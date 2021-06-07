Чем меньше, тем больше: первый тест-драйв нового кроссовера Opel Crossland

Калининград стоит особняком от континентальной России. И дело здесь не только в географическом положении. Узкие второстепенные дорожки, скоростные автобаны, сохранившаяся немецкая архитектура — здесь присутствует вполне осязаемый дух старой Европы. Да и близость ее, по всей видимости, накладывает определенный отпечаток на регион в целом.
На фоне прусских деревушек из красного кирпича новичок Opel Crossland, как у себя дома — в Германии (пусть и производится он в испанской Сарагосе). Впрочем, еще больше ему подходит современная обстановка больших мегаполисов — стекло, бетон, передовая архитектура.
Именно в каменных джунглях новый фирменный взгляд светодиодных фар двух видов с 5-ю и продвинутых с 7-ю диодами, умеющих заглядывать в повороты, автоматически переключаться с дальнего света на ближний, и объединяющий их стилистический элемент под названием Opel Vizor будут смотреться особенно выразительно. Ну и функциональностью порадуют, конечно же.
Дополняют образ стильные светодиодные фонари, пластиковый обвес по кругу, призванный защитить подол кроссовера от мелких камней, и дизайнерский прием, создающий эффект парящей крыши на задних стойках. Ну и куда же без ярких цветов, привлекающих молодую и успешную аудиторию — здесь их 17, включая комбинированную окраску.
Crossland короче своего собрата Grandland X аж на 22 сантиметра. Однако визуально, и уж тем более внутри нехватки пространства не ощущаешь. Кузов словно раздут изнутри, и попав в салон, понимаешь, что автомобиль гораздо больше, чем кажется. Дотянуться до нижней части лобового стекла с водительского места невозможно — запас безопасного пространства хороший. Да и бока ничего не подпирает. Совокупный объем всех ниш для хранения разной мелочи составляет 15,4 литра. Добавляет света и воздуха огромная площадь остекления и панорамная крыша. Правда, без люка.
Изысканной отделку интерьера не назвать. Дверные карты покрывает простой жесткий пластик, равно как и центральный тоннель. Но передняя панель мягкая на ощупь. Каких-то особенных дизайнерских решений также не ждите. За ними к автомобилям нового владельца немецкого бренда — к концерну PSA.
Куда больше хороших новостей для ценителей всяких разных плюшек, в виде опций. Производитель не постеснялся сыпать их здесь горстями. Во-первых, это одобренные немецкими врачами анатомические кресла. Вот их действительно хочется похвалить. Удобный профиль, сбалансированная жесткость, регулировки по 14 направлениям, поясничный упор, выдвижная полочка под колени и, опционально, отделка кожей Siena. Да что там: есть даже подлокотник, закрепленный на спинке. Последний, правда, все время хочется отрегулировать по высоте. Однако ступенчатой регулировки положения у него не оказалось.
Как не оказалось у самого маленького кроссовера и цифровой приборки. Не сказать, что аналоговые шкалы чем-то неудобны. Напротив, весьма информативны, хорошо читаемы и привычны. Но прогрессивная молодежь, на которую рассчитан кроссовер, оценила бы более продвинутую приборку. Например, как у Peugeot 2008.
Стоило нам запустить двигатель и тронуться с места, начали себя выдавать и другие интересные опции. Так, из передней панели медленно показался HUD-дисплей, демонстрирующий показатели скорости и прочие важные данные. С появлением первых дорожных знаков Crossland тут же приступил к их чтению и дублированию на приборную доску и на стекло проекционного дисплея. Движения на задней передаче активирует камеры, обеспечивающие обзор в 180 градусов и активную разметку, указывающую куда двигается кроссовер. Облегчает парковку и система «паркинг ассист».
В движении камеры и датчики кроссовера следят за мертвыми зонами зеркал. Также видят автомобили впереди, и в случае опасного сближения предупреждают о них, и даже активируют экстренное торможение. На фоне всего этого функция звукового оповещения о несанкционированном покидании полосы движения выглядит устарело. И тем не менее, есть и она, что в данном классе кроссоверов встречается не часто.
Гаджетозависимым самому маленькому кроссоверу Opel также есть что предложить. Подзарядить смартфон можно, как посредством индукционной зарядки, так и при помощи двух USB портов. Через последние также осуществляется взаимодействие телефона с мультимедийной системой посредством протоколов Apple CarPlay и Android Auto. А вот дизайн меню мультимедиа расстроил. Не красочно, примитивно, немного запутанно и требует привычки — точно так же, как и во всех автомобилях PSA.
Зато «опелевцы» позаботились о теплолюбивых клиентах и тех, кто живет в северных регионах. Обогрев руля и передних сидений в «Кроссленде» предлагаются даже в начальной комплектации за 1 699 000 рублей. Еще через комплектацию добавится обогрев лобового стекла. В общем, холодно не будет.
Объем багажного отделения составляет 520 литров. При сложенных спинках заднего дивана — 1255 литров. В более дорогих комплектациях он оснащается фальшполом.
Задний ряд тесноват для рослых пассажиров, как я с ростом 186 см, но те, чей рост укладывается в 180 см, размещаются здесь довольно комфортно. В помощь им даны продольная регулировка и регулировка угла наклона спинки сидений — весьма полезные опции в условиях ограниченного пространства.
Ко всему прочему, спинка галерки делиться на три независимых части. Центральную можно использовать и как лючок для перевозки длинномерных грузов, и как удобный подлокотник. Остальные по необходимости также складываются. При этом образуется единая ровная с полом багажного отсека поверхность. Единственное, чего не хватает галерке — подогрева. За ними к более дорогому Grandland X.
Под капотом кроссовера четырехкратный победитель конкурса «Engine of the Year» — бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра мощностью 110 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» EAT6. Трехцилиндровость двигателя выдают небольшие вибрации. Но в целом, никакого негатива.
Напротив, двигатель тяговит и напорист, и выдает 205 Нм крутящего момента, начиная с 1500 оборотов. Его табуна хватает чтобы достойно держаться в городском потоке. Да и случись обгонять, он не пасует, а уверенно набирает ход. С места до сотни Crossland разгоняется за 10,9 секунды. Однако в ощущениях, быстрее. Да и в максималке показатели достойные — 187 км/ч. При этом на скоростных спринтах Crossland ведет себя ничуть не хуже, чем в городе — послушен, маневренен и, главное, хорошо тормозит.
Расход при этом едва превышает 6 литров на сто километров пути. В спокойном режиме езды мы видели расход в 5,8 литров. И это при том, что в салоне во всю трудился климат-контроль, облегчая нам жизнь в жару, которая накрыла регион во время теста.
А вот по плохим дорогам на Crossland лучше не ездить. Нет, подвеска кроссовера достойно выдерживает удары, которые наносят ей ухабистые и побитые жизнью периферийные дороги и проселок. Для облегчения поездок в переднеприводном кроссовере даже есть система управления приводом Intelligrip, адаптирующая электронику под разное дорожное покрытие. Однако общая жесткость подвески больше располагает к хорошему асфальту — в этом случае ты получаешь истинное удовольствие от вождения, остроты управления и цепкости машины, бонусом к которым идут отсутствие кренов и низкая шумность.
Цена начинаются от 1 699 000 рублей. В эту стоимость входят: кондиционер, подогрев сидений и руля, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, датчики парковки, зеркала с подогревом и система предупреждения выхода из полосы. Самая дорогая комплектация «Кроссленда» обойдется в 2 149 000 рублей. Здесь и всевозможные электронные ассистенты, и 17-дюмовые колеса, и бесключевой доступ, и сдвижные кресла заднего ряда… в общем, все то, что делает этот кроссовер еще более удобным и безопасным.