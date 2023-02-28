Обрусевший Китай: сравнительный тест-драйв Geely Coolray и «Москвич 3»

Фото: АвтоВзгляд
Российский авторынок, все больше напоминающий китайский, продолжает не то эволюционировать, не то деградировать благодаря мощной атаке товарищей из КНР. Но несмотря на обилие «поднебесных» новинок, объемы продаж не растут. Поможет ли стимуляции спроса свежеиспеченный «Москвич», который намерен отобрать аудиторию у одного из бестселлеров сегмента в лице Geely Coolray?
Вячеслав Василенко

Факт остается фактом: Geely Coolray неоднократно завоевывал титул самого продаваемого китайского авто в России, оказавшись первой моделью из КНР, которой действительно остаются довольны потребители. Скажем больше: сегодня этот стильный и яркий паркетник входит в ТОП−7 самых популярных SUV на российском рынке, а также в ТОП−3 среди кроссоверов из Поднебесной, продолжая удерживать звание одного из наиболее доступных по цене.

Свою популярность «Кулрей» заслужил благодаря родству с европейской Volvo, прославившейся надежностью агрегатной базы, проверенным системам безопасности и обилию опций комфорта. Даже спустя несколько лет после выхода на рынок автомобиль не огорчает своих владельцев эксплуатационными проблемами. Что ж, похвально. Похоже, новоявленному «Москвичу» в борьбе за покупателя придется несладко. Или все-таки нет? Давайте выясним.

Прежде всего, созданный на бывшем заводе Renault кроссовер, пусть и под копирку китайского JAC JS4, который, кстати, тоже продается в России, берет ценой. Он дешевле и «донора», и «Кулрея». В последнем случае минимум на 300 000 рублей. Аргумент! А что он может противопоставить пустившему корню конкуренту по части потребительских качеств?

Фото: АвтоВзгляд

Для начала осмотримся в салоне. Интерьер «Москвича» радует отделкой материалов, удобством расположения органов управления и эргономичной посадкой. Кресла отлично обнимают седоков, а вот регулировки руля по вылету, увы, не предусмотрено. Как, собственно, отсутствует и функция обогрева сидений. «Кулрей» же подобными прелестями жизни не обделен. Хотя и человеку с баскетбольным ростом разместиться на драйверском месте будет весьма проблематично — вылета руля не хватает, а потому приходится ближе двигать сидушку, загибая колени за уши. Сами же красла в меру упругие и не лишенные комфорта, да к тому же, с более развитой боковой поддержкой.

Головное устройство Coolray через раз теряет связь с подключенным к нему смартфоном, чего нельзя сказать о мультимедийной системе «Москвича». Да и обзор у русского «новодела» гораздо эффективнее, чем у Geely.

Как говорится, человек ко всему привыкает. Но к хорошему — гораздо быстрее. И если подогрев для продолжения спины воткнуть в «Москвич» можно за доплату, то вот греющиеся руль, «ветровик» и форсунки стеклоомывателя — отнюдь. В «Кулрее» тепленькие опции не могут не радовать. Бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой идут в автомобилях по умолчанию.

И там, и там найдется круиз-контроль да климатическая установка. К их работе, в общем-то, не придраться. Если не брать во внимание тот факт, что «Кулрей» чуть дольше прогревает собственный салон.

Графика штатных дисплеев у обоих автомобилей примерно одинаковая. Впрочем, как и диагональ, равная 10,25 дюйма. Имеются и электронные «ручники», автоматически закусывающие колодки. Правда, в отличие от Coolray, в «Москвиче» стояночный тормоз отключается нажатием на педаль газа, а не тормоза, что, нельзя не согласиться, гораздо удобнее.

Фото: АвтоВзгляд

Прекрасная картинка и с камер заднего вида. Только в Geely она забрызгивается много быстрее, чем у российского оппонента. Но в целом, по обилию продвинутой электроники «Москвич» китайскому сопернику определенно проигрывает — «Кулрей» помогает водителю увидеть опасные объекты в «мертвой» зоне, не сплошать на склоне и даже припарковаться. Правда, ассистент парковки делает свое дело порой не всегда корректно, а потому сию функцию можно рассматривать лишь, как баловство.

Что до внешности, то тут, как говорится, на вкус и цвет… «Москвич», как «копипаст» JAC, создан по лекалам итальянца Даниэля Гальоне, некогда рисовавшего Maserati и Alfa Romeo. Автомобиль получился одновременно дерзким и элегантным. Хотя и общая квадратная стилистика понравится не всем. А над проектированием Coolray трудился бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери, который стремился создать спортивный облик с европейскими нотками. Надо признать, у него действительно получилось. Хотя и машинка в потоке эффекта «вау» уже не вызывает — примелькалась. Чего не сказать о «Москвиче», на который смотрят все и вся, вероятно, не только из-за исконно русского шильдика.

Управлять московской красотой довольно приятно. Руль прислушивается к пилоту так же чутко, как Байден к выступлениям Путина. Да и подвеска готова на своем пути «сожрать» все, что угодно. Если, конечно, не выезжать на лютое бездорожье, где владельцам обеих машин придется пешком идти за трактором. Между тем, клиренс у Coolray на 10 мм выше: 180 против «москвичевских» 170-ти. Но уверенности это добавляет не шибко. Впрочем, паркетники сегмента В+ созданы для покорения городских бордюров, но никак не буераков. Тем более коварных. Хотя до дачи грунтовыми тропами автомобили довезут и вас, и рассаду, и даже «любимую» тещу. Чай, не «пузотерки».

Фото: АвтоВзгляд

Рулевое колесо в «Кулрее» такое же плотное, как заторы на Садовом кольце. «Баранка» охотно прилипает к рукам, отзываясь своевременными реакциями. Вот только неровности «Джили» воспринимает довольно жестко, да и в резких поворотах не прочь сорваться с траектории. Чем, собственно, совсем не грешит русско-китайский «Москвич 3».

Что касается динамики, то у Geely она интереснее. По мощности моторы кроссоверов идентичны — с «полторашки» объема снято 150 сил «дури», но по ощущениям — «Кулрей» резвее. Дело не только в настройках, но и в работе преселективной коробки передач, обученной шустро реагировать на запросы водителя. Селектор представлен в виде удобного джойстика а-ля BMW.

Вариатор «Москвича», погоняемый олдскульной «кочергой», требует паузы перед разгоном, да и в высоком диапазоне скоростей молниеносным откликом не блещет. Зато система стабилизации в залихватских виражах срабатывает менее нервнозно, чем у «Джили».

В общем, столичному новобранцу при всех его особенностях и недостатках есть, что противопоставить Coolray, который, как вы поняли, с учетом изобилия достоинств тоже не лишен огрехов эксплуатации. При этом ни в том, ни в другом случае к качеству сборки претензий никаких.

А отсутствие тех функций, что имеются в Geely, «Москвич» с лихвой компенсирует той самой разницей в цене. Судите сами: 2 000 000 против 2 300 000 рублей. Причем за автопарковщик и прочие «кулреевские» навороты придется выложить еще не менее 300 000 сверху. А стоимость в условиях нескончаемого кризиса и тотального подорожания — фактор, согласитесь, определяющий.

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1 марта 2023
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