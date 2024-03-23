Собирательный образ: тест-драйв кроссовера Livan X6 Pro

Далеко не всегда автостроители стремятся наделить свое очередное детище бросающимися в глаза свойствами, призванными резко выделить его из числа конкурентов. Некогда мы видели такой способ покорения широких клиентских масс у тех же VW или Toyota. Знакомство с Livan X6 Pro парадоксальным образом навевает воспоминания о рыночной идеологии легковушек массовых европейских и японских марок.

Хоть и зализанный в угоду современной автомобильной моде, но все же отчасти «квадратичный» силуэт Livan X6 Pro должен прийтись по душе тем автомобилистам, кто ностальгирует по старым добрым временам в автодизайне и плюется от прилизанных форм легковых моделей современности. Хотя более внимательный наблюдатель обратит внимание на то, что профиль этого кроссовера сильно напоминает старичка Geely Emgrand X7.

Наш X6 Pro технически и правда «восходит» к упомянутой модели Geely. Но разница между ними все же очень существенна. Livan X6 Pro, в отличии от «предка», может похвастаться массивной решеткой радиатора «в мелкую полосочку» с вкраплениями вездесущего нынче хрома и стандартной для очень многих представленных в России китайских авто задней оптикой, соединенной «перемычкой» стоп-сигнала.

Сейчас подобные дизайнерские решения воспринимаются словно дежурное блюдо в офисной столовой: не кулинарный изыск, но достаточно вкусная и при этом вполне сытная для массового клиента еда.

Слегка освоившись в салоне X6 Pro осознаешь, что его создатели решали (и успешно решили!) сложную задачу. От них требовалось совместить современный уровень "поднебесного" легкового автопрома с попыткой удешевить машину, сделать ее доступной. Согласитесь, что ценник «от 2,6 млн. рублей» за переднеприводный (исключительно!) кроссовер размером с Chery Tiggo 7 Pro – это весьма неплохо.

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Но чудес, увы, не бывает: при наличии цветной 12-дюймовой «приборки», аналогичного размера мультимедийного тачскрина и даже третьего (4-дюймового) «тачскринчика», отделка салона машины мягкостью и дороговизной похвастаться не может. «Дизайнерские» пластиковые вставки в дверях и двухцветное оформление салона ситуацию спасают, но не сильно. В принципе, за рулем Livan X6 Pro нормально расположиться сможет почти каждый. Но не каждого устроят неожиданно жесткие передние кресла без выраженной боковой поддержки.

При этом для задних пассажиров места тут предостаточно. Автор этих строк при росте 181 см. располагается на заднем диване «сам за собой» без каких-либо проблем для своих коленок.

Вождение X6 Pro человеку, незнакомому с современными эргономическими «приколами» Geely, может поначалу преподнести непонятный сюрприз. Тут, чтобы перевести селектор 7-ступенчатого «робота» из нейтрального положения в любое другое требуется качнуть его не один, а два раза. Обязательный «двойной выжим» этого джойстика поначалу «радовал» особенно сильно, поскольку при первом знакомстве с Livan X6 Pro мне пришлось долго маневрировать, выбираясь из крайне стесненного пространства дилерской парковки.

Незабываемые эмоции обуревают тебя каждый раз, когда ты привычно толкаешь селектор вперед, а вместо включения заднего хода КП уходит в «нейтраль»! И точно так же происходит при каждом переключении обратно из «R» в «D»! Впрочем, к этому решению привыкаешь довольно быстро.

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Что касается ходовых качеств X6 Pro, то тут мы тоже видим «дежурное блюдо» от китайских производителей. В нашем распоряжении оказалась топовая версия кроссовера со 174-сильным вариантом 1,5-литрового наддувного силового агрегата с ценником в 2,8 млн. рублей. Более дешевые комплектации SUV оснащаются менее производительным вариантом этого же двигателя – 147 л.с. Сильно подозреваю, что сообразительные владельцы X6 Pro будут без каких-либо отрицательных последствий для движка «чиповать» его, доводя мощность до уровня «топчика»...

Как бы то ни было, а 174 «кобылки» ожидаемо бодро разгоняют машину с места. Но хорошая динамика Livan X6 Pro самым характерным для большинства современных китайских паркетиков образом сочетается с жестоко-жесткой подвеской, стандартно «пустоватым» рулем, и пусть не выдающейся, но вполне пристойной управляемостью.

Ну и ожидаемый мощный шум от колесных арок тут присутствует в полный рост. Это тоже «болезнь» многих, даже в разы более дорогих чем X6 Pro, автомобилей из Поднебесной. Если бы кто-то предложил мне из всей «палитры» современных китайских легковушек назвать наиболее типичного представителя, моим фаворитом в этом нелегком выборе с большой долей вероятности мог бы стать Livan X6 Pro. На роль «собирательного образа» он вполне подходит.