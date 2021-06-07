Чем меньше, тем больше: первый тест-драйв нового кроссовера Opel Crossland

Калининград стоит особняком от континентальной России. И дело здесь не только в географическом положении. Узкие второстепенные дорожки, скоростные автобаны, сохранившаяся немецкая архитектура — здесь присутствует вполне осязаемый дух старой Европы. Да и близость ее, по всей видимости, накладывает определенный отпечаток на регион в целом.

На фоне прусских деревушек из красного кирпича новичок Opel Crossland, как у себя дома — в Германии (пусть и производится он в испанской Сарагосе). Впрочем, еще больше ему подходит современная обстановка больших мегаполисов — стекло, бетон, передовая архитектура.

Именно в каменных джунглях новый фирменный взгляд светодиодных фар двух видов с 5-ю и продвинутых с 7-ю диодами, умеющих заглядывать в повороты, автоматически переключаться с дальнего света на ближний, и объединяющий их стилистический элемент под названием Opel Vizor будут смотреться особенно выразительно. Ну и функциональностью порадуют, конечно же.