Почему уже этой осенью начнутся массовые проблемы с двигателями из-за фильтров

Многие автовладельцы традиционно не экономят на расходниках, предпочитая покупать продукцию именитых фирм. Граждане делают так годами и не волнуются за техническое состояние своего автомобиля. Но с нарушением цепочек поставок ситуация изменилась. Сейчас не каждый продавец поручится за качество фильтров, ведь крупные западные бренды ушли из России. Этим воспользовались производители подделок и контрафакт массово хлынул на прилавки.
Всплеск активности такого рода «кустарей» понятен. Поддельный фильтр дешев в производстве, а цену на него можно поставить побольше. Да и нечистый на руку продавец расскажет доверчивому автолюбителю, что это и есть оригинал, которого осталось очень мало. Уже распродают остатки, так что надо быстрее брать.
Кстати, проще всего подделать именно «воздушник». В качестве фильтрующего материала в нем можно использовать самую дешевую бумагу. Да и сложного оборудования такой «самопал» не требует. Главное — качественно сделать коробку с логотипом именитого бренда. Все!
Такой фильтр медленно убивает двигатель. Он не отсеивает так называемую кварцевую пыль, которая ускоряет износ цилиндропоршневой группы и пар трения. А еще начинает забиваться грязью датчик массового расхода воздуха. Он выдает ложные сигналы, потому сбоить начинает и электронный блок управления двигателем. В результате автомобиль теряет динамику, растет расход топлива. А еще выгорает нейтрализатор, появляется нагар в цилиндрах. В общем — приятного мало.
Что касается масляных фильтров, то их изготавливать в гараже «дяди Вани» сложнее, но все же можно. Корпус делают из тонкого металла, на фильтрующей бумаге экономят, а перепускной клапан собирают кое-как. В результате, уже после установки на мотор запчасть раздувает и ее корпус просто лопался. Перепускной клапан заедает, приговаривая двигатель к капремонту.
Чтобы предупредить беду, проверьте состояние фильтров на вашей машине. Если воздушный уже грязный — меняйте его. Однако не стоит обращать внимание на именитые бренды. Посмотрите на качественный Китай, либо на отечественных производителей. Их продукцию подделывают гораздо реже, а по качеству она уступает брендовой немного. В любом случае, тот же перепускной клапан не заклинит, а «воздушник» можно менять чаще, что продлит жизнь мотору.