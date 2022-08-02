Седина в бороду, а газ в пол: тест-драйв раритетного Mercedes-Benz 250 SE

Ретро-ралли — это хоть и праздник, но все же спортивная составляющая тут есть, потому борьба идет безкомпромиссная. Наш экипаж настроен на победу, поэтому сначала занимаю самое почетное место, которое есть в S-классе — на заднем диване.

Спартанский комфорт класса «люкс»

Тут сразу видно, что обивка оригинальная, не перешитая. При этом она хорошо сохранилась. Поднимаю глаза и удивляюсь деревянным оконным рамкам с вкрученными в них саморезами. Владелец объясняет, что такие решения раньше применяли довольно часто. А дерево использовали не только в боковых оконных проемах, им обрамляли также лобовое и заднее стекла.

Время на обживание в салоне истекло. Выезжаем на стартовую позицию, приветственно гудим и отправляемся на маршрут. Теперь мы в гонке. Уже проехав пару километров, отмечаю, что за годы жизни Mercedes-Benz не растерял плавности хода. Хотя, время неумолимо. Пружины отлично отформованного дивана чувствуются пятой точкой через обивку, а при проезде неровностей, иногда, что-то бухает в задней подвеске. Здесь есть кондиционер, но мы его не включаем, дабы избежать проблем с техникой. Однако и без «охладителя» через открытые передние окна идет хороший обдув.

Если говорить о просторе в салоне, то он как небольшая квартира. Здесь комфортно людям любого роста, да и ноги есть куда пристроить. А ведь машине 55 лет стукнуло!