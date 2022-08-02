Седина в бороду, а газ в пол: тест-драйв раритетного Mercedes-Benz 250 SE

Изначально этот немецкий седан S-класса привезли из «резервации миллионеров» — Монако, а потом он, немного, так сказать, походил по рукам и, в итоге, оказался у нынешних владельцев. Произошло это еще в 2007 году.
Еще какое-то время ушло на то, чтобы взбодрить немецкого «дедушку». Кое-что «подшаманили», поменяли и отремонтировали. В итоге автомобиль стал выглядеть шикарно, хотя это одна из базовых модификаций, а не полный «фарш». Кузов красили, но за годы жизни здесь ничего не варили и не меняли, так что железо абсолютно целое. Нет даже ржавчины, за что спасибо немецким сталеварам.
Спартанский комфорт класса «люкс»
Тут сразу видно, что обивка оригинальная, не перешитая. При этом она хорошо сохранилась. Поднимаю глаза и удивляюсь деревянным оконным рамкам с вкрученными в них саморезами. Владелец объясняет, что такие решения раньше применяли довольно часто. А дерево использовали не только в боковых оконных проемах, им обрамляли также лобовое и заднее стекла.
Время на обживание в салоне истекло. Выезжаем на стартовую позицию, приветственно гудим и отправляемся на маршрут. Теперь мы в гонке. Уже проехав пару километров, отмечаю, что за годы жизни Mercedes-Benz не растерял плавности хода. Хотя, время неумолимо. Пружины отлично отформованного дивана чувствуются пятой точкой через обивку, а при проезде неровностей, иногда, что-то бухает в задней подвеске. Здесь есть кондиционер, но мы его не включаем, дабы избежать проблем с техникой. Однако и без «охладителя» через открытые передние окна идет хороший обдув.
Если говорить о просторе в салоне, то он как небольшая квартира. Здесь комфортно людям любого роста, да и ноги есть куда пристроить. А ведь машине 55 лет стукнуло!
«Палка слева!»
Дальше начинается движение по маршутной книге. Прозевал поворот — получи штрафные минуты. Поэтому успех зависит от связки водитель — штурман. Если они настоящая команда и с полуслова понимают друг друга, тогда все получается. Для быстроты, экипаж общается на сленге. Например, «штаны — направо» означает то, что впереди развилка, на которой надо повернуть направо. «Палка слева» — дорожный столб после которого нужно еще раз повернуть.
Так постепенно решается квест задуманный организаторами. Кстати, довольно сложный и неоднозначный. Поэтому многие штурманы основательно готовятся к состязанию, крепят перед собой смартфоны и планшеты. В нашем «Мерседесе» такого крепежа нет. Планшет, на котором выводится время и нужная информация по ралли, прекрасно умещается на крышке перчаточного ящика и даже не падает при торможениях и поворотах. Видимо, немцы еще полвека назад догадывались, что их машины будут участвовать в ретро-ралли.
Машина — зверь!
Наконец, удалось оценить, каково же за рулем. 2,5 литровый мотор 160 сил оказался не по годам бодр. Он отзывчиво откликается на нажатие педали газа, а «механика» позволяет его подкручивать. Правда, на светофорах иногда первая передача включается с характерных хрустом, но такому автомобилю это простительно.
Один раз при маневрировании на закрытой площадке двигатель начал «чихать», но нажатие газа его взбодрило. В мотор, кстати, никогда не вмешивались, да и серьезных проблем с ним не было. Проводили лишь регулярную замену масла, да небольшие ремонты. Вот так надо строить силовые агрегаты!
Что касается обзорности, то «Мерседес» напомнил советские «Жигули». Левое зеркальце крохотное, да и в правое видно не очень хорошо. Поэтому при перестроении приходится крутить головой, дабы никого не подрезать. Но окружающие водители довольны такому соседству в потоке. Охотно пропускают, приветственно сигналят, так что проблем с маневрами не возникает.
S-класс 1967 года выпуска сам по себе — это центр позитива. Прохожие хватаются за телефоны, чтобы сфотографировать раритет, машут руками и улыбаются. Байкеры поднимают большой палец вверх.
Такой радости современные автомобили просто не вызывают. Так что если хотите получить заряд положительных эмоций — приезжайте на ретро-ралли. Здесь машины обретают вторую жизнь и Mercedes-Benz 250 SE — тому яркий пример.