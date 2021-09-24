Громкий камбэк: первый тест-драйв нового Volkswagen Golf GTI

Справедливости ради стоит отметить, что «Гольф» никогда не стоил дешево. Да, «Фольксваген» уже давно перестал быть народным автомобилем. Для сравнения: ценник на Touareg перевалил за 6 «лямов», где играют игроки премиальной лиги, а на Golf — за три… Давайте выясним, стоит ли того хетчбэк восьмого поколения?
Самое интересное, что возвращение блудного сына произошло весьма своеобразным способом — в России доступны лишь две, отнюдь не самых дешевых комплектации — Exclusive (150 л. с., стартовая цена 2 558 000 рублей) и легендарный хот-хэтч GTI (245 л. с., старт от 3 090 000 рублей). Бюджетных немецких версий нам, увы, не положено. Но хватит о грустном! Ведь те эмоции, что способен подарить Volkswagen Golf, настолько яркие, что затмевают любые цифры, вписанные на ценнике автосалона. Так всегда было и, надеюсь, так всегда и будет.
Golf VIII не просто отлично выглядит: он, как бы сказали современные «пацаны с района» — вид имеет. Острые рубленые и в то же время округлые грани, приземистая посадка, прищуренная светодиодная оптика, плавно включающаяся при приближении водителя — машина всем своим видом обозначает себя и демонстрирует готовность ринуться в бой. Автомобиль выглядит, словно слегка распластанным по земле.
Впечатляет стильная полоска света, соединяющая фары головной оптики, а также отменного вида противотуманки, как гроздья винограда, имплантированные в решетку бампера, выполненную в виде сот. Аэродинамический обвес, 18-дюймовые «лапти» с низкопрофильной резиной, разнесенные по бокам выхлопные трубы. Правда, выбивающего стекла соседних машин выхлопа с отстрелом не ждите — экологические евростандарты после недавнего «дизельгейта» заставили инженеров придушить выпуск. Впрочем, он приятный и достаточно громкий, как и камбэк этого забияки.
Все по-немецки качественно, стильно и строго. Зато по внешнему виду нового Golf можно представить себе корпоративный дизайн всей продукции VAG в самом обозримом будущем, ведь наш герой — основоположник и родоначальник огромного класса автомобилей, названного в его честь. А значит, нужно быть образцом!
Если снаружи все еще вроде бы кричаще, но сдержанно, то внутри перемены просто кардинальные. Абсолютно новый дизайн интерьера — большой многоцветный тачскрин, все клавиши — сенсорные, встроенный Wi-Fi модуль, крепкая «дружба» со всеми видами современных гаджетов, беспроводная зарядка, круговая подсветка салона с возможностью установки любого оттенка в зависимости от настроения, спортивные сиденья-полуковши, акустика Harman/Kardon и огромная панорамная стеклянная крыша, которая, правда, лишь приподнимается, а не отворяется полностью. Безопасность и комфорт обеспечивают системы мониторинга слепых зон, динамического управления светом, умный автопарковщик…
Страшно даже представить, в какую цифру обойдется ремонт, если все эти гаджеты-прибамбасы, не приведи Господи, сломаются. Похоже, что не только по изначальному прайсу, но и по стоимости обслуживания VW Golf скоро вплотную приблизится к премиальному сегменту. Зато, как говорится, «во-первых, это красиво»! А, во-вторых, это очень красиво!
Неимоверно понравилось, что полностью цифровая приборная панель имеет несколько графических исполнений, и можно сделать ее на любой вкус и цвет. Лично мне по нраву классический «аналоговый» тахометр в центре с буквами GTI по центру. В боковых круглых окошках можно выставить показатели расхода топлива и — самое прикольное — места в баке. Да, Golf показывает, сколько топлива поместится в машину и не придется гадать на заправке, утапливая пистолет.
Увы, канули в Лету старые добрые механические коробки передач, да и смерть самих ДВС уже не за горами. Но даже с 7-ступенчатой DSG, уже давно доработанной и больше не греющейся и не пинающейся, Golf GTI с его 245-сильными мускулами выстреливает бодро и весело.
Ну а по рулежке… Я же говорил, что основоположник целого класса просто обязан быть эталоном. Во всех поколениях за свою долгую, почти полувековую историю, «гольфы» всегда славились отменной управляемостью, оставаясь образцом для подражания и заставляя плакать завистливых одноклассников. Golf VIII ожидаемо стал достойным продолжателем традиций, не вызывающий ни малейших нареканий.
А управление «горячей» версии GTI радует еще и бескомпромиссно безупречной «рулежкой» — от упора до упора рулевое колесо делает всего два оборота. И не важно, с какой скоростью вы едете — 60 км/ч по городу или далеко за 200+ по автобану — VW Golf никогда не шелохнется ни на миллиметр и не сдвинется с траектории.
Он всегда таким был, в этом вся его суть, харизма и притягательность. Впрочем, за это его и любят во всем мире. Кстати, несмотря на высокую стоимость, каждые 41 секунду где-то на планете продается один Golf, а всего за свою историю было реализовано свыше 35 миллионов «гольфов». Иными словами, каждый 200-й автомобилист на земном шаре — владелец VW Golf.
Да, у нас нет дизелей, нет бюджетных комплектаций, из-за курса евро цена на машину сильно кусается, но все же новый Golf почти наверняка найдет своего покупателя. Конечно, в России это будет уже не столько массовый, сколько нишевый автомобиль. И эта ниша уже начала потихоньку заполняться — на улицах Москвы за последние пару недель я успел увидеть несколько счастливых обладателей новеньких «гольфов».