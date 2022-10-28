На старые грабли: компания «Соллерс» начнет выпускать грузовики под собственным брендом

Завод «Соллерс» в Елабуге будет выпускать легкий комтранс под собственной маркой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минпромторга РФ. При этом отмечается, что у машин будет высокая степень локализации.

Чего-то подобного ждали, ведь накануне концерн Ford объявил, что полностью сворачивает российский бизнес и продает 49% акции совместного предприятия «Соллерсу». Правда, есть договоренность о возможности обратного выкупа бумаг в течение пяти лет. Таким образом, от нас «уезжает» популярный Ford Transit, а на его место метят новые грузовики.

По слухам, это будут модели бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т. Но о российских разработках, конечно же, речи не идет. Под шильдиком Sollers мы увидим продукцию китайской компании JAC — фургоны Sunray и грузовики N25.

В теории, собирать «китайцев» вместо Ford Transit на территории особой экономической зоны «Алабуга» не так уж сложно. Ведь большинство производителей уже давно стандартизировали процессы сварки, окраски и сборки. Но у российского бизнеса, как всегда, свой путь.