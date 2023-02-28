Обрусевший Китай: сравнительный тест-драйв Geely Coolray и «Москвич 3»

Факт остается фактом: Geely Coolray неоднократно завоевывал титул самого продаваемого китайского авто в России, оказавшись первой моделью из КНР, которой действительно остаются довольны потребители. Скажем больше: сегодня этот стильный и яркий паркетник входит в ТОП−7 самых популярных SUV на российском рынке, а также в ТОП−3 среди кроссоверов из Поднебесной, продолжая удерживать звание одного из наиболее доступных по цене.

Свою популярность «Кулрей» заслужил благодаря родству с европейской Volvo, прославившейся надежностью агрегатной базы, проверенным системам безопасности и обилию опций комфорта. Даже спустя несколько лет после выхода на рынок автомобиль не огорчает своих владельцев эксплуатационными проблемами. Что ж, похвально. Похоже, новоявленному «Москвичу» в борьбе за покупателя придется несладко. Или все-таки нет? Давайте выясним.

Прежде всего, созданный на бывшем заводе Renault кроссовер, пусть и под копирку китайского JAC JS4, который, кстати, тоже продается в России, берет ценой. Он дешевле и «донора», и «Кулрея». В последнем случае минимум на 300 000 рублей. Аргумент! А что он может противопоставить пустившему корню конкуренту по части потребительских качеств?