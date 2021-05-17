5 злосчастных ошибок, которые допускают водители на грунтовой дороге

Конечно, съезжать с асфальта лучше всего на более-менее подготовленном автомобиле: хотя бы на внедорожнике с достаточным клиренсом, полным приводом и блокировкой дифференциала. Однако суровая реальность такова, что кататься по Богом забытым грунтовкам водителям приходится и на городских машинках, совершенно не приспособленных к офф-роуд приключениям.
С другой стороны, практика показывает, что решающую роль в деле прохождения размытых участков играет отнюдь не оснащение автомобиля. Успешно доползти до дачи по грязи можно и на уставшей «пузотерке». Главное здесь — навыки и опыт водителя. Жаль только, что подобным могут похвастать далеко не все. И это не субъективная оценка, а факт, подтвержденный все той же практикой.
Какие же ошибки пилоты допускают чаще всего, двигаясь по грунтовке?
УЗНАТЬ ВРАГА
Кто-то скажет, что это глупость, но перед тем, как в прямом смысле встать на скользкий путь, лучше припарковать авто и прогуляться вдоль размытой дороги пешочком — посмотреть, что ждет впереди. Отметить особо сложные участки, заранее продумать маневры и варианты отступления. Это займет куда меньше времени, чем спасение машины из глиняного плена. Так что не ленитесь — особенно, если выезжаете на незнакомую местность.
ПО ЧУЖИМ СЛЕДАМ
Двигаться по колее — на любой дороге, не только на грунтовке — весьма опасно. Управлять автомобилем, идущим как трамвай по рельсам, крайне сложно. Но еще сложнее — «соскочить» при необходимости с этих коварных рельс.
А потому опытные водители стараются держаться подальше от чужих следов на труднопроходимых участках. Все же остальные… Правильно! Буксуют, доводя до «кипения» сначала коробку и муфту своего «всемогущего» полного привода, а потом и супругу, лишившуюся из-за внепланового ремонта долгожданного отпуска.
РЕКОРДЫ СКОРОСТИ
«Такие дороги надо преодолевать уверенным ходом!» — кричат фанаты ралли-рейдов, раскручивая двигатель чуть ли не до предела. Развивают высокую скорость, провоцируют лишние заносы, бьются о камни и кочки, не успевая вовремя затормозить. Такой подход в корне неверен, ведь это не гонки. По грунтовке ехать нужно спокойно, максимально аккуратно: удерживаем педаль газа в одном положении, а тормоз вообще не трогаем.
ВВЕРХ-ВНИЗ
Особое коварство на размытых грунтовках таят в себе крутые подъемы. «Нет, ну здесь-то точно нужно поддать газку!» — скажете вы и будете, опять же, неправы. Придерживаемся все той же спокойной манеры: невысокая и, главное, ровная скорость на одной передаче, продуманная траектория. Максимальная плавность действий требуется и на спуске: никаких дерганий «баранки» и рваных торможений.
ДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ
Что можно отыскать в багажнике автомобилиста, который держит путь на дачу? Да все, что угодно — кучу барахла, которое никак не поможет вытащить машину из грязи. Если вы допускаете, что по пути могут встретиться труднопроходимые дороги, то обязательно положите в грузовой отсек небольшую лопату и буксировочный трос. В идеале — еще и пару широких досок. Или — за неимением последних — топорик, чтобы рубить ветки и подкладывать их под колеса.