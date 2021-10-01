Все на одного: первый и последний тест-драйв Renault Duster Edition One

Кроссоверы Kaptur и Arkana приучили нас воспринимать Edition One, как топ-комплектацию, но в случае с «Дастером» это совсем не так. Тут все дело в идеологии: в Renault считают, что городским пижонам в спецверсиях положено иметь все возможные «ништяки», поэтому фарш должен быть полным. Но работяга Duster — машина более простецкая и к тому ж, в большей степени заточена на внедорожную езду.
Стало быть, весь набор доступных опций для него необязателен. Поэтому основой для Edition One послужила предтоповая комплектация Drive, дополненная несколькими существенными пунктами — и в результате получилась вполне сбалансированная по цене и набору опций версия, в которой есть все необходимое, но без излишеств.
Скажем, дизельный Duster получил пакет «Комфорт», который включает в себя климат-контроль, датчики дождя и освещения, а также обогрев руля и форсунок омывателя. Негусто, но это лишь потому, что работающий на тяжелом топливе двигатель 1.5 dCi в некотором смысле ущербен в плане совместимости с различными опциями —с ним не сочетается даже круиз-контроль. Другое дело — бензиновые «Дастеры», которые лишены подобных ограничений: для них Edition One добавит электрообогрев лобового стекла и дистанционный запуск двигателя. Вот так-то лучше!
И уже безо всякой скидки на тип силового агрегата все лимитированные кроссоверы получили практичные накладки из некрашеного пластика на дверях и колесных арках, которые служат дополнительной защитой кузова от повреждений.
А еще салоны машин в исполнении Edition One имеют особую отделку с оригинальной обивкой кресел, которые отличаются рыжей прострочкой и надписями Duster, а также оранжевым декором на дверных картах, центральном тоннеле и дефлекторах. Такие украшательства особенно хорошо сочетаются с нарядным оранжевым металликом Atacama. Забавно! Главное, чтобы у вас не было аллергии на цитрус.
Отдельно стоит сказать о колесах. У Edition One они 16-дюймовые, причем диски окрашены в черный цвет, который хорошо смотрится с пластиковым обвесом. У топ-версии Style обувь на дюйм больше, и это заметно сказывается на плавности хода — такая машина более подробно отмечает дефекты дорожного покрытия. Так что для «Дастера» 16 дюймов — это, пожалуй, комфортный оптимум.
Но к чему весь этот разговор, если Duster Edition One больше не доступен к заказу? Дело в том, что на самом деле ничего эксклюзивного в этой версии нет, а конфигуратор на российском сайте Renault позволяет легко собрать полный аналог на основе уже упомянутой комплектации Drive.
Отмечаем галочками пакет «Комфорт» (18 000 рублей для бензиновых модификаций или 15 000 для дизельной), добавляем оранжевую персонализацию за 10 000 и, конечно же, пакет Off-Road за 25 000 — и вот готов отличный Duster, абсолютно неотличимый от лимитированного. Успех!
Тем более, что «оранжевая единичка» едет точно так же, как и любая другая версия народного «проходимца». Руль, как известно, в новом поколении Duster уже не долбит по рукам, не детонирует на изъянах покрытия и кузов. Подвеска бескомпромиссно пожирает неровности практически любой степени ужасности, автомобиль не раскачивается и не козлит, выбивая из седоков остатки недавно поглощенной пищи.
Другое дело, что на старте продаж Edition One был выгодным предложением: он стоил дешевле, чем Drive c тем же набором оборудования. Но сейчас ситуация в целом другая. За полгода существенно выросли цены: если прежде прайс на Duster начинался с отметки в 945 000 рублей, то нынче самый минимум это 1 017 000.
Оранжевый кроссовер Edition One когда-то стоил 1 407 000 рублей, но если прогнать через конфигуратор аналогичную спецификацию сейчас, то в итогом станет сумма 1 466 000 рублей. Недешево. Но что еще сейчас купишь за такие — и даже более существенные деньги?
А ведь наверняка еще и алчный дилер набросит сверху безделушек, несусветно их оценив, или предложит подождать машину без дополнительного оборудования примерно с полгодика. Такие времена…