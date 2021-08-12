Веселящий газ: первый тест-драйв обновленного IVECO Daily

В Европе «итальянец» шестого поколения обновили еще в 2019 году, а до нашего рынка машина добралась только сейчас. Стоило ли ждать? Безусловно, потому как новаций у грузовика оказалось более чем достаточно.

Посвежевший

Издали рестайлинговый Daily безошибочно узнается по полностью светодиодной оптике. Как рассказали представители компании, новые фары увеличили эффективность ближнего и дальнего света на 12%. Действительно, прокатившись по городу и выехав за пределы МКАД, могу сказать, что дорогу в сумерках видно лучше, да и долговечность диодов куда выше, чем обычных «галогенок» и даже ксенона.

Практично смотрятся и увеличенная решетка радиатора с новым передним бампером, в котором вмонтированы омыватели фар. Кстати, бампер состоит из трех частей, так что ремонт при повреждении будет дешевле. Да и неокрашенный пластик по кругу отнюдь не мягкий, так что за внешний вид машины можно особо не переживать.

Ценителям техники «Made in Europe» итальянцы предлагают множество вариантов исполнения. Есть возможность выбрать длину кузова (от 2510 до 6190 мм), объем грузового отсека (от 9 до 19,6 кубометра), колесную базу (3000–5100 мм), а полная разрешенная масса новинки варьируется в диапазоне от 3,5 до 7,2 тонны.