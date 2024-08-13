И у тебя на это пять причин: тест-драйв немецко-китайского седана Jetta VA3

У китайской марки Jetta, выползавшей на российский рынок новых автомобилей полтора года, есть один серьезный козырь — ее машины базируются на технологиях уважаемого и горячо любимого в нашей стране концерна Volkswagen. Это обстоятельство лежит в основе маркетинговых кампаний бренда и, безусловно, вызывает неподдельный интерес у покупателей: а что, немецкое качество по доступной цене — поди плохо. Но сколько «немецкого» в «Джетте» на самом деле? Ответ на этот вопрос нашел портал «АвтоВзгляд», испытавший бюджетный седан VA3.

Для начала вкратце напомню о том, откуда вообще взялась Jetta. Хорошо известный нам седан C-класса тут ни при чем: это — бренд совместного предприятия Volkswagen и FAW, и задумывался он как ультрабюджетная марка для локального (китайского) рынка. Три года автомобили «Джетта» успешно продавали в КНР, а потом наступил 2022-ой: антироссийские санкции выгнали вольфсбургцев из РФ, и FAW, решив восполнить недостаток популярных немецких машин, вывел на отечественную сцену «Джетту».

Сначала седанами VA3, а также кроссоверами VS5 и VS7 торговали из-под полы — то есть всерую. Но этим летом, спустя полтора года после появления первых авто в шоу-румах, представительство FAW объявило об официальном запуске бренда Jetta в России. Это, конечно, спровоцировало громкий скандал: европейская пресса обвинила Volkswagen в двойной игре — мол, таки нашли способ и рыбку съесть, и санкции не нарушить. Но немцы поспешили от происходящего откреститься, а китайцы — уверить россиян в том, что на деятельности Jetta вспыхнувший конфликт никак не отразится.

Удастся ли FAW пройти по этому тонкому санкционному льду, покажет время. Пока продажи не останавливаются, и потенциальные покупатели с любопытством разглядывают машины Jetta в автосалонах. В частности, китайский аналог некогда востребованных, простых и надежных VW Polo и Skoda Rapid — седан VA3. Но стоит ли эта модель того, чтобы тратить на нее кровно нажитые? Мы приведем по пятерке плюсов и минусов четырехдверки, а там уж для кого что перевесит.

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МИНУС №1 — УСТАРЕВШИЙ ЭКСТЕРЬЕР

Встречают, как водится, по одежке, а потому и наш обзор открывает список условных недостатков. С какой стороны на Jetta VA3 ни взгляни, а назвать интересным или просто актуальным его внешний вид язык не повернется — хотя, казалось бы, продукт китайского автопрома, бегущего по дизайнерской дорожке впереди планеты всей. В каком виде четырехдверка явилась «поднебесной» публике в 2019 году, в таком до нас и докатилась. Впрочем, и это объяснимо: марка Jetta, повторюсь, позиционируется в КНР как ультрабюджетная, а в этом сегменте не до лоска.

Как бы то ни было, здорово, что китайцы не ограничились переклеиванием шильдиков, а разработали для VA3 уникальную дизайнерскую концепцию — пусть и выдержанную в стилистике тех же «Фольксвагенов». Оформление передней части седана откровенно отсылает к «калужскому» Polo. А вот чем вдохновлялись «художники», когда рисовали корму, однозначно сказать сложно: прослеживаются мотивы как «Поло», так и четвертого поколения нашей «Джетты». Кстати сказать, я на эту тему даже провела небольшой опрос в своих социальных сетях: мнения о том, на какую модель «китаец» похож больше, разделились почти поровну.

МИНУС №2 — СПАРТАНСКИЙ ИНТЕРЬЕР

Под стать экстерьеру у Jetta VA3 незатейливый, скучный и архаичный интерьер. Дубовый пластик, странные светло-серые декоративные вставки — то ли под металл, то ли под непонятно что. Не обошлось и без вульгарного глянца — вокруг экрана мультимедийки, на панели управления кондиционером, у селектора коробки передач и на руле. Но о «Фольксвагенах» мне в салоне седана напоминали только две вещи: переключатель света и запах — характерный аромат нового, но бюджетного Polo.

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МИНУС №3 — БЕДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Разрабатывая VA3, китайцы экономили не только на дизайнерских хотелках, но и на опциях. По части оснащения седан даже в старшем (для российского рынка) исполнении уступает, например, LADA Vesta. У него нет мультируля, климат-контроля (предусмотрен обычный кондиционер), датчиков дождя и освещенности, камеры заднего вида, обогревов. Спасибо, что хоть информационно-развлекательную систему «положили».

Мультимедийка «говорит» только на двух языках: китайском и английском. Последним владеет уверенно, но в иных вкладках иероглифы все же вылезают. Помимо медиакомплекса, водитель может рассчитывать на простенький круиз-контроль, USB-разъем, мониторинг давления в шинах и — внезапно — систему старт-стоп. Что хорошо, кстати, она отключается очень просто — посредством соответствующей клавиши у селектора коробки.

МИНУС №4 — ПУСТОЙ РУЛЬ

Руль у Jetta VA3 пустой во всех смыслах. Как я уже сказала, «баранка» лишена обогрева и клавиш, а еще — регулировки по вылету. Но самое главное, что некоторые вопросики вызовут у дотошных водителей настройки рулевого управления. Все-таки на седане, призванном заменить Polo, ждешь более качественную обратную связь. Впрочем, справедливости ради, ситуация у VA3 не критичная. У некоторых «китайцев», даже более высоких классов, и того хуже.

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МИНУС №5 — УНЫЛАЯ ДИНАМИКА

Понятное дело, Jetta VA3, укомплектованный 110-сильным «атмосферником», не будет «выстреливать» с места, демонстрируя неукротимые гоночные повадки — эта машина о другом: об экономии и спокойном перемещении из точки А в точку Б. Насколько спокойном, что ты не можешь даже энергично перестроиться: кидаешь «тапку», обороты взлетают до 4000, «автомат» берет паузу на «подумать» и только после этого седан ускоряется. Как правило тогда, когда сзади уже начинают ругаться, истерично моргая дальним светом. Неловко.

Впрочем, допускаю, что четырехдверка на «механике» будет вести себя иначе — быстрее отрабатывать команды рулевого, не заставляя его краснеть в потоке. По крайней мере, тот же калужский «Поло» в этом смысле куда расторопнее. Кстати, если кому интересно, паспортный разгон до первой сотни у VA3 с АКП — 12,5 секунды, а с МКП — ровно 12.

ПЛЮС №1 — НАДЕЖНЫЕ СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ

И раз уж затронули тему силовых агрегатов, то перейдем к списку плюсов. У Jetta VA3 на самом деле немецкий движок — 1,5-литровый Volkswagen EA211. Это не тот же 1.6 MPI, которым до последнего времени оснащались «российские» VW Polo и Skoda Rapid — атмосферник для нашей страны новый, но опасаться его не стоит: конструкция простая и понятная. Коробки передач тоже едва ли подкинут проблем, даже шестиступенчатый «автомат» — он у VA3 от Aisin.

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ПЛЮС №2 — ЭКОНОМИЯ НА СОДЕРЖАНИИ

Из предыдущих пунктов вытекает следующий: чтобы разориться на содержании Jetta VA3, нужно очень постараться. Силовые агрегаты с высокой долей вероятности проситься на ремонт не будут, опций в машине немного, так что и там ломаться особо нечему. А если что-то и выйдет из строя, то на помощь придет полноценная гарантия (3 года или 100 тыс. км.). Транспортный налог на 110-сильный мотор небольшой, да и аппетит у движка скромный: если не наводить постоянно суету, то вполне можно уложиться в 7 литров по городским пробкам. Хотели бюджетную «повозку» — пожалуйста.

ПЛЮС №3 — СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПОДВЕСКА

И если настройки рулевого управления у Jetta VA3 дают поводы для придирок, то ходовой остается только восхищаться. Казалось бы, ничего сверхъестественного — схема традиционна для класса: McPherson спереди и балка сзади. Но сбалансирована подвеска прекрасно: на «лежаках» комфортно, а в крутых виражах не страшно. И тут «китайчонок» утирает нос даже немецкому «оригиналу», что, смахивая горькую слезу, подтвердил владелец последнего поколения Polo.

ПЛЮС №4 — ДОСТОЙНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Мы привыкли к тому, что китайский автомобиль и плохая шумоизоляция — понятия неразделимые. Даже когда речь идет о псевдопремиальных моделях стоимостью квартиры в Подмосковье. Редкая машина made in China может похвастать низким уровнем посторонних звуков в салоне, но Jetta VA3 я бы в этот короткий список занесла. Особенно учитывая, что, повторю в который раз, мы говорим о седане бюджетного класса.

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ПЛЮС №5 — КАЧЕСТВЕННАЯ «МУЗЫКА»

Наконец, еще один пункт из категории «удивительно, но факт»: у Jetta VA3 хорошая «музыка». И чтобы наслаждаться — вот реально наслаждаться — любимыми треками, не нужно полчаса ковыряться в настройках акустической системы. Я пересела на эту четырехдверку с другого китайского седана — D-класса, между прочим. Так вот если сравнивать качество звука в той машине и в этой, «полозаменитель» выигрывает с большим преимуществом. Конечно, вряд ли тем, кто присматривается к доступным авто, сильно важны такие нюансы, но все равно ведь приятно, согласитесь!

ИТОГ

Я провела в компании Jetta VA3 почти две недели: поначалу, что уж греха таить, много ворчала, постоянно сравнивая «китайца» с Polo, но потом прониклась. Когда поняла, что не стоит с этой машиной «сражаться», пытаясь выжать из нее то, чего в ней нет. Ей нужен флегматичный водитель — предусмотрительный, расчетливый и дисциплинированный. А если с последним пунктом есть проблемы, то она «приструнит»: научит аккуратно разгоняться и тормозить, соблюдать скоростной режим и следить за световыми приборами.

Во сколько же обойдется этот «обучающий курс»? В России Jetta VA3 предлагают в трех комплектациях с забавными названиями Lowline, Aggressive и Enjoyment. За первую, подразумевающую «механику», просят 1 928 000 рублей без учета скидок. За остальные с «автоматом» — 2 013 000 и 2 022 000 соответственно. Есть ли на рынке сегодня более дешевые седаны? Есть — та же LADA Vesta или, если смотреть иномарки, Changan Alsvin. Но на мой взгляд, Jetta VA3, даже несмотря на те минусы, о которых мы говорили, будет поинтереснее.