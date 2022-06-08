Дешевле и лучше: LADA Granta 2022 модельного года удивила оснащением

Фото производителя
С конвейера Волжского автозавода сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. Новая комплектация позволит сделать поистине народный автомобиль самым дешевым на российском рынке. При этом АВТОВАЗ не стал лишать модель россыпи плюшек, о которых в СМИ говорилось ранее. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Красиво охарактеризовал выпуск освеженной «Гранты» АВТОВАЗ: «модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов». Проще говоря, заморских комплектующих ждать не стоит. Между тем, не все так плохо. Впрочем, судите сами.

Автомобиль получил обогрев и электропривод зеркал заднего вида, молдинги дверей, а также прочие «фишки», ранее доступные лишь в старших версиях. В частности, электрические стеклоподъемники, крепления для детских кресел ISOFIX, дневные ходовые огни и центральный замок. А вот подушек безопасности, как и предполагалось, в LADA Granta Classic не оказалось.

Фото производителя.

Также не оказалось антиблокировочной и противобуксовочной систем. А сама машина отныне соответствует экологическим нормам второго класса или, проще говоря, Евро−2. Но все это, похоже, совершенно не смутит отечественных фанатов модели.

Что касается техники, то под капотом «жужжит» 90-сильный движок, сопряженный с механической коробкой передач. Автомобиль можно будет купить у дилеров через несколько дней в кузовах седан, литфбек и универсал, а также в особом исполнении Drive Active.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, цена на автомобиль окажется ниже классической «Гранты», что имелась в продаже ранее. Впрочем, точные цифры мы узнаем уже буквально на днях. И, похоже, они нас приятно удивят…

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8 июня 2022
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