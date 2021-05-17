5 злосчастных ошибок, которые допускают водители на грунтовой дороге

Конечно, съезжать с асфальта лучше всего на более-менее подготовленном автомобиле: хотя бы на внедорожнике с достаточным клиренсом, полным приводом и блокировкой дифференциала. Однако суровая реальность такова, что кататься по Богом забытым грунтовкам водителям приходится и на городских машинках, совершенно не приспособленных к офф-роуд приключениям.

С другой стороны, практика показывает, что решающую роль в деле прохождения размытых участков играет отнюдь не оснащение автомобиля. Успешно доползти до дачи по грязи можно и на уставшей «пузотерке». Главное здесь — навыки и опыт водителя. Жаль только, что подобным могут похвастать далеко не все. И это не субъективная оценка, а факт, подтвержденный все той же практикой.

Какие же ошибки пилоты допускают чаще всего, двигаясь по грунтовке?