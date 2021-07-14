Кроссовок наизнанку: длительный тест-драйв внедорожника KIA Mohave

А вот интерьер корейцы перетряхнули от слова «совсем». Ни одной детали, которая хоть как-то бы напоминало предыдущее поколение, здесь вы не найдете. Зато обнаружите полностью цифровую приборную панель диагональю в 12,3 дюйма, такого же размера центральный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и кучу остальных «плюшек», которые для современного автомобиля уже стали нормой из разряда must have. Это и проекционный дисплей, и различные системы активной безопасности, и систему кругового обзора — перечисление всех доступных опций заняло бы несколько абзацев текста.

При этом устроиться на водительском месте не составит никаких проблем — удобный профиль сидений и широкий диапазон электрических регулировок с памятью на два положения позволяет подобрать нужную позу буквально за одну минуту. Отдельно хотелось бы подчеркнуть вставки под шпонированное дерево — умом я прекрасно понимаю, что это пластик, но вот тактильно и визуально эти элементы сделаны просто отпадно, добавляя своеобразного шарма в интерьер.

Что же касается второго и третьего рядов сидений, то здесь, как говорится, есть вопросы. Во-первых, из-за наличия рамы пассажирам приходится сидеть со легка задранными коленями, что в дальней дороге немного утомляет. Во-вторых, задняя галерка рассчитана максимум на детей подросткового возраста. Конечно, взрослым можно будет потерпеть 100 километров, сидя на третьем ряду, но «гран мерси» они вам точно не скажут. И при этом от багажника при полностью разложенных сиденьях мало что остается.

И еще не понятен момент со складной шторкой — уверен, что проектировщикам можно было чуть-чуть поднапрячься и предусмотреть для нее место в машине. А так получается, что в семиместной конфигурации салона эту самую шторку придется оставлять в гараже. Немного досадное упущение, согласитесь.