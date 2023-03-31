Работа над ошибками: тест-драйв обновленного кроссовера Changan CS35 Plus

В его внешности сложно найти «косяки», заслуживающие серьезного порицания. В чем в чем, а в плане дизайна экстерьера практически все «китайцы», представленные сейчас на российском рынке, выполнены на оценку, как минимум, «очень хорошо». Массовая «скупка» европейских автомобильных дизайнеров, проведенная автоконцернами КНР в свое время, приносит свои замечательные плоды.
Узкие светодиодные фары головного света, крупная радиаторная решетка, полоса стоп-сигнала во всю ширину кормы: внешность посвежевшего CS35 Plus демонстрирует полный «джентльменский набор» элементов дизайна, которые обязан иметь современный кроссовер.
Пожалуй, единственной «чайной ложечкой дегтя» в этом плане можно назвать красную декоративную полосу, проходящую по низу переднего бампера. Нет, я понимаю, что ее тут организовали специально ради пущей крутости. Но как по мне, она тут лишняя — придает машине налет какой-то игрушечности, что ли. Впрочем, это чистая вкусовщина. Уверен, что найдется масса автолюбителей, которые назовут «красный штрих» идеальной деталью, гармонизирующей выражение «лица» кроссовера.
Перейдя к салону Changan CS35 Plus, первое, на что обращаешь внимание — гораздо более гуманное, чем раньше, отношение к российскому водителю. А именно — наличие физических кнопок блока управления климатом. У предыдущей версии 35-го вместо них стояли «кнопки-тачскринчики», что в условиях сильных морозов изрядно затрудняло возможность ими воспользоваться: они могли банально замерзнуть. Сейчас такой исход исключен.
Теперь инженерам Changan осталось сделать последний шаг к идеальному «климату» в машине. Им стоит перепрограммировать систему так, чтобы любая манипуляция с кнопками «температура» или «обдув» автоматически выводила информацию на большой монитор мультимедийной системы. Сейчас, чтобы увидеть, что ты там нарегулировал клавишами, приходится специально, «ручками», заходить в меню настроек климата.
Порадовала приборная панель Changan CS35 Plus — цветная, с возможностью выбрать тему оформления. Лично мне больше пришелся по вкусу «спортивный» вариант — в красном цвете с отображением показаний спидометра по центру.
Однако не обошлось без приколов. В частности, выяснилось, что радио при включении зажигания по умолчанию запускается в режиме «mute». То есть пока не нажмешь на «play» или не перейдешь с диапазона FM на АМ и наоборот, колонки не издадут ни звука. Даже корректировка уровня громкости кнопками на руле не поможет. Непонятно и очень интересно — зачем?!
А еще не сразу получилось «договориться» с системой электрообогрева ветрового стекла. Отдельной физической кнопки для его включения нет, и он не активируется при нажатии клавиши максимального обдува «лобовухи». Оказалось, что нужно залезть в меню мультимедийной системы и кликнуть на соответствующую иконку там. В сильный мороз, когда многие дисплеи замерзают до состояния «черного экрана», такое эргономическое решение может разочаровать.
Еще неплохо было бы организовать в Changan CS35 Plus обогрев рулевого колеса. А в остальном машина «упакована» отлично: вплоть до адаптивного «круиза» и электропривода пятой двери, камеры заднего хода и прочих крайне полезных опций.
Из забавных особенностей кроссовера отмечу еще общий обогрев сразу всей «сидушки» заднего дивана. Если пассажиры не придут к консенсусу по поводу необходимости включения «попогрейки», то один из них будет мучиться либо от жары, либо от холода, ощутимого «пятой точкой».
А что касается удобства обитателей второго ряда сидений вообще, то тут все более-менее на уровне. В частности, автор этих строк спокойно уселся «сам за собой». Посадка на заднем диване получается довольно вертикальная, но жить вполне можно.
И еще! Если вам придется впервые сесть за руль CS35 Plus, настроив рычагами наклон спинки водительского кресла, не пытайтесь (как это делал я) упорно искать у себя под ногами «кочергу» или «дугу» продольной регулировки — ее там нет. За движение вперед-назад отвечает электропривод. Его кнопки расположены на стандартном месте — на боковой поверхности «сидушки». Такой вот любопытный симбиоз механики и электрики.
Под капотом переднеприводного Changan CS35 Plus, пережившего рестайлинг, стоит 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 150 л. с. Официальных данных относительно его разгона до 100 км/ч нарыть не удалось, но субъективно этот параметр я бы оценил как «около 10 секунд». В принципе — нормально для городской машины.
Некоторую претензию в смысле динамики можно предъявить к 7-ступенчатому «роботу». Коробка передач оказалась довольно задумчивой в плане реакции на нажатие педали газа. По этой причине в плотном заторе частенько приходится мириться с «шустриками» на других авто, которые успевают вклиниться перед твоим CS35 Plus, пока ты пытаешься догнать отъехавшую вперед машину.
Рулевое управление кроссовера я бы назвал стандартно китайским. У тебя в руках не совсем уж «джойстик» без намека на контакт с колесами, но и об остроте обратной связи тут говорить тоже не приходится. Не раздражает и ладно.
Подвеска машины достаточно жесткая. Благодаря ей в скоростных поворотах Changan ведет себя вполне предсказуемо и контролируемо. Как и положено переднеприводному авто, он сдвигает «морду» наружу при подаче дополнительной тяги на ведущие колеса. Но за это приходится расплачиваться: небольшие неровности типа поперечных швов в асфальте, слегка «вспухших» от весенних перепадов температур, жестко сотрясают кузов.
Как, кстати, и переползание «лежачих полицейских» даже на почти пешеходных скоростях. Корму при этом дубасит особенно мощно: энергоемкости пружинам и амортизаторам явно недостает. Возможно, таким образом дает о себе знать задняя торсионная подвеска.
И еще автомобилю не помешала бы отдельная физическая кнопка отключения противобуксовочной системы, как у большинства машин. У Changan CS35 Plus иконку управления ESP тоже «зарыли» в недра меню «мультимедийки».
Что касается расхода топлива, то при городской езде без заторов, по данным борткомпьютера, машина потребляет 8—8,5 литров на 100 км пробега. Если же ориентироваться по фактически заливаемым объемам бензина в 52-литровый бак, то аппетит обновленного Changan CS35 Plus можно оценить скорее на уровне «около 10 л». Что, впрочем, при городской эксплуатации 150 «лошадок» под капотом можно считать вполне приемлемым результатом.
Цены на рестайлинговый «35-й Чаньань» стартуют с 2 229 900 рублей за чуть менее богато «упакованную» версию. За топовый же вариант, оказавшийся в наших руках — «на полном фарше», со здоровенным стеклянным люком во всю крышу, набором электронных ассистентов водителя и электроприводом зеркал — просят 2 289 900 целковых. По нынешним временам такой прайс впору считать гуманной ценой за нового «китайца».