Самый простой способ победить мутные разводы на лобовом стекле

Зима закончилась, и можно подвести краткий итог: жить без реагентов на дорогах можно, и жизнь эта приятнее и чище. Многие московские микрорайоны отказались от «посыпаний» и «поливаний», и даже финальный снегопад концепции не изменил: реагент — не панацея. Без него порой даже лучше. Во-первых, машина не покрывается за доли секунды толстым слоем склизкого бурого налета, а во-вторых, качественные зимние шины, кои в России обязательны к использованию, одинаково ведут себя и в снегу, на льду, и на заледеневшем от внезапного заморозка реагенте.

Однако центральным магистралям и кольцевой все же досталось, на них вылили все запасы, которые оказались не любы москвичам во дворах. Так что любая поездка по вечерней Москве сопровождалась обильным изливанием «незамерзайки», под цокот подмерзших дворников. Но сколько не лей — стекло все равно грязное. И, что самое печальное: даже новые щетки стеклоочистителей начинают развозить «химию» по стеклу. Так на «триплексе» остаются мутные разводы, что не только серьезно ухудшают настроение водителя, но и значительно мешают обзору, влияют на безопасность дорожного движения.