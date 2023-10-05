Переседан или недобизнес: первый тест-драйв Dongfeng Aeolus Shine Max

Вслед за кроссоверами китайцы вереницей потащили к нам свои седаны. Почему бы и… да! Тем более, что это много оправданнее, нежели массово везти в Россию никому не нужные «электрички», «вэны» и «рамники». Вот только врываются они не в бюджетный ценовой сегмент, а куда выше. А все потому, что «подниматься» ребятки из Поднебесной хотят не на объемах продаж, а за счет колоссальной маржи. Оттого, собственно, и такие цены, которые уж точно метят на статус премиальных. Скажем, новый седан Dongfeng Aeolus Shine Max попросит за себя 3 000 000 рублей. Но соответствует ли столь амбициозный ценник свежеиспеченной модели? Что ж, давайте выясним.

Как известно, покупают у нас глазами. Поэтому классный дизайн — проверенный опытом ключ к успеху. И тут, надо признать, китайцы действительно постарались. Автомобиль выглядит деловито, стильно, местами агрессивно и действительно с претензией на премиальность. Исполинская трехмерная решетка радиатора, 62-диодная оптика, горизонтальные изломы кузовных панелей, а также любопытный симбиоз хрома и матовых черных элементов, разбавленных модными красными вкраплениями, создают самобытный и весьма неординарный облик.

«Перца» добавляют широкие псевдопатрубки выхлопной системы и заостренные фонари, нескромно переезжающие на задние крылья, соединяясь стильной полосой светоиллюминации. Симпатично! Если не брать в счет обилие шильдиков на корме автомобиля, от которых с непривычки рябит в глазах. Но должна же быть в а-ля европейском образе нотка азиатщины. Что ж, получите — расписываться необязательно.