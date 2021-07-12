Почему микроавтобус лучше кроссовера: тест-драйв Opel Zafira Life 2021

Напомним, что французские доноры Zafira Life продаются в нашей стране с осени 2017-го, а на калужском заводе «ПСМА Рус» они прописались с зимы 2018-го. Жизнь в таких автомобилях обычно развивается по двум основным сценариям. Для делового человека, метущегося между офисом, аэропортом и домом, подобные апартаменты на колесах успешно справятся с ролью корпоративного служебного шаттла.

Для дружной компании родителей с детьми трехрядный Zafira Life вполне сойдет за вместительный семейный микроавтобус. В этом случае полноценный рабочий кабинет вместе со всем необходимым оборудованием — удобным креслом, откидными столиками, розетками и стильным интерьером — легко превращается в комфортабельный домашний ковчег для длительных путешествий всей честной компанией.

Главное преимущество микроавтобуса в статусе семейного автомобиля, это его вместительность, и здесь он выигрывает у кроссоверов. Согласитесь, дети вряд ли поиграют в «салочки» внутри «паркетника». Да и взрослым в минивэне куда легче перемещаться, не выходя из салона, из одного ряда в другой.