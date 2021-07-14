Кроссовок наизнанку: длительный тест-драйв внедорожника KIA Mohave

Иными словами, при тесте очередного «подопытного» я, в первую очередь, стараюсь найти и понять «фишку» конкретного авто, которое отличает его от конкурентов. Так вот, в случае с KIA Mohave у меня этого не получилось.
И винить в этом корейцев— дело абсолютно неблагодарное. Дизайнеры и инженеры провели просто ювелирную работу, совместив проверенную временем платформу от предыдущего Mohave, ничего в ней особо не меняя. И при этом, сильно не «перекраивая» кузовные элементы (за исключением переда и кормы), добились брутального образа. Вы помните, как выглядел дореформенный внедорожник? Подскажу — ничего сверхординарного, просто очередной полноприводный авто, совсем не приметный в потоке.
Так вот, за счет полностью новой «морды» KIA Mohave получил наконец-то таки завершенный со стилистической точки зрения образ внедорожника. Как же ловко художники обыграли дневные ходовые огни с хромированными вертикальными перекладинами на радиаторной решетке — смотрится просто отпад! Ну и плюсом сюда же можно записать пороги с релингами — за счет всего этого и складывается общий пазл крепкого законченного экстерьера.
А вот интерьер корейцы перетряхнули от слова «совсем». Ни одной детали, которая хоть как-то бы напоминало предыдущее поколение, здесь вы не найдете. Зато обнаружите полностью цифровую приборную панель диагональю в 12,3 дюйма, такого же размера центральный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и кучу остальных «плюшек», которые для современного автомобиля уже стали нормой из разряда must have. Это и проекционный дисплей, и различные системы активной безопасности, и систему кругового обзора — перечисление всех доступных опций заняло бы несколько абзацев текста.
При этом устроиться на водительском месте не составит никаких проблем — удобный профиль сидений и широкий диапазон электрических регулировок с памятью на два положения позволяет подобрать нужную позу буквально за одну минуту. Отдельно хотелось бы подчеркнуть вставки под шпонированное дерево — умом я прекрасно понимаю, что это пластик, но вот тактильно и визуально эти элементы сделаны просто отпадно, добавляя своеобразного шарма в интерьер.
Что же касается второго и третьего рядов сидений, то здесь, как говорится, есть вопросы. Во-первых, из-за наличия рамы пассажирам приходится сидеть со легка задранными коленями, что в дальней дороге немного утомляет. Во-вторых, задняя галерка рассчитана максимум на детей подросткового возраста. Конечно, взрослым можно будет потерпеть 100 километров, сидя на третьем ряду, но «гран мерси» они вам точно не скажут. И при этом от багажника при полностью разложенных сиденьях мало что остается.
И еще не понятен момент со складной шторкой — уверен, что проектировщикам можно было чуть-чуть поднапрячься и предусмотреть для нее место в машине. А так получается, что в семиместной конфигурации салона эту самую шторку придется оставлять в гараже. Немного досадное упущение, согласитесь.
Однако, несмотря на некоторые досадные промахи, едет KIA Mohave просто замечательно. Связка из проверенного трехлитрового дизеля и восьмиступенчатого автомата настроена настолько круто, что малейшее нажатие на педаль газ моментально передается на все четыре колеса, разгоняя внедорожник массой в 2300 кг за 8,7 секунды. 249-сильный дизель и 549 Нм дают большую уверенность не только в асфальтовом режиме, но и при съезде с него. И вот здесь стоит остановимся подробнее.
Дело в том, что у KIA Mohave полный привод реализован через муфту. Да, здесь есть шайба выбора режимов движения по бездорожью для оптимизации тяги, двухступенчатая раздаточная коробка и дифференциал повышенного трения, что в теории улучшают внедорожные возможности автомобиля. Но, черт возьми, я не понимаю, зачем тогда здесь нужна рама — без жесткого подключения, «понижаек» и всего остального внедорожного арсенала! Ведь мы, по большому счет, имеем «кроссоверный» полный привод — вот она, та самая непонятая мной философия.
Да, конечно, дай бог только один процент рамных мастодонтов хоть раз в жизни выезжает на жесткое бездорожье, а рама, все же, дает хоть какую-то дополнительную уверенность. И все-таки на Mohave я бы не стал соваться в непролазные дебри — 217 мм клиренса и длинные свесы ну никак не располагают к диким «покатушкам» в грязевых ваннах. Размытая грунтовка или заснеженная дорога до фазенды — вот стихия внедорожника от KIA.
На асфальте же, принимая во внимание ту самую рамную конструкцию, проблем в принципе нет, за исключением небольшой вертикальной раскачки на волнообразном покрытии. Единственное, в максимальной комплектации шины 265/50 обуты на двадцатые «катки», что иногда выражается в довольно жесткой работе подвески на некачественных дорожных покрытиях.
И отдельно стоит упомянуть интеллектуальную системы круиз-контроля с функцией движения в пробке. Работает данная «фишка» так: с помощью радара определяется скорость и расстояние до впередиидущего транспорта, автоматически поддерживая безопасную дистанцию до машины спереди и разгоняя KIA Mohave до заданной водителем скорости. В пробке система при необходимости полностью останавливает автомобиль, а затем — автоматически ускоряет его до заданной скорости.
И плюсом к этому идет система удержания автомобиля в полосе — при необходимости машина сама подруливает там, где это необходимо. Конечно, совсем убрать руки с руля не получится — через пару минут авто просигнализирует, что необходимо вернуть ладони на «баранку». Хорошее, между прочим, подспорье на длинных перегонах!
В заключении хотелось бы отметить стоимость — KIA Mohave в максимальной комплектации Premium оценивается в 4 229 900 рублей. И, хочу сказать, как бы странно это не звучало, цена абсолютно в рынке — мало кто предложит столько автомобиля и «нафаршированности» за эти деньги…