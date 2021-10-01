Все на одного: первый и последний тест-драйв Renault Duster Edition One

Кроссоверы Kaptur и Arkana приучили нас воспринимать Edition One, как топ-комплектацию, но в случае с «Дастером» это совсем не так. Тут все дело в идеологии: в Renault считают, что городским пижонам в спецверсиях положено иметь все возможные «ништяки», поэтому фарш должен быть полным. Но работяга Duster — машина более простецкая и к тому ж, в большей степени заточена на внедорожную езду.

Стало быть, весь набор доступных опций для него необязателен. Поэтому основой для Edition One послужила предтоповая комплектация Drive, дополненная несколькими существенными пунктами — и в результате получилась вполне сбалансированная по цене и набору опций версия, в которой есть все необходимое, но без излишеств.

Скажем, дизельный Duster получил пакет «Комфорт», который включает в себя климат-контроль, датчики дождя и освещения, а также обогрев руля и форсунок омывателя. Негусто, но это лишь потому, что работающий на тяжелом топливе двигатель 1.5 dCi в некотором смысле ущербен в плане совместимости с различными опциями —с ним не сочетается даже круиз-контроль. Другое дело — бензиновые «Дастеры», которые лишены подобных ограничений: для них Edition One добавит электрообогрев лобового стекла и дистанционный запуск двигателя. Вот так-то лучше!