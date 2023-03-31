Работа над ошибками: тест-драйв обновленного кроссовера Changan CS35 Plus

В его внешности сложно найти «косяки», заслуживающие серьезного порицания. В чем в чем, а в плане дизайна экстерьера практически все «китайцы», представленные сейчас на российском рынке, выполнены на оценку, как минимум, «очень хорошо». Массовая «скупка» европейских автомобильных дизайнеров, проведенная автоконцернами КНР в свое время, приносит свои замечательные плоды.

Узкие светодиодные фары головного света, крупная радиаторная решетка, полоса стоп-сигнала во всю ширину кормы: внешность посвежевшего CS35 Plus демонстрирует полный «джентльменский набор» элементов дизайна, которые обязан иметь современный кроссовер.

Пожалуй, единственной «чайной ложечкой дегтя» в этом плане можно назвать красную декоративную полосу, проходящую по низу переднего бампера. Нет, я понимаю, что ее тут организовали специально ради пущей крутости. Но как по мне, она тут лишняя — придает машине налет какой-то игрушечности, что ли. Впрочем, это чистая вкусовщина. Уверен, что найдется масса автолюбителей, которые назовут «красный штрих» идеальной деталью, гармонизирующей выражение «лица» кроссовера.

Перейдя к салону Changan CS35 Plus, первое, на что обращаешь внимание — гораздо более гуманное, чем раньше, отношение к российскому водителю. А именно — наличие физических кнопок блока управления климатом. У предыдущей версии 35-го вместо них стояли «кнопки-тачскринчики», что в условиях сильных морозов изрядно затрудняло возможность ими воспользоваться: они могли банально замерзнуть. Сейчас такой исход исключен.