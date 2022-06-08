Дешевле и лучше: LADA Granta 2022 модельного года удивила оснащением

Красиво охарактеризовал выпуск освеженной «Гранты» АВТОВАЗ: «модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов». Проще говоря, заморских комплектующих ждать не стоит. Между тем, не все так плохо. Впрочем, судите сами.
Автомобиль получил обогрев и электропривод зеркал заднего вида, молдинги дверей, а также прочие «фишки», ранее доступные лишь в старших версиях. В частности, электрические стеклоподъемники, крепления для детских кресел ISOFIX, дневные ходовые огни и центральный замок. А вот подушек безопасности, как и предполагалось, в LADA Granta Classic не оказалось.
Также не оказалось антиблокировочной и противобуксовочной систем. А сама машина отныне соответствует экологическим нормам второго класса или, проще говоря, Евро−2. Но все это, похоже, совершенно не смутит отечественных фанатов модели.
Что касается техники, то под капотом «жужжит» 90-сильный движок, сопряженный с механической коробкой передач. Автомобиль можно будет купить у дилеров через несколько дней в кузовах седан, литфбек и универсал, а также в особом исполнении Drive Active.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, цена на автомобиль окажется ниже классической «Гранты», что имелась в продаже ранее. Впрочем, точные цифры мы узнаем уже буквально на днях. И, похоже, они нас приятно удивят…