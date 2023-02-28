Обрусевший Китай: сравнительный тест-драйв Geely Coolray и «Москвич 3»

Факт остается фактом: Geely Coolray неоднократно завоевывал титул самого продаваемого китайского авто в России, оказавшись первой моделью из КНР, которой действительно остаются довольны потребители. Скажем больше: сегодня этот стильный и яркий паркетник входит в ТОП−7 самых популярных SUV на российском рынке, а также в ТОП−3 среди кроссоверов из Поднебесной, продолжая удерживать звание одного из наиболее доступных по цене.
Свою популярность «Кулрей» заслужил благодаря родству с европейской Volvo, прославившейся надежностью агрегатной базы, проверенным системам безопасности и обилию опций комфорта. Даже спустя несколько лет после выхода на рынок автомобиль не огорчает своих владельцев эксплуатационными проблемами. Что ж, похвально. Похоже, новоявленному «Москвичу» в борьбе за покупателя придется несладко. Или все-таки нет? Давайте выясним.
Прежде всего, созданный на бывшем заводе Renault кроссовер, пусть и под копирку китайского JAC JS4, который, кстати, тоже продается в России, берет ценой. Он дешевле и «донора», и «Кулрея». В последнем случае минимум на 300 000 рублей. Аргумент! А что он может противопоставить пустившему корню конкуренту по части потребительских качеств?
Для начала осмотримся в салоне. Интерьер «Москвича» радует отделкой материалов, удобством расположения органов управления и эргономичной посадкой. Кресла отлично обнимают седоков, а вот регулировки руля по вылету, увы, не предусмотрено. Как, собственно, отсутствует и функция обогрева сидений. «Кулрей» же подобными прелестями жизни не обделен. Хотя и человеку с баскетбольным ростом разместиться на драйверском месте будет весьма проблематично — вылета руля не хватает, а потому приходится ближе двигать сидушку, загибая колени за уши. Сами же красла в меру упругие и не лишенные комфорта, да к тому же, с более развитой боковой поддержкой.
Головное устройство Coolray через раз теряет связь с подключенным к нему смартфоном, чего нельзя сказать о мультимедийной системе «Москвича». Да и обзор у русского «новодела» гораздо эффективнее, чем у Geely.
Как говорится, человек ко всему привыкает. Но к хорошему — гораздо быстрее. И если подогрев для продолжения спины воткнуть в «Москвич» можно за доплату, то вот греющиеся руль, «ветровик» и форсунки стеклоомывателя — отнюдь. В «Кулрее» тепленькие опции не могут не радовать. Бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой идут в автомобилях по умолчанию.
И там, и там найдется круиз-контроль да климатическая установка. К их работе, в общем-то, не придраться. Если не брать во внимание тот факт, что «Кулрей» чуть дольше прогревает собственный салон.
Графика штатных дисплеев у обоих автомобилей примерно одинаковая. Впрочем, как и диагональ, равная 10,25 дюйма. Имеются и электронные «ручники», автоматически закусывающие колодки. Правда, в отличие от Coolray, в «Москвиче» стояночный тормоз отключается нажатием на педаль газа, а не тормоза, что, нельзя не согласиться, гораздо удобнее.
Прекрасная картинка и с камер заднего вида. Только в Geely она забрызгивается много быстрее, чем у российского оппонента. Но в целом, по обилию продвинутой электроники «Москвич» китайскому сопернику определенно проигрывает — «Кулрей» помогает водителю увидеть опасные объекты в «мертвой» зоне, не сплошать на склоне и даже припарковаться. Правда, ассистент парковки делает свое дело порой не всегда корректно, а потому сию функцию можно рассматривать лишь, как баловство.
Что до внешности, то тут, как говорится, на вкус и цвет… «Москвич», как «копипаст» JAC, создан по лекалам итальянца Даниэля Гальоне, некогда рисовавшего Maserati и Alfa Romeo. Автомобиль получился одновременно дерзким и элегантным. Хотя и общая квадратная стилистика понравится не всем. А над проектированием Coolray трудился бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери, который стремился создать спортивный облик с европейскими нотками. Надо признать, у него действительно получилось. Хотя и машинка в потоке эффекта «вау» уже не вызывает — примелькалась. Чего не сказать о «Москвиче», на который смотрят все и вся, вероятно, не только из-за исконно русского шильдика.
Управлять московской красотой довольно приятно. Руль прислушивается к пилоту так же чутко, как Байден к выступлениям Путина. Да и подвеска готова на своем пути «сожрать» все, что угодно. Если, конечно, не выезжать на лютое бездорожье, где владельцам обеих машин придется пешком идти за трактором. Между тем, клиренс у Coolray на 10 мм выше: 180 против «москвичевских» 170-ти. Но уверенности это добавляет не шибко. Впрочем, паркетники сегмента В+ созданы для покорения городских бордюров, но никак не буераков. Тем более коварных. Хотя до дачи грунтовыми тропами автомобили довезут и вас, и рассаду, и даже «любимую» тещу. Чай, не «пузотерки».
Рулевое колесо в «Кулрее» такое же плотное, как заторы на Садовом кольце. «Баранка» охотно прилипает к рукам, отзываясь своевременными реакциями. Вот только неровности «Джили» воспринимает довольно жестко, да и в резких поворотах не прочь сорваться с траектории. Чем, собственно, совсем не грешит русско-китайский «Москвич 3».
Что касается динамики, то у Geely она интереснее. По мощности моторы кроссоверов идентичны — с «полторашки» объема снято 150 сил «дури», но по ощущениям — «Кулрей» резвее. Дело не только в настройках, но и в работе преселективной коробки передач, обученной шустро реагировать на запросы водителя. Селектор представлен в виде удобного джойстика а-ля BMW.
Вариатор «Москвича», погоняемый олдскульной «кочергой», требует паузы перед разгоном, да и в высоком диапазоне скоростей молниеносным откликом не блещет. Зато система стабилизации в залихватских виражах срабатывает менее нервнозно, чем у «Джили».
В общем, столичному новобранцу при всех его особенностях и недостатках есть, что противопоставить Coolray, который, как вы поняли, с учетом изобилия достоинств тоже не лишен огрехов эксплуатации. При этом ни в том, ни в другом случае к качеству сборки претензий никаких.
А отсутствие тех функций, что имеются в Geely, «Москвич» с лихвой компенсирует той самой разницей в цене. Судите сами: 2 000 000 против 2 300 000 рублей. Причем за автопарковщик и прочие «кулреевские» навороты придется выложить еще не менее 300 000 сверху. А стоимость в условиях нескончаемого кризиса и тотального подорожания — фактор, согласитесь, определяющий.