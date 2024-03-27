Обыкновенный «нестандарт»: тест-драйв нового поколения кроссовера Geely Atlas

На самом деле, мне даже жаль современных китайских автомобильных дизайнеров. Они оказались сейчас в жесточайшей ловушке «моды» или «тренда», которые диктуют совершенно определенный типаж внешности так называемого современного китайского автомобиля. Если они с тем же энтузиазмом продолжат «копипастить» друг друга и дальше, мы скоро окончательно перестанем различать автомобили из Поднебесной. Словно типичный европеец, для которого все азиаты — на одно лицо. К счастью, новое поколение Geely Atlas все еще может похвастаться относительно самобытной внешностью.

Хотя, честно говоря, новейший Geely Atlas, недавно дебютировавший на отечественном рынке, также не смог полностью избежать описанного выше печального поветрия в автодизайе. Нет-нет, внешне SUV ладно скроен и крепко «сшит», как говорится. Но глядя на него, все равно подмечаешь набор «обязательных к исполнению» дизайнерских приемов, характерных для типичной современной легковушки родом из Поднебесной.

Среди них радиаторная решетка «в мелкую черточку», вертикальные светодиодные ДХО, светящаяся «полоса» под капотом, спойлер на задней кромке крыши, «вертикально-угловатые» задние фонари и всенепременный стоп-сигнал поперек всей кормы. Видно, что дизайнеры Atlas, имея на руках этот джентльменский набор, изо всех сил пытались с его помощью придать своему детищу уникальный вид. Отчасти они своего добились. Но против всекитайского модного тренда не попрешь...

Хорошо, что хоть внутри им это удалось в большей мере. Благодаря, в частности, цифровым технологиям: они позволяют придать приборной панели любой вид. У Atlas она вполне самобытная: выдает водителю большой объем данных, но при этом не кажется перегруженной информацией. Несмотря даже на то, что сюда непрерывно выводятся «движущиеся картинки» машин, пешеходов и разметки на асфальте, опознанных фронтальной видеокамерой. Практического смысла от этого не много, но смотрится прикольно. Гораздо полезней имеющаяся возможность считывать показания спидометра, проецируемые на лобовое стекло перед водителем.

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Место центральной консоли у Geely Atlas (опять же: строго в рамках современного тренда!) занимает 13-дюймовый дисплей, в который конструкторы постарались «упихнуть» управление максимумом функций и опций. Это круто смотрится и экономит затраты на изготовление физических кнопок. Но иногда просто «вымораживает».

Например, чтобы отрегулировать боковые зеркала вам придется нажать кнопочку на одной стороне рулевого колеса, затем ткнуть пальцем в появившуюся менюшку на «планшетнике» центральной консоли, а затем отрегулировать одно из боковых зеркал кнопками, расположенными на другой стороне руля. Затем повторить эту последовательность действий для второго зеркала. А освоение алгоритма управления подогревом руля и сидений можно смело включать в тест на IQ. Но при всем при этом основное меню электронной системы Atlas построено вполне логично и интуитивно понятно.

Также следует отметить отличные кресла кроссовера, да и вообще — эргономику рабочего места водителя. Редко такое обнаруживаешь даже у современных «китайцев»: за рулем большинства из них хоть бы что-нибудь, да не устраивает. А порой и явно напрягает, требуя привыкания. У нового Atlas не так. Садишься за его руль, регулируешь его и сиденье под себя и все — просто забываешь о существовании кресла. Идеально!

Задним пассажирам тоже жаловаться особо не на что: над головой куча места, коленки — на свободе. Но самое-самое, чем порадовал Geely Atlas — работой подвески и рулевого управления. Можно, конечно совсем уж жестко придраться к машине и назвать последнее «пустоватым».

0/0 Фото: "АвтоВзгляд"

Но давайте все же оценивать поведение кроссовера на дороге объективно. Если убрать с его кузова и из салона все шильдики и надписи, сообщающие о марке и модели автомобиля, то прокатившись на нем лично я бы сильно затруднился вычислить страну происхождения ТС.

Это, разумеется, не породистый «немец», но однозначно что-то среднее между крепким «европейцем» и добротным «корейцем» типа Genesis. Неверующие могут записаться на тест-драйв к ближайшему дилеру бренда и почувствовать, как он проходит «лежачих полицейских», повороты на высокой скорости, перестраивается в соседнюю полосу при пересечении трамвайных рельс и прочее.

Ну и само-собой — разгоняется кроссовер вполне себе бодренько: 200 л.с. и 7-ступенчатый «робот» позволяют. Заявленному производителем ускорению с места до 100 км/ч за 8,2 секунды вполне веришь. А вот паспортному расходу топлива — нет. Декларируемое потребление бензина 2-литровым турбомотором на уровне 7,2 л на 100 км. — это не из реальной жизни. Минимум, которого удалось добиться мне, двигаясь по трассе со скоростью 90 км/ч — 8,5 литров «на сотню».

В повседневной городской езде без особых заторов он «кушает» по 12-15 литров. Кто-то скажет, что этого многовато для переднеприводной (вариант 4х4 для российского рынка не предусмотрен в принципе) машины с колесной базой 2777 мм и 1645 кг снаряженной массы. Но об этом и не вспоминаешь, радуясь тому, как она едет!

Да и цена Geely Atlas в «вилке» 3,2-3,5 млн. рублей (в зависимости от «фарша») по нынешним временам не кажется запредельной. Масса куда более посредственных китайских авто торгуются сейчас у нас по куда более высоким прайсам.