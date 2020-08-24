Названа дата продаж в России нового кроссовера GAC GS5

Среднеразмерный кроссовер GAC GS5 появится в салонах российских дилеров марки 5 сентября. Судя по пресс-релизу, машина будет довольно богата оснащена. Нам обещают климат-контроль, сенсорную мультимедиа-систему, адаптивный круиз-контроль, а также системы контроля слепых зон, удержания в полосе и предотвращения столкновений.

Под капотом автомобиля установлен наддувный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 137 л. с. Как сообщает ресурс Drive.ru, в ОТТС упомянута 6-ступенчатая «механика», хотя в Китае машина представлена с безальтернативным 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Уверены, в России он тоже будет. Также известно, что у машины независимая подвеска и только передний привод.

Цены будут объявлены позже.