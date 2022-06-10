Сам виноват: почему летом вдруг перестают работать дворники

В 2022 году поставок новых т/с с зарубежных конвейеров не предвидится, а российскиелибо стоят, либо работают в пол силы из-за нехватки комплектующих. Рынок подержанных авто выметен и пуст, как полка с сахаром в марте. И что, спрашивается, делать тем, кто привык раз в три года, как по будильнику, подписывать новый кредитный договор и получать «свежеиспеченный» автомобиль? Правильный ответ: ехать к родителям и расспрашивать взрослое поколение о методиках и средствах, позволяющих эксплуатировать машину не 3—5 лет, а десять-двенадцать. Иначе есть шанс стать пешеходом не по своей воле.

С автомобильного бума начала двухтысячных, когда общий достаток населения и первые автокредиты существенно обновили отечественный автопарк, прошло всего-то 20 лет. За это время мы перестали обрабатывать днище и полости, ставить брызговики, тщательно следить за давлением в шинах и даже проводить регулярное обслуживание. Действительно, к чему эти «танцы», если через пару лет все равно менять. Машина, внимание, устареет! То есть многочисленные «марки», что табунами везли в начале 90-х, не устарели, «гранды» и прочие «индейцы» тоже, а вот современные — возьми, да и перестань быть актуальными! Вот же ж!

Ничего не скажешь, молодцы маркетологи, осилили неподъемную на первый взгляд задачу: заставить прижимистых и зачастую скупых россиян регулярно обменивать еще свежую машину на новую, предоставляя банкам и производителям бесконечный источник дохода. Воистину, не зря свой хлеб ели. Впрочем, у схемы был один недостаток: она оказалась конечной. И вот финал случился, спасибо пандемии и СВО, оставив многих «новоявленных» автовладельцев у разбитого корыта: новую «тачку» сейчас не купить, а старая уже «измотана».