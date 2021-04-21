От печали до радости: тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro

Но нынче стоимость «поднебесных» авто фактически сравнялась с европейскими и другими азиатскими аналогами, а каверзные вопросы — остались. И тем не менее, у той же Chery, например, продажи в первом квартале 2021-го выросли аж на 374% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого! В чем причины успеха, портал «АвтоВзгляд» попытался понять на примере флагмана марки — среднеразмерного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, стартовавшего на нашем рынке в марте.

Он, кстати сказать, уже успел найти около 300 владельцев, что лично меня, учитывая минимальный прайс в 1 999 000 рублей, удивляет если учесть, что, скажем, за во всех смыслах проверенные и, что называется, с хорошими рекомендациями Skoda Kodiaq просят от 1 763 00 «деревянных», VW Tiguan — от 1 799 000, Nissan X-Trail — от 1 851 000, Mitsubishi Outlander — от 1 859 900.

Хотя внешне Tiggo 8 Pro, конечно, радует. Солидный, элегантный, в современных трендах автомобиль без всякой вычурности и эпатажа. И весьма добродушный: даже мощная радиаторная решетка в обрамлении в меру зауженной светодиодной оптики не делает его хищным и агрессивным. Плюс — отсутствие явных заимствований. То есть если выбирать «железного друга» чисто по внешним данным, то рука действительно тянется за кошельком.