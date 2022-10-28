На старые грабли: компания «Соллерс» начнет выпускать грузовики под собственным брендом

Завод «Соллерс» в Елабуге будет выпускать легкий комтранс под собственной маркой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минпромторга РФ. При этом отмечается, что у машин будет высокая степень локализации.
Чего-то подобного ждали, ведь накануне концерн Ford объявил, что полностью сворачивает российский бизнес и продает 49% акции совместного предприятия «Соллерсу». Правда, есть договоренность о возможности обратного выкупа бумаг в течение пяти лет. Таким образом, от нас «уезжает» популярный Ford Transit, а на его место метят новые грузовики.
По слухам, это будут модели бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 т. Но о российских разработках, конечно же, речи не идет. Под шильдиком Sollers мы увидим продукцию китайской компании JAC — фургоны Sunray и грузовики N25.
В теории, собирать «китайцев» вместо Ford Transit на территории особой экономической зоны «Алабуга» не так уж сложно. Ведь большинство производителей уже давно стандартизировали процессы сварки, окраски и сборки. Но у российского бизнеса, как всегда, свой путь.
Так, Александр Пикуленко, на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» поведал о том, что проекты, попадающие в руки управленцев «Соллерса» не всегда выживают. По мнению автоэксперта, виноват в этом именно российский менеджмент.
Сейчас в компанию пришла новая команда, поэтому пока нет ясности, как они будут работать. Но велика вероятность, что положение дел может не поменяться.
Автоэксперт Сергей Бургазлиев согласился с Пикуленко в том, что ни одно СП у «Соллерса» не было эффективным. Особенно с точки зрения стратегического развития. Альянс с FIAT развалился, с «Фордом» и «Маздой» история та же. Поэтому Sollers будет существовать только за счет старого модельного ряда. Это, прежде всего, техника из Ульяновска.
Что касается проекта с JAC, то на первом этапе он будет иметь успех, просто потому, что у него нет альтернатив. Может быть, даже за пару лет азиатские грузовики под брендом Sollers «откусят» определенную долю рынка у «Группы ГАЗ». Но сильные стратегические результаты будут зависеть от качества сборки, работы с дилерской сетью и от госконтрактов.
От себя добавим, что именно с этим сейчас большие вопросы. Поэтому перспективы очередного СП выглядят туманно. Если качество управления компанией останется прежним, то китайцы быстро уйдут к другому партнеру. Скажем, на завод «Москвич».