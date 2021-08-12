Веселящий газ: первый тест-драйв обновленного IVECO Daily

В Европе «итальянец» шестого поколения обновили еще в 2019 году, а до нашего рынка машина добралась только сейчас. Стоило ли ждать? Безусловно, потому как новаций у грузовика оказалось более чем достаточно.
Посвежевший
Издали рестайлинговый Daily безошибочно узнается по полностью светодиодной оптике. Как рассказали представители компании, новые фары увеличили эффективность ближнего и дальнего света на 12%. Действительно, прокатившись по городу и выехав за пределы МКАД, могу сказать, что дорогу в сумерках видно лучше, да и долговечность диодов куда выше, чем обычных «галогенок» и даже ксенона.
Практично смотрятся и увеличенная решетка радиатора с новым передним бампером, в котором вмонтированы омыватели фар. Кстати, бампер состоит из трех частей, так что ремонт при повреждении будет дешевле. Да и неокрашенный пластик по кругу отнюдь не мягкий, так что за внешний вид машины можно особо не переживать.
Ценителям техники «Made in Europe» итальянцы предлагают множество вариантов исполнения. Есть возможность выбрать длину кузова (от 2510 до 6190 мм), объем грузового отсека (от 9 до 19,6 кубометра), колесную базу (3000–5100 мм), а полная разрешенная масса новинки варьируется в диапазоне от 3,5 до 7,2 тонны.
У меня на тесте самый компактный вариант Daily, на котором можно передвигаться, имея права категории «B». Под его капотом работает 3-литровый битопливный мотор с отдачей в 135 сил. Он, конечно же, на метане (CNG), а бензин нужен, скорее, как аварийный вариант, когда в дороге закончится газ, а до заправки еще надо дотянуть.
Среда обитания
Портал «АвтоВзгляд» уже тестировал дорестайлинговый вариант грузовичка, так что сравнить есть с чем. Садясь в кабину отмечаю, что она осталась такой же просторной, а изгибы передней панели все также футуристичны. Кресло радует плотной набивкой и вертикальной посадкой.
Но все это было, а вот компактный трехспицевый мультируль — новинка. Он довольно пухлый, с крупными приливами в зоне хвата. Работать им удобно, да и обилие клавиш на спицах не мешает.
Хорошо смотрится и посвежевшая панель приборов с 3,5-дюймовым цветным экраном борткомпьютера. С его помощью можно быстро пролистать меню, посмотреть нужную дорожную информацию (скажем, получить данные экономии горючего в виде наглядной диаграммы).
А в центре передней панели появилась обновленная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. Теперь «начинка» поддерживает популярные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Предлагают и навигацию от TomTom, но в тестовой машине ее не оказалось.
Фургон в стиле премиум
Завожу 135-сильный метановый мотор, который работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Hi-Matic производства ZF. Напомню, трансмиссию ставят на Volkswagen Amarok, некоторые модели BMW и даже Maserati.
Пытаюсь тронуться с места, но машина стоит. Все потому, что я забыл пристегнуться. Дело в том, что с обновлением у Daily появился электромеханический стояночный тормоз, у которого есть интересная особенность. Если водитель не пристегнул ремень, с «ручника» грузовик не снять.
Выезжаю на дорогу и отмечаю, что обзорность у авто отличная. Боковые стойки остались узкими, а в крупные зеркала видно практически все. Раздражает лишь огромная грубая колонка, прилаженная к правой части передней панели. Это извещатель системы ЭРА-ГЛОНАСС. Пожалуй, для него могли найти другое место.
И слава автомобильным богам: тут есть парковочная камера и парктроники. Она хоть и без разметки, зато с широкоугольным объективом, что сильно облегчает маневрирование во дворах и на стоянках.
У руля теперь электроусилитель, который позволил установить на грузовик множество электронных помощников водителю. У тестового Daily есть система автоторможения, адаптивный круиз-контроль, помощник при движении на уклоне и система противодействия боковому ветру.
Из всего набора удалось проверить лишь «круиз», который очень помогает в плотном трафике и на загородных трассах. С ним можно немного расслабиться и меньше уставать за рулем.
Что касается поведения грузовика, то оно не изменилось. Газовый силовой агрегат не ценит желание водителя сильно беспокоить правую педаль, так что манера езды должна быть спокойная. Так и «горючки» больше сэкономите.
Подвеска исправно «глотает» мелкие ямы, но вот если пройти «лежачего полицейского» ходом, то корма недовольно брыкнет. Учту то, что тестовый фургон пустой. Груженый будет вести себя по другому, но все равно, легковые привычки к управлению коммерческой техники не подходят. Тяга к дросселированию может больно ударить по карману.
Кстати, о расходах. В процессе теста заехал на газовую АЗС и попросил заправить машину «до полного». За 26,6 кубометров метана я заплатил 547 рублей. Это вызвало смех, когда вспомнил, сколько обходится заправка внедорожника с дизельным мотором при его «аппетите» в 25 литров.