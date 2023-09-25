«Киллер» Toyota Camry: первый тест-драйв новейшего Changan Lamore

Времена изменились. Деградировавший за полтора года отечественный авторынок уже не в состоянии навязывать свои правила игры. Все перевернулось с ног на голову: теперь сами игроки диктуют их рынку. А потому мы вновь откатились во времена, когда заполучить добротную машину по доступной цене — не иначе, как подарок судьбы.
Автостроители и дилеры выжимают из потребителей все соки, цены взлетели выше БПЛА, а «серый» импорт все больше походит на грязный. Любимые заморские бренды сбежали — волосы назад, а «поднебесным» до любимых так же далеко, как женам до любовниц. Впрочем, даже в отсутствие выбора всегда найдется выбор. Особенно, если боишься чего-то нового, не имеющего отзывов и гарантии.
Благо, что некоторые китайские бренды уже успели себя более или менее зарекомендовать. Марка Changan — одна из таких: ведущие позиции во всекитайских рейтингах надежности и по объему продаж. У нас, напомню,ее портфель включает в себя 15 моделей, а сколько их в КНР с учетом совместных предприятий и отдельных суббрендов — даже страшно предположить. Достаточно сказать, что в одном только Чунцине Changan ежегодно выпускает свыше 1 000 000 машин! Для сравнения: мощность автосборочной площадки Haval под Тулой — 150 000 машин. В реальности их выпускают гораздо меньше.
Да, на словах все это солидно, но как обстоят дела на практике? Бытует мнение, что невероятная скорость, с которой китайцы клепают свои поделки, далеко не всегда положительно отражается на качестве. Что ж, давайте это проверим на примере новейшего седана Changan Lamore, призванного стереть из памяти потребителей столь полюбившуюся Toyota Camry.
По внешнему виду «киллер» выглядит явно красивее и приличнее своей жертвы. Дизайн в стиле «техно» подчеркивают многогранная диодная оптика, стильная решетка радиатора с орнаментом из трехмерных ячеек, органично вписавшихся в рубленный экстерьер переднего бампера. На агрессивный характер автомобиля намекают задние фонари заостренной формы, широкие патрубки выхлопной системы и спойлер под карбон.
Особый фетиш китайцев — спрятанные в боковые панели ручки дверей а-ля Range Rover Velar. Правда, выезжают они не полностью, а наполовину — по аналогии с Jaguar F-Type. Впрочем, нынче все автостроители «копипастят» стильные решения друг у друга. К слову, комбинированные колесные диски — очередное тому подтверждение. Но факт остается фактом: Changan Lamore получился эстетически притягательным, модным и с претензией на «понты». Чего ни разу нельзя сказать про морально «уставшую» Toyota Camry. Извините, но я сказал…
Интерьер Lamore тоже не лишен 3D-ячеек и псевдокарбоновых вставок, деликатно «разбавляющих» строгий лаконичный дизайн. Элементы салона выполнены из кондиционного дермантина, приправленного контрастной строчкой. Торпедо «разрезает» горизонтальная секция с дефлекторами климатической системы, а по центру вздымается интерактивный сенсорный планшет мультимедийного комплекса диагональю 13,2 дюйма.
Дисплей — вертикальный, выглядит монументально. Прямо под ним удобная ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, чье содержимое легко отображается на штатном головном дисплее. Водителю положен 10-дюймовый многоцветный графический щиток приборов, на который выводится вся актуальная информация — от бортовых показателей до параметров работы вспомогательных ассистентов. Все информативно, сочно, а главное — без раздражающих звуков.
Небольшое рулевое колесо, как дань современным трендам, подрезано в верхней и нижней частях. Функционал «баранки» позволяет в один «клик» активировать или отключить систему удержания автомобиля в полосе движения, адаптировать круиз-контроль под соблюдение необходимой дистанции до впереди идущего транспорта и открыть меню технических и развлекательных сервисов. Это как «Айфон» — ничего нового, но на одно-два действия быстрее, чем у «Андроида».
Кресла с широким диапазоном регулировок щеголяют хорошей боковой поддержкой, но недостаточным поясничным упором. Впрочем, это не значит, что после длительной поездки вам диагностируют сколиоз. Любопытно расположены подголовники передних кресел, которые нашли свое место не поверх сидушек, а интегрированы прямо в них. В общем, покупать дополнительную подушку для шеи с головой на «Алиэкспрессе» не понадобится.
Но куда забавнее внутренние ручки отпирания дверей. Смотришь на рукоять, а ее будто бы и нет. Но она есть. Едва заметная ниша для хвата пальцев практически вплотную стыкуется с обшивкой двери. Прикольно, но «руки Базуки» ее уже не откроют. Впрочем, для героя «кринжовых» видеороликов найдется место в багажнике, благо объем его отсека составляет внушительные 520 литров. К слову, всего на 4 литра меньше, чем у пресловутой Toyota Camry.
На втором ряду вполне себе уютно разместятся два с половиной человека, не досаждая друг другу ерзаньем локтей. Не давит на них и крыша, даже несмотря на выраженную покатость. Кстати, подголовники для задних седоков имеют регулировки, а вот подогрева дивана, увы, не предусмотрено. Спасибо, что есть отдельные воздуховоды системы кондиционирования и индивидуальная диодная подсветка. Приятную атмосферу в салоне создают шесть динамиков аудиосистемы, панорамный люк и амбиентное освещение.
А за защиту его обитателей салона отвечают фронтальные и боковые «эйрбэги», включая шторки безопасности, а также «некислый» пакет вспомогательной электроники. Пожалуйста — ассистенты, умеющие подруливать и двигаться в пробках, экстренно тормозить и предотвращать столкновения, контролировать уровень утомляемости водителя и объекты вокруг автомобиля. Еще одна «фича» — активация настроек драйверского места по Face ID. Вот уж действительно гаджет на колесах. А как же эти колеса едут?
Управлять Changan Lamore так же приятно, как не испытывать похмелье после вчерашнего застолья. Реакции руля — прогнозируемые, обратная связь — без критических задержек. Подвеска позволяет седану уверенно держать «прямик», а на кочках не вытряхивает из седоков остатки непереваренной пищи. Пожалуй, лишь в самых дерзких виражах переднеприводный автомобиль местами отклоняется от траектории, но не вынуждает пилота и его спутников бежать в аптеку за «Лоперамидом».
Что касается тяги, то 180 «жеребцов» послушно следуют командам «наездника», хотя и со старта с места от турбированной «полторашки» ожидаешь чего-то большего. Да, удара креслом по спине тут, конечно, не дождешься, но для безопасных обгонов «табуна» хватает с лихвой. В помощь — семиступенчатый «преселектив» о паре «мокрых» сцеплений.
Теперь о главном — о цене. Седан Changan Lamore представлен в России в единственной, и как вы уже поняли, отнюдь не бедной комплектации за 2 780 000 рублей. Ту же Toyota Camry дешевле 3 500 000 просто не найти, причем это будет машина, оснащенная откровенно дохленьким мотором о 150 «лошадях». Более резвая 200-сильная версия выудит из кошелька еще больше, а V6 и вовсе разорит.
К тому же, в условиях санкционной удавки гарантийные обязательства «Тойоты» под таким же большим вопросом, как и здравомыслие Байдена. А официальная гарантия Changan составляет пять лет или 150 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. Вот и возникает дилемма: а есть ли смысл переплачивать за устаревшую в технологичности, дизайне и ездовых повадках Camry, если есть более доступная альтернатива с менее гламурным шильдиком? Пусть Lamore на 115 мм уступает «японке» в длине и не кичится мнимой пожизненной надежностью, зато выигрывает в других дисциплинах, успев накрутить перед запуском в серию более 4 000 000 километров в различных условиях эксплуатации.