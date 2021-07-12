Почему микроавтобус лучше кроссовера: тест-драйв Opel Zafira Life 2021

Напомним, что французские доноры Zafira Life продаются в нашей стране с осени 2017-го, а на калужском заводе «ПСМА Рус» они прописались с зимы 2018-го. Жизнь в таких автомобилях обычно развивается по двум основным сценариям. Для делового человека, метущегося между офисом, аэропортом и домом, подобные апартаменты на колесах успешно справятся с ролью корпоративного служебного шаттла.
Для дружной компании родителей с детьми трехрядный Zafira Life вполне сойдет за вместительный семейный микроавтобус. В этом случае полноценный рабочий кабинет вместе со всем необходимым оборудованием — удобным креслом, откидными столиками, розетками и стильным интерьером — легко превращается в комфортабельный домашний ковчег для длительных путешествий всей честной компанией.
Главное преимущество микроавтобуса в статусе семейного автомобиля, это его вместительность, и здесь он выигрывает у кроссоверов. Согласитесь, дети вряд ли поиграют в «салочки» внутри «паркетника». Да и взрослым в минивэне куда легче перемещаться, не выходя из салона, из одного ряда в другой.
На редакционном тесте «АвтоВзгляда» побывала топовая версия Opel Zafira Life Cosmo с длинным кузовом L размером 5309х2010х1877 мм. Конфигурация пассажирского салона со схемой 6+1, включает два полноценных кресла на втором ряду и трехместный диван на заднем.
В пассажирском отсеке нашлось почти все необходимое для комфортного времяпребывания: удобные сидения, розетки, вентиляция с печкой, подстаканники, а для двух пассажиров второго ряда предусмотрены не только миниатюрные откидные столики на спинках передних сидений, но и более основательный складной передвижной стол в центре салона с широким диапазоном настроек.
Увы, в плане комфорта в «Опеле» не обошлось без некоторых вопросов. Почему-то пассажиры в своем отсеке вынуждены довольствоваться глухими окнами — стекла там не опускаются. При этом только водителю отведена возможность регулировать микроклимат в задней части салона. Еще одна недосказанность — пространство первого ряда сидений на славу нашпиговано вещевыми отсеками, однако задним пассажирам их явно не хватает. Незачет.
Зато в передних дверных панелях расположены вместительные 8,3-литровые полки, а под сидением соседнего с водителем пассажира спрятан 6-литровый вещевой отсек. В недрах торпедо скрыт объемный 5,7-литровый «бардачок», еще один — сверху, а по бокам у передних стоек расположилось по подстаканнику, до которых, правда, приходится тянуться. Открытое отделение для смартфона и прочих мелочей спряталось на центральной консоли над шайбой переключения «автомата». Все это очень удобно.
В то же время у пассажиров второго ряда имеется существенная привилегия: оба кресла легко переворачиваются на 180 градусов, но только сидеть лицом к лицу с задними седоками не совсем удобно. Несмотря на широкий диапазон продольных настроек кресел, места для ног здесь маловато. Впрочем, у детей с этим проблем не будет. И очень кстати придется подвижный стол, который легко перемещается в центр салона.
Opel Zafira с кузовом L длиннее укороченной версии М на 300 мм. Размер колесной базы у обоих вариантов одинаковый, и разница в длине обеспечена за счет увеличения заднего свеса. Следовательно, и багажник удлиненной версии больше — от пола до крыши его объем составляет космические 1384 л. А если убрать второй и третий ряды сидений, пространство с ровным полом увеличится до 3300 л, а длинна грузового отсека — до 2700 мм. Сюда войдет европоддон, так что даже крупногабаритный кроссовер в плане вместительности отдыхает.
Opel Zafira Life укомплектован 2-литровым турбодизелем HDi мощностью 150 сил. Но в отличие от них, «Опель» доступен только с шестискоростным «автоматом», и даже в стандартной версии отсутствует «механика».
Тяговитый турбодизель взрывается на самых низах, но взрывная волна совсем скоро сходит на нет. Все-таки моторчик хоть и усердный, но «сарайчик» для него явно тяжеловат. При этом «автомат» совсем не сачкует и оперативно отстреливает нужную передачу. В таких случаях говорят: «зачем семейному автомобилю спортивные амбиции?» Но в нулевых с этим убедительно поспорили инженеры Opel Performance Center, преобразив семейный компактвэн в заряженный спорткар Opel Zafira OPC с 240-сильным турбомотором. Были времена…
И все же для семейного микроавтобуса 150 сил «Опелю» хватает за глаза. Только при маневрах надо быть начеку: высокий кузов на больших скоростях легко входит в крен, да и подвеска не особо сопротивляется волнообразному покрытию. Так что «вагончик» иной раз приходится подлавливать с помощью руля, чтобы удержать на заданной траектории.
В то же время на загородной трассе с ровным асфальтом Zafira Life демонстрирует завидную плавность хода, ведет себе предельно предсказуемо, и управлять им одно удовольствие. К тому же экономичный диезельный мотор не слишком требователен для семейного бюджета. Расход топлива по паспорту в смешанном цикле составляет 6,2 л, но в реале можно смело добавлять еще литр.
Интерьер внутри Opel Zafira Life в деталях повторяет салон своих французских сородичей. В оформлении декора отсутствуют дизайнерские изыски, зато с эргономикой у водителя не будет особых проблем, если не считать небольшой размер монитора. Вместе с тем здесь высокая и комфортная водительская посадка, великолепная обзорность, мягкое и удобное капитанское кресло, приспособленное для долгих поездок.
Топовая версия Cosmo порадует владельца богатым списком полезных опций, среди которых: массаж передних сидений, электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением и открытием движением ноги; проекционный дисплей; система интеллектуального привода IntelliGrip Control с селектором выбора режимов движения, передние и задние датчики парковки; камера заднего вида; система мониторинга слепых зон; активный круиз-контроль; ассистент контроля движения по полосе, функция контроля усталости водителя и прочие бонусы.
Стоимость Opel Zafira Life варьируется от 2 889 900 до 3 389 900 рублей. Полноприводные версии обойдутся от 3 209 900 до 3 259 900 «целковых». У собратьев ценник сопоставим: Citroёn SpaceTourer стоит от 2 589 900 до 3 389 900: Peugeot Traveller — от 2 589 900 до 3 109 900. По ценовой доступности с троицей от PSA на нашем рынке может конкурировать только Hyundai H-1 стоимостью от 2 549 000 за начальную версию.
Что касается немецких представителей LCV, то картина, как говорится, маслом: ценник Volkswagen Caravelle с учетом спецпредложения стартует от 3 283 200 рублей, а Mercedes-Benz V-класса попросит за себя 5 000 000 (с приставкой «от», разумеется).
По соотношению цены и оснащения Opel Zafira Life выглядит вполне конкурентноспособным микроавтобусом на нашем рынке. А благодаря своей вместительности и экономичности, он представляет достойную альтернативу традиционным кроссоверам в качестве семейного автомобиля.