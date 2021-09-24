Громкий камбэк: первый тест-драйв нового Volkswagen Golf GTI

Справедливости ради стоит отметить, что «Гольф» никогда не стоил дешево. Да, «Фольксваген» уже давно перестал быть народным автомобилем. Для сравнения: ценник на Touareg перевалил за 6 «лямов», где играют игроки премиальной лиги, а на Golf — за три… Давайте выясним, стоит ли того хетчбэк восьмого поколения?

Самое интересное, что возвращение блудного сына произошло весьма своеобразным способом — в России доступны лишь две, отнюдь не самых дешевых комплектации — Exclusive (150 л. с., стартовая цена 2 558 000 рублей) и легендарный хот-хэтч GTI (245 л. с., старт от 3 090 000 рублей). Бюджетных немецких версий нам, увы, не положено. Но хватит о грустном! Ведь те эмоции, что способен подарить Volkswagen Golf, настолько яркие, что затмевают любые цифры, вписанные на ценнике автосалона. Так всегда было и, надеюсь, так всегда и будет.