Почему уже этой осенью начнутся массовые проблемы с двигателями из-за фильтров

Многие автовладельцы традиционно не экономят на расходниках, предпочитая покупать продукцию именитых фирм. Граждане делают так годами и не волнуются за техническое состояние своего автомобиля. Но с нарушением цепочек поставок ситуация изменилась. Сейчас не каждый продавец поручится за качество фильтров, ведь крупные западные бренды ушли из России. Этим воспользовались производители подделок и контрафакт массово хлынул на прилавки.

Всплеск активности такого рода «кустарей» понятен. Поддельный фильтр дешев в производстве, а цену на него можно поставить побольше. Да и нечистый на руку продавец расскажет доверчивому автолюбителю, что это и есть оригинал, которого осталось очень мало. Уже распродают остатки, так что надо быстрее брать.

Кстати, проще всего подделать именно «воздушник». В качестве фильтрующего материала в нем можно использовать самую дешевую бумагу. Да и сложного оборудования такой «самопал» не требует. Главное — качественно сделать коробку с логотипом именитого бренда. Все!