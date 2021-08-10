5 признаков, что колесо у машины скоро отвалится

Неисправная подвеска может подкинуть водителю неприятные сюрпризы и довести до аварии. Ниже мы расскажем про отклонения в поведении машины, на которые нужно обратить внимание, чтобы избежать беды.
Гул в движении
Это первый и самый безобидный симптом надвигающейся беды. Гудит обычно ступичный подшипник. Причин тут много: от износа запчасти до покупки бракованного или некачественного узла. Постепенно разваливаясь, подшипник издает характерный гул, который усиливается с ростом скорости.
Вибрации на руле
Если водитель не обращает на посторонний звук внимания, со временем появляются вибрации в движении, которые передаются на руль и кузов. В конечном итоге это ведет к полному разрушению запчасти, что, в свою очередь, приводит к вырванному ШРУСу и дорогому ремонту.
Подтормаживание суппорта колеса
Иногда из-за «умирающего» подшипника перегревается суппорт, после чего закипает тормозная жидкость. Последнее приводит к тому, что педаль тормоза становится ватной или проваливается при попытке замедления. Все это в сумме с вибрацией на руле и изношенными рулевыми тягами приводит к вырванному колесу и серьезному ДТП.
Плохая затяжка болтов
Это одна из самых банальных причин, по которой машина остается без колеса. Именно халатное отношение к затяжке колесных гаек или болтов приводит к печальным последствиям. Дело в том, что от постоянной вибрации крепеж ослабевает и откручиваются, что и приводит к отделению колеса от ступицы.
Износ шаровой опоры
Изношенную шаровую может просто оторвать от рычага, либо лопается ее стяжной болт и колесо выворачивает наружу. Если скорость при этом высока, то потери управления не избежать.
Коварство поломки шаровой опоры в том, что изношенный узел может себя никак не выдавать на ходу. Так что лучше регулярно проверять состояние подвески в сервисе.