругу, и понимаем, что вполне заслуженно.

Стильные светодиодные ходовые огни, тройные диоды в каждом фонаре сзади, LED-оптика с автоматическим переключением с дальнего на ближний, мощный передок и икс-образные выштамповки на дверях, как дань моде. Кроссовер, определенно, вызывает эмоции и симпатию. Добить потенциального клиента призваны элементы стайлига GT Line — черная крыша и 17-дюймовые диски.