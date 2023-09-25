«Киллер» Toyota Camry: первый тест-драйв новейшего Changan Lamore

Времена изменились. Деградировавший за полтора года отечественный авторынок уже не в состоянии навязывать свои правила игры. Все перевернулось с ног на голову: теперь сами игроки диктуют их рынку. А потому мы вновь откатились во времена, когда заполучить добротную машину по доступной цене — не иначе, как подарок судьбы.

Автостроители и дилеры выжимают из потребителей все соки, цены взлетели выше БПЛА, а «серый» импорт все больше походит на грязный. Любимые заморские бренды сбежали — волосы назад, а «поднебесным» до любимых так же далеко, как женам до любовниц. Впрочем, даже в отсутствие выбора всегда найдется выбор. Особенно, если боишься чего-то нового, не имеющего отзывов и гарантии.

Благо, что некоторые китайские бренды уже успели себя более или менее зарекомендовать. Марка Changan — одна из таких: ведущие позиции во всекитайских рейтингах надежности и по объему продаж. У нас, напомню,ее портфель включает в себя 15 моделей, а сколько их в КНР с учетом совместных предприятий и отдельных суббрендов — даже страшно предположить. Достаточно сказать, что в одном только Чунцине Changan ежегодно выпускает свыше 1 000 000 машин! Для сравнения: мощность автосборочной площадки Haval под Тулой — 150 000 машин. В реальности их выпускают гораздо меньше.