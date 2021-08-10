5 признаков, что колесо у машины скоро отвалится

Неисправная подвеска может подкинуть водителю неприятные сюрпризы и довести до аварии. Ниже мы расскажем про отклонения в поведении машины, на которые нужно обратить внимание, чтобы избежать беды.

Гул в движении

Это первый и самый безобидный симптом надвигающейся беды. Гудит обычно ступичный подшипник. Причин тут много: от износа запчасти до покупки бракованного или некачественного узла. Постепенно разваливаясь, подшипник издает характерный гул, который усиливается с ростом скорости.

Вибрации на руле

Если водитель не обращает на посторонний звук внимания, со временем появляются вибрации в движении, которые передаются на руль и кузов. В конечном итоге это ведет к полному разрушению запчасти, что, в свою очередь, приводит к вырванному ШРУСу и дорогому ремонту.