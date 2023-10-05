Переседан или недобизнес: первый тест-драйв Dongfeng Aeolus Shine Max

Вслед за кроссоверами китайцы вереницей потащили к нам свои седаны. Почему бы и… да! Тем более, что это много оправданнее, нежели массово везти в Россию никому не нужные «электрички», «вэны» и «рамники». Вот только врываются они не в бюджетный ценовой сегмент, а куда выше. А все потому, что «подниматься» ребятки из Поднебесной хотят не на объемах продаж, а за счет колоссальной маржи. Оттого, собственно, и такие цены, которые уж точно метят на статус премиальных. Скажем, новый седан Dongfeng Aeolus Shine Max попросит за себя 3 000 000 рублей. Но соответствует ли столь амбициозный ценник свежеиспеченной модели? Что ж, давайте выясним.
Как известно, покупают у нас глазами. Поэтому классный дизайн — проверенный опытом ключ к успеху. И тут, надо признать, китайцы действительно постарались. Автомобиль выглядит деловито, стильно, местами агрессивно и действительно с претензией на премиальность. Исполинская трехмерная решетка радиатора, 62-диодная оптика, горизонтальные изломы кузовных панелей, а также любопытный симбиоз хрома и матовых черных элементов, разбавленных модными красными вкраплениями, создают самобытный и весьма неординарный облик.
«Перца» добавляют широкие псевдопатрубки выхлопной системы и заостренные фонари, нескромно переезжающие на задние крылья, соединяясь стильной полосой светоиллюминации. Симпатично! Если не брать в счет обилие шильдиков на корме автомобиля, от которых с непривычки рябит в глазах. Но должна же быть в а-ля европейском образе нотка азиатщины. Что ж, получите — расписываться необязательно.
Комбинированный черно-белый салон Aoelus Shine Max с модными оранжевыми вставками радует текстурой и оформлением, но при более детальном знакомстве вызывает недоумение. И дело тут совсем не в том, что из живых клавиш в салоне здесь только кнопка запуска и выключения двигателя. К сенсорам всеядный русский человек привыкнет так же быстро, как к засилью китайских автомобилей в стране. Но вот к отсутствию возможности вручную регулировать дефлекторы системы кондиционирования — отнюдь. Управлять потоками воздуха здесь положено через 12,3-дюймовый тачскрин головного устройства, чей интерфейс еще и забавляет огрехами перевода.
Разобраться с меню лучше до начала поездки, нежели тыкать в него во время пути, вспоминая в эмоциях про самку собаки или чью-то мать. Как вам понравятся формулировки «дуть во избежание людей», «подметание», «ситуация» или «массаж подиума»? Криво, но забавно. Впрочем, новая прошивка вскоре нивелирует ломающие мозг искажения. Как, собственно, в перспективе появится и Apple Car Play, ставший неотъемлемым атрибутом всех современных автомобилей. Что ж, будем подождать.
А вот за отдельную секцию обогревов и настроек климата — большое китайское «сье сье». Если по-русски, то спасибо. Любопытным оказались и ранее неведомые нашему брату функции, вроде «Уход за ребенком» и «Режим курения». В первом случае при нажатии стихает громкость аудиосистемы Jamo, представленной девятью басовитыми динамиками, и снижается эффективность обдува кондиционера. Удобно? Быть может. Прикольно? Да. Во втором же случае потоки воздуха направляются вверх к автоматически открывшемуся на проветривание электрическому люку в крыше.
Иными словами, пока твой ребенок спит, кури себе, сколько влезет — запаха табака он в теории не почувствует. А там уж узнаем, когда дитя соизволит проснуться. Не менее интересным открытием стал «Режим смога», при активации которого водитель и его спутники могут рассчитывать на ионизацию воздуха в салоне. Правда, без ароматизатора — его здесь нет так же, как и штатной навигации, хотя она и прописана в недрах «мультимедийки». Зато есть двухсекционное панорамное остекление, беспроводная зарядка для смартфонов и различные интерактивные заставки дисплеев, включая 10,25-дюймовую графическую «приборку».
Места в салоне — хоть в гольф играй, пятиметровый седан не ущемляет достоинств трех сидящих сзади пассажиров даже при вольготной посадке обитателей первого ряда. Но вот все прелести бизнес-класса, по идее положенные диванным седокам, доступны исключительно водителю. В отличие от драйверского места на заднем ряду нет ни электрорегулировок, ни вентиляции, ни массажа. Вот такой он китайский бизнес — бизнес для шофера. Зато повсюду качественная отделка с материалами из кожи и дермантина.
Вероятно, новый Shine Max отлично подойдет для эксплуатации в такси, где все внимание приковано к водителю, не лишая при этом комфорта пассажиров, которые мечтают добраться до места назначения с удобством и достаточно быстро. Тем более, что едет автомобиль действительно бодро. «Виной» тому –задорное «турбо», выдувающее с «полторашки» объема 190 сил мощности. В дуэте с движком выступает семиступенчатый «преселектив» от Getrag с парой «мокрых» сцеплений и умением мгновенно подстраиваться под манеру езды пилота.
Автомобиль ни разу не заставит водителя опозориться — динамики хватает с лихвой, чтобы бойко сорваться с места и совершить затяжной обгон на скорости, запрещенной ПДД. При этом для веселых гонок даже не потребуется спортивный режим, неприлично «зажимающий» руль и подстегивающий мотор к работе на высоких оборотах. Интенсивное ускорение радует и вселяет уверенность, но проникающие в салон шумы вынуждают повышать голос при общении с собеседниками. Впрочем, куда критичнее, что Aeolus Shine Max приходится подлавливать при попадании в колею или на поперечных волнах асфальта. Корректировок штурвал требует и в ходе экстренного замедления.
Впрочем, эти огрехи наверняка уйдут в небытие после замены не самого пристойного качества китайских шин Wanli на что-то более вразумительное. Ведь сами подвески уверенно «глотают» изъяны дорожного полотна и не стаскивают машину с траектории в резких поворотах, лишая водителя необходимости бежать за антиперсперантом. Еще бы: спереди тут «МакФерсон», сзади — «многорычажка».
Для тех, кто не прочь доверить управление автомобилем электронике, имеется адаптивный круиз-контроль, обученный держать полосу движения и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта. Работает он четко и без нареканий. Конечно, при условии хорошей видимости и идеальной разметки на проезжей части. Защиту седоков от аварийных ситуаций обеспечивают системы предупреждения фронтальных и перекрестных столкновений, в том числе при езде задним ходом. К тому же, Shine Max умеет контролировать ситуацию под углом 360 градусов, читать дорожные знаки, видеть пешеходов и самостоятельно тормозить. Вот уж действительно солидный наборчик — надо же как-то оправдывать свою принадлежность к высокому сегменту «бизнес».
Что ж, подводя итог, можно сказать, что у Dongfeng получился большой, просторнейший и комфортабельный седан D-сегмента, наделенный завидными динамическими повадками, но вот до бизнес-класса, несмотря на внушительные габариты и кучу продвинутых электронных ассистентов, ему пока так же далеко, как мне до идеального писаки. Однако смею предположить, что наряду с грядущими обновлениями Aeolus получит и ручку закрывания багажника, и столь желанные для пассажиров опции комфорта, в полной мере отвечающие заявленному позиционированию. А пока мы имеем то, что имеем: уже переседан, но еще недобизнес.