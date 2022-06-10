Сам виноват: почему летом вдруг перестают работать дворники

В 2022 году поставок новых т/с с зарубежных конвейеров не предвидится, а российскиелибо стоят, либо работают в пол силы из-за нехватки комплектующих. Рынок подержанных авто выметен и пуст, как полка с сахаром в марте. И что, спрашивается, делать тем, кто привык раз в три года, как по будильнику, подписывать новый кредитный договор и получать «свежеиспеченный» автомобиль? Правильный ответ: ехать к родителям и расспрашивать взрослое поколение о методиках и средствах, позволяющих эксплуатировать машину не 3—5 лет, а десять-двенадцать. Иначе есть шанс стать пешеходом не по своей воле.
С автомобильного бума начала двухтысячных, когда общий достаток населения и первые автокредиты существенно обновили отечественный автопарк, прошло всего-то 20 лет. За это время мы перестали обрабатывать днище и полости, ставить брызговики, тщательно следить за давлением в шинах и даже проводить регулярное обслуживание. Действительно, к чему эти «танцы», если через пару лет все равно менять. Машина, внимание, устареет! То есть многочисленные «марки», что табунами везли в начале 90-х, не устарели, «гранды» и прочие «индейцы» тоже, а вот современные — возьми, да и перестань быть актуальными! Вот же ж!
Ничего не скажешь, молодцы маркетологи, осилили неподъемную на первый взгляд задачу: заставить прижимистых и зачастую скупых россиян регулярно обменивать еще свежую машину на новую, предоставляя банкам и производителям бесконечный источник дохода. Воистину, не зря свой хлеб ели. Впрочем, у схемы был один недостаток: она оказалась конечной. И вот финал случился, спасибо пандемии и СВО, оставив многих «новоявленных» автовладельцев у разбитого корыта: новую «тачку» сейчас не купить, а старая уже «измотана».
Итог подвели, вернемся на «бренную»: рассчитывать сейчас можно только на то, чем уже обладаешь. Значит, будем приводить в порядок, всеми правдами продлевая срок службы. Хорошенько отмыть, провести химчистку салона и багажника, совладать с проверками масла и прочих жидкостей, найти насос. Сделать большое ТО. Следующий шаг — мойка радиатора и подкапотного пространства. А вот дальше — водостоки. О них регулярно забывают, что в конечном итоге приводит к большим проблемам.
За годы они забиваются грязью и мусором, поэтому вода перестает стекать, скапливаясь в полостях и нишах кузова. Во-первых, ржавчина, а мгновением позже и гниль, начинает съедать машину изнутри. А во-вторых, день за днем гибнет трапеция дворников, которая просто ржавеет, стремительно приближая день прощания. Прощания с деньгами, конечно, ведь и сам узел, и работа по его замене — золотые.
«Японец» или «немец», «кореец» или «француз» — не важно. Регулярная, раз в сезон, чистка водостоков позволит существенно продлить срок службы автомобиля, сберечь его кузов, сохранить остаточную стоимость. Достаточно аргументов, чтобы дачным вечером разобраться в вопросе с помощью обычного садового шланга и ветки?