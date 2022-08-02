Седина в бороду, а газ в пол: тест-драйв раритетного Mercedes-Benz 250 SE

Фото: АвтоВзгляд
В Москве прошло ретро-ралли «Столица» в котором на точность прохождения дистанции соревновались более шестидесяти классических автомобилей. Один из них — Mercedes-Benz 250 SE, на котором в гонке участвовал обозреватель портала «АвтоВзгляд», в полной мере ощутивший на себе, на что в действительности способен раритетный «дедушка», всю жизнь проживший в Монте-Карло, а на закате лет прописавшийся в России.
Максим Гомянин

Изначально этот немецкий седан S-класса привезли из «резервации миллионеров» — Монако, а потом он, немного, так сказать, походил по рукам и, в итоге, оказался у нынешних владельцев. Произошло это еще в 2007 году.

Еще какое-то время ушло на то, чтобы взбодрить немецкого «дедушку». Кое-что «подшаманили», поменяли и отремонтировали. В итоге автомобиль стал выглядеть шикарно, хотя это одна из базовых модификаций, а не полный «фарш». Кузов красили, но за годы жизни здесь ничего не варили и не меняли, так что железо абсолютно целое. Нет даже ржавчины, за что спасибо немецким сталеварам.

Фото: АвтоВзгляд
Ретро-ралли — это хоть и праздник, но все же спортивная составляющая тут есть, потому борьба идет безкомпромиссная. Наш экипаж настроен на победу, поэтому сначала занимаю самое почетное место, которое есть в S-классе — на заднем диване.

Спартанский комфорт класса «люкс»

Тут сразу видно, что обивка оригинальная, не перешитая. При этом она хорошо сохранилась. Поднимаю глаза и удивляюсь деревянным оконным рамкам с вкрученными в них саморезами. Владелец объясняет, что такие решения раньше применяли довольно часто. А дерево использовали не только в боковых оконных проемах, им обрамляли также лобовое и заднее стекла.

Время на обживание в салоне истекло. Выезжаем на стартовую позицию, приветственно гудим и отправляемся на маршрут. Теперь мы в гонке. Уже проехав пару километров, отмечаю, что за годы жизни Mercedes-Benz не растерял плавности хода. Хотя, время неумолимо. Пружины отлично отформованного дивана чувствуются пятой точкой через обивку, а при проезде неровностей, иногда, что-то бухает в задней подвеске. Здесь есть кондиционер, но мы его не включаем, дабы избежать проблем с техникой. Однако и без «охладителя» через открытые передние окна идет хороший обдув.

Если говорить о просторе в салоне, то он как небольшая квартира. Здесь комфортно людям любого роста, да и ноги есть куда пристроить. А ведь машине 55 лет стукнуло!

Фото: АвтоВзгляд

«Палка слева!»

Дальше начинается движение по маршутной книге. Прозевал поворот — получи штрафные минуты. Поэтому успех зависит от связки водитель — штурман. Если они настоящая команда и с полуслова понимают друг друга, тогда все получается. Для быстроты, экипаж общается на сленге. Например, «штаны — направо» означает то, что впереди развилка, на которой надо повернуть направо. «Палка слева» — дорожный столб после которого нужно еще раз повернуть.

Так постепенно решается квест задуманный организаторами. Кстати, довольно сложный и неоднозначный. Поэтому многие штурманы основательно готовятся к состязанию, крепят перед собой смартфоны и планшеты. В нашем «Мерседесе» такого крепежа нет. Планшет, на котором выводится время и нужная информация по ралли, прекрасно умещается на крышке перчаточного ящика и даже не падает при торможениях и поворотах. Видимо, немцы еще полвека назад догадывались, что их машины будут участвовать в ретро-ралли.

Фото: АвтоВзгляд

Машина — зверь!

Наконец, удалось оценить, каково же за рулем. 2,5 литровый мотор 160 сил оказался не по годам бодр. Он отзывчиво откликается на нажатие педали газа, а «механика» позволяет его подкручивать. Правда, на светофорах иногда первая передача включается с характерных хрустом, но такому автомобилю это простительно.

Один раз при маневрировании на закрытой площадке двигатель начал «чихать», но нажатие газа его взбодрило. В мотор, кстати, никогда не вмешивались, да и серьезных проблем с ним не было. Проводили лишь регулярную замену масла, да небольшие ремонты. Вот так надо строить силовые агрегаты!

Что касается обзорности, то «Мерседес» напомнил советские «Жигули». Левое зеркальце крохотное, да и в правое видно не очень хорошо. Поэтому при перестроении приходится крутить головой, дабы никого не подрезать. Но окружающие водители довольны такому соседству в потоке. Охотно пропускают, приветственно сигналят, так что проблем с маневрами не возникает.

Фото: АвтоВзгляд

S-класс 1967 года выпуска сам по себе — это центр позитива. Прохожие хватаются за телефоны, чтобы сфотографировать раритет, машут руками и улыбаются. Байкеры поднимают большой палец вверх.

Такой радости современные автомобили просто не вызывают. Так что если хотите получить заряд положительных эмоций — приезжайте на ретро-ралли. Здесь машины обретают вторую жизнь и Mercedes-Benz 250 SE — тому яркий пример.

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2 августа 2022
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