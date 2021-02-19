Лучше мало, чем много: первый тест-драйв нового Peugeot 2008

Полсекунды на красном светофоре — это очень долго для абхаза. Выход на встречку, визг шин… и вот старый 124 «Мерин», выставленный боком, заскользил по разбитому жизнью асфальту, перекладывая корму с одной стороны на другую. Эффектно. Но не столь, как внешность нового Peugeot 2008.
Промахов с дизайном, если не брать в счет седан 206 и всю эту коллаборацию с Mitsubishi у французов практически не было. А последние модели и вовсе собирают различные дизайнерские премии. И 2008-й — не исключение. В 2020 году кроссовер стал лауреатом авторитетной Red Dot Design Award. Обходим его по кругу, и понимаем, что вполне заслуженно.
Стильные светодиодные ходовые огни, тройные диоды в каждом фонаре сзади, LED-оптика с автоматическим переключением с дальнего на ближний, мощный передок и икс-образные выштамповки на дверях, как дань моде. Кроссовер, определенно, вызывает эмоции и симпатию. Добить потенциального клиента призваны элементы стайлига GT Line — черная крыша и 17-дюймовые диски.
Бесключевого доступа нет. Отпирать 2008 нужно по старинке с брелока. Однако это неудобство отыгрывает салон. Тут дизайнеры и инженеры разошлись не на шутку.
Присаживаясь в профилированные кресла с развитой боковой поддержкой, понимаешь, что 2008-й стоило бы переназвать в 2080-й, связав это с тем, что он опережает время. А цифровой код — это год, в котором все машины выглядели бы так.
Сложная форма передней панели, которая тебя как бы обнимает, формируя кокпит. Мягкий пластик под карбон. Сенсоры и клавиши, сродни самолетным тумблерам. Атмосферная подсветка по периметру, цвет которой можно менять. Стильный черный потолок. Мда… это вам не японцы, застрявшие в конце «девяностых». В этот салон хочется возвращаться. И приборная панель c 3D-эффектом — один из поводов делать это снова, и снова.
Помимо украшательств, создатели 2008-го позаботились и о его функциональной составляющей. Все эти Apple CarPlay, Android Auto и прочие протоколы коммуникации со смартфоном набили оскомину (хотя у кого-то они только-только начали появляться). И они, конечно же, имеются у «францукза». Есть тут и четыре порта для подзарядки мобильных устройств: один Type-C и три USB — вот за это гаджетоманы точно скажут спасибо.
Впрочем, от себя лично я бы дал премию тому, кто придумал откидную подставку с прорезиненной поверхностью для смартфона, по которой тот не скользит. Причем поставить его можно, как горизонтально, так и вертикально, если, конечно, размеры позволяют.
Правда, есть в передней части салона и некоторые неудобства. Например, если за рулем не хрупкая блонда, а рослый мужик с размером ноги 45, то площадка для отдыха левой — маловата.
А если вы любите сидеть не вертикально, то руль, пусть и усеченный с двух сторон, перекрывает половину той роскошной приборки. Да, он не закрывает все параметры, но подсознательно, привыкнув к традиционной приборной панели, хочется видеть даже ее не задействованные области. Впрочем, это дело привычки.
Кстати, в Peugeot уверяют, что по тестам такая «приборка» позволяет водителю быстрее считывать нужные показания аж на целых 0,5 секунды, за которые автомобиль может проехать 15 метров. В общем, безопасность превыше всего. О чем говорят и шесть подушек в «базе», и наличие всех необходимых систем, обеспечивающих живучесть автомобиля на дороге.
Немного логики не помешало бы и меню мультимедийной системы. Интуитивно понятным я бы его не назвал. А потому придется привыкать и запоминать, где какие пункты искать. Звучание аудио — не премиум. Слабоваты басы. Да и в целом, звук хотелось бы поплотнее, понасыщеннее. Но для того, чтобы скоротать время в поездке возможностей системы хватит сполна.
Сидеть сзади рослым пассажирам, если спереди сидят высокие персонажи, будет тесновато. Скорее, это места для детей и подружек владелицы кроссовера. Здесь нет подлокотника, разделяющего посадочные места. А спинка дивана выставлена чрезмерно вертикально. И возможности исправить это, отрегулировав ее угол наклона, нет.
Но, несмотря на это, в путешествиях галерка Peugeot 2008 будет весьма популярна. Сквозь панорамный люк разглядывать, например, горы и города, которые встречать на маршруте отсюда гораздо приятнее.
Багажник — удобен. Проем достаточно широк, погрузочная высота — небольшая. Есть фальшпол, под которым скрыта большая ниша, куда можно убрать то, что другим видеть не стоит.
Общий объем багажного отделения составляет 434 литра. Спортивные сумки, пакеты из супермаркета и даже два три небольших чемодана здесь помещаются легко. Увеличить вместимость можно, традиционно сложив спинки заднего дивана. В этом случае объем багажника увеличивается до 1467 литров.
Впрочем, куда больше открытий кроссовер сделал в движении. Крохотный спортивный руль, как игрушка лежит в руках. Но ничего не скажешь — удобно. Может показаться, что перекладывать такой будет не с руки из-за того, что он усечен сверху и снизу. Но это же не КАМАЗ. От упора до упора руль совершает всего 2,5 оборота. А потому все маневры совершаются по-настоящему малым отклонением от нулевого положения.
Руль налит приятной тяжестью. Которая нарастает вместе со скоростью. Но больше порадовало то, как кроссовер его слушается. Распрямлять серпантины — одно удовольствие.
Неплох и топовый трехцилиндровый 130-сильный турбомотор (есть еще 100-сильный — на «механике»), предлагаемый исключительно с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Кстати, в Европе положен 8-ступенчатый «автомат», но он тянет за собой целый ворох опций подобных система старт-стоп или адаптивный круиз-контроль, что, в свою очередь, удорожает стоимость машины. Но желание привезти и его у Peugeot Russia есть.
Возможно, это странно прозвучит, но рычит этот малыш, как царь зверей — глубоко и сочно. Настроен ли выхлоп или же его усиливает аудиосистема, сказать сложно. Да и имеет ли это значение. Лучше, как говорится, один раз услышать.
За спортивным звуком скрывается и приятная тяга. Двигатель выдает 230 Нм крутящего момента при 1750 оборотах, и напор не спадает до 4000. «Автомат» исправно отстреливает передачи, меняя их и подбирая максимально точно. Разгон до сотни составляет 10,2 секунды. А от 80 км/ч до 120 км/ч кроссовер ускоряется за 6,9 секунд. В ощущениях все гораздо интереснее. Наваливаться на педаль газа приятно. Чувствуется единение с машиной и обоюдное взаимопонимание.
А вот передние стойки толстоваты. На извилистых горных дорогах это ощущается особенно остро. Приходится чаще крутить головой, пытаясь разглядеть, что там за перекладиной.
Подвеска — жестковата. Если валить по плохому асфальту в поворотах, заднюю ось стаскивает с траектории. От «резиновых полицейских» отскакивает. Но в целом, плотная, собранная, не громыхающая и не валкая. Особенно это оцениваешь на участках с хорошим асфальтом. В общем, если хочешь себя почувствовать Себастьяном Лёбом на Peugeot 208 T16 Pikes Peak — самое то.
Приятен и расход топлива. По паспорту 2008-ой потребляет АИ-95. В горах, и без желания экономить расход у меня укладывался в 10 литров. Полного привода нет. Но есть передний с имитацией межколесной блокировки, которую обеспечивает система Grip Control. В ее арсенале несколько алгоритмов работы: «Песок», «Грязь», «Снег», система помощи при спуске.
В режиме «Снег», который мне больше всего пригодился в этой поездке, потому как Абхазию не заваливало так аж с 1993 года, кроссовер минимизирует пробуксовку. Однако если пытаешься въехать в заснеженный склон, то лучше отключить антипробуксовочную систему. На практике это придает работе системы Grip Control в «снежном» режиме большей эффективности. Систему ESP отключить, увы, нельзя ни в каком из режимов.
В режиме «Грязь», которая нам тоже встречалась на одном из перевалов, система, напротив, разрешает поддать газу, чтобы ходом взять преграду. В этом случае система может, как и притормаживать буксующее колесо, имитируя блокировку, так и допускает пробуксовку, чтобы очистить шины от грязи. И ведь работает. И неплохо! Кроссовер прекрасно справился со сложными и размокшими от снега участками маршрута.
В режиме «Песок» система и допускает пробуксовки, и меньше душит мотор, позволяя ему вывалить максимальный крутящий момент. Этот режим самый быстрый — работает на скорости до 120 км/ч, в то время как два предыдущих до 50 км/ч и 80 км/ч соответственно.
Комплектаций три: Active, Allure и GT. Цены стартуют от 1 639 000 рублей за 100-сильный кроссовер на «механике». В максимальной комплектации 2008-ой обойдется в 2 109 000 рублей. Помимо вышеперечисленных опций из приятного — круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Система может опираться на данные с камеры, которая распознает дорожные знаки и скоростные ограничения, и сама устанавливает лимит скорости.
Есть подогрев зоны покоя щеток и левой части лобового стекла, где традиционно намерзает лед. Уставший путешественник может воспользоваться функцией массажа, которой оснащено водительское кресло. Есть несколько режимов, включая часовой массаж. Еще бы кофейку мне сварили…
Итак, есть ли шансы у Peugeot 2008 среди конкурентов? Определенно! Кроссоверу найдется, что предложить, даже не имея привода на все четыре колеса. Сперва он впечатляет внешним видом. Затем — убранством салона и неординарными решениями. А после и выездкой.