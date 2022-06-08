Дешевле и лучше: LADA Granta 2022 модельного года удивила оснащением

Также не оказалось антиблокировочной и противобуксовочной систем. А сама машина отныне соответствует экологическим нормам второго класса или, проще говоря, Евро−2. Но все это, похоже, совершенно не смутит отечественных фанатов модели.

Что касается техники, то под капотом «жужжит» 90-сильный движок, сопряженный с механической коробкой передач. Автомобиль можно будет купить у дилеров через несколько дней в кузовах седан, литфбек и универсал, а также в особом исполнении Drive Active.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, цена на автомобиль окажется ниже классической «Гранты», что имелась в продаже ранее. Впрочем, точные цифры мы узнаем уже буквально на днях. И, похоже, они нас приятно удивят…