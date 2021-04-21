От печали до радости: тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro

Но нынче стоимость «поднебесных» авто фактически сравнялась с европейскими и другими азиатскими аналогами, а каверзные вопросы — остались. И тем не менее, у той же Chery, например, продажи в первом квартале 2021-го выросли аж на 374% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого! В чем причины успеха, портал «АвтоВзгляд» попытался понять на примере флагмана марки — среднеразмерного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro, стартовавшего на нашем рынке в марте.
Он, кстати сказать, уже успел найти около 300 владельцев, что лично меня, учитывая минимальный прайс в 1 999 000 рублей, удивляет если учесть, что, скажем, за во всех смыслах проверенные и, что называется, с хорошими рекомендациями Skoda Kodiaq просят от 1 763 00 «деревянных», VW Tiguan — от 1 799 000, Nissan X-Trail — от 1 851 000, Mitsubishi Outlander — от 1 859 900.
Хотя внешне Tiggo 8 Pro, конечно, радует. Солидный, элегантный, в современных трендах автомобиль без всякой вычурности и эпатажа. И весьма добродушный: даже мощная радиаторная решетка в обрамлении в меру зауженной светодиодной оптики не делает его хищным и агрессивным. Плюс — отсутствие явных заимствований. То есть если выбирать «железного друга» чисто по внешним данным, то рука действительно тянется за кошельком.
Тем более, что и интерьер «прошки» под стать экстерьеру. Изысканный минимализм стилистических решений и передней панели, и дверных карт плюс качественные материалы отделки (одна только экокожа сидений и «баранки» чего стоит) создают нужную в любой поездке на любые дистанции приятную атмосферу. Центральная консоль — и вовсе песня, в которой нет лишних слов.
Два крупных (10,25 и 12,3 дюйма в зависимости от комплектацции) тачскриновых дисплея управления мультимедийкой и «климатом»); элегантные клавиши, которыми так же можно управлять температурой и скоростью вентилятора; модный джойстик переключения КП; кнопка запуска двигателя; «шайба» активации главного монитора и сенсорные кнопки включения ряда вспомогательных функций.
Короче говоря, дизайнерские решения тут — вполне европейского уровня. Другое дело, что не все из них функциональны.
Начнем с «мелочей» типа водительского кресла. Удобно устроиться тут удастся далеко не всем: и подушка коротковата, и боковой поддержки не наблюдается, и рулевая колонка по вылету оставляет желать лучшего. К тому же высоким людям придется опустить сиденье максимально низко (потолок, благодаря стеклянному люку, поддавливает), но тогда заметно ухудшается обзор. А граждане роста не очень выдающегося будут вынуждены наоборот — поднимать сидушку, упираясь головой все в туже низкую крышу.
Да и не все пассажиры останутся довольны. Передний, например, может пожаловаться на отсутствие поясничного подпора, а седокам третьего ряда (если это не детишки лет семи-восьми) тут априори с комфортом не разместиться и уж точно не выдержать дальнего вояжа. Утешением, правда, могут служить потолочные светодиодные светильник для всех трех рядов. А вот на среднем диване даже троим взрослым будет удобно: его можно двигать вперед-назад и регулировать наклон спинки.
Однако куда «интереснее» работа дисплея мультимедийки. Вы удивитесь, но вывести на него мне удалось только показания камер кругового обзора, список радиостанций, да различную техническую инфу о машине. Да, отобразить тут навигацию, видео и даже выйти в интернет посредством Android Auto/Apple Carplay можно, но система поддерживает не все смартфоны. Иными словами, здесь уже подумаешь, а не оставить ли кошелек в покое. Хотя, с другой стороны, многие моторизованные соотечественники не сочтут эти «дефектики» противопоказаниями для покупки. Тем более, что на ходу Chery Tiggo 8 Pro ведет себя более, чем адекватно.
Напомним, что автомобиль вооружен двумя турбированными моторами. Первый — 2-литровый агрегат мощностью 170 л. с,, агрегатированный с 9-ступенчатым вариатором, уже известен нам по Tiggo 8. Второй — новый 1,6-литровый движок мощностью в 186 «лошадок», выступающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». У нас на тесте была версия с последним. И она не разочаровала.
Если, конечно, не брать в расчет, что в пресловутых «светофорных гонках» герой этого теста наверняка уступит соперникам из-за паузы в пару секунд при трогании с места. Хотя почему уступит — после короткого раздумья машина буквально прыгает вперед, чуть ли не вдавливая седоков в кресла, а затем весьма динамично набирает обороты.
И потом уже очень уверенно ведет себя фактически во всем диапазоне скоростей, позволяя пошалить и в стесненных городских условиях, и при трассовых — даже затяжных — обгонах. Ваш корреспондент, по крайней мере, ни разу не мог пожаловаться ни на запас мощности, ни на точность исполнения маневров. Другое дело, что просто растрогал хороший аппетит испытуемого: при активной езе (или просто городской, при всех ее пробках и заторах) смело закладывайтесь на 14 литров на сотню, при «овощной» — литров на 12.
«Штурвал» у «китайца» приятно налит тяжестью с первых метров, становясь особенно «увесистым» на высоких скоростях. Приятно удивила четкость реакции рулевого управления на водительские хотелки. Так, на сочинских серпантинах, где в том числе проходил тест новинки рынка, автомобиль надежно заходил в «шпильки» даже на не очень скромных для гор режимах движения, да еще под дождем. При этом чувствовалось, что и в столь непростых условиях еще можно было бы поддать жарку, но мешал неуверенно плетущийся впереди Nissan GT-R.
Что заставило его водителя так осторожничать — ума не приложу, но я на Chery Tiggo 8 Pro чувствовал себя более чем уверенно. Тут, наверное, стоит сказать спасибо не только тормозам (и спереди, и сзади — дисковые вентилированные), но и коротким ходам подвески, и системе стабилизации: машина и не сильно кренится в поворотах, и чуть ли не ввинчивается в них, если драйвер злоупотребил педалью газа.
Хотя при вполне приемлемой для «гражданского» авто бюджетного сегмента остроте реакций, для активной езды хотелось бы руль по-острее. Увы, но даже в режиме «Спорт» его настройки не меняются (в отличие от режима работы силового агрегата, который в нем явно прибавляет).
Что же касается подвески, то здесь китайским товарищам еще есть над чем работать: автомобиль явно передает пассажиром все нюансы дорожного полотна, даже если речь идет о обычных стыках на хорошей скоростной магистрали. Про «дорогу к даче» и говорить не приходится — все ее прелести придется прочувствовать сполна.
…Но в общем и целом эта китайская машина произвела хорошее впечатление, максимально приблизившись практически по всем показателям к более именитым и заслуженным конкурентам, а в чем то даже встав с ними в один ряд.
Ну а доставать свой кошелек, чтобы стать владельцем Chery Tiggo 8 Pro, или приберечь для Kia Sorento или VW Tiguan, решать только вам.