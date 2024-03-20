Английский завтрак под китайским соусом: первый тест-драйв седана MG5

Как гласит народная мудрость, если тебе незнакома марка стоящего перед тобой автомобиля, значит, эта машина родом из Китая. Однако когда я приехал забирать на тест-драйв очередную «поднебесную» новинку, в буквальном смысле впал в ступор — смотрю на «пациента» и понимаю, что он совершенно не похож на продукт азиатского автопрома. Но, правда, и о таком бренде, как MG, к своему невежеству, тоже никогда не слыхивал... Что ж, тем интереснее пощупать столь диковинный седан гольф-класса под названием MG5, который уже продается в России официально.

Итак, почему же возник диссонанс при первом знакомстве с авто? Сейчас, когда слышишь словосочетание «китайский автомобиль», на ум приходит нечто очень современное, смелое по форме и богатое по содержанию творение. А при взгляде на MG5 думаешь, что из гаража выкатили хорошо сохранившийся экземпляр машины, выпущенной в середине 90-х. Заглянул сквозь стекло в салон: некоторые элементы внутреннего убранства как бы прошептали, дескать, окстись, старичок, ну какие 90-е?! Вот смотри: крохотный цветной дисплейчик на приборке меж спидометром и тахометром, вот всякие там кнопочки на руле... Так что это уже как минимум середина «нулевых». А если обратишь внимание на 10-дюймовый сенсорный экран, расположенный по центру торпедо, то наконец-то осознаешь, что это более чем современный автомобиль.

Второй шанс на первое впечатление

Как бы то ни было, первое впечатление от машины осталось, скажем так, смазанным и неоднозначным. Тот самый случай, когда ожидания разбились о реальность. Но видя мое неодухотворенное лицо, представитель российского дистрибьютора, передававший автомобиль, посоветовал не судить о книге по обложке и дать MG5 второй шанс произвести первое впечатление.

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Знаете, первое впечатление и впрямь довольно часто оказывается обманчивым. Нет, при нажатии на кнопку открытия дверей на брелоке с автомобилем не происходит метаморфоз как в фильме «Трансформеры». Но усевшись за руль, каждой частью своего тела моментально понимаешь, что тебе просто удобно! Играешь клавишами управления креслом, сдвигаясь то вперед, то назад; делая спинку более покатой или же, напротив, подпирая ей «хребет» — тебе одинаково удобно. И при этом в любом положении у тебя все кнопочки, переключалки и рычажки остаются в зоне досягаемости рук. Должен признаться, давненько не сталкивался со столь незаурядной эргономикой машины.

Для иных водителей автомобиль гольф-класса — это как «хрущевка», где, как помните, можно и открыть холодильник, и сварить макароны, и помыть посуду, не вставая из-за стола. Но MG5 скорее современная студия: да, все органы управления в любом положении кресла под рукой, однако в этой четырехдверке ты не чувствуешь себя «жильцом малогабаритки».

В предвкушении разочарования

Судя по заявленным характеристикам, движок у MG5 — полуторалитровый атмосферник с непосредственным впрыском, мощностью 114 «лошадей». С точки зрения надежности и долговечности мотор без турбины внушает оптимизм. Но вот скромное по современным меркам количество «кобыл» вводит в уныние, и я, запуская двигатель, понимал, что едва ли эта машина сможет «порадовать прохладою скелет».

Однако удивлению не было предела, когда автомобиль буквально прыжком с места отреагировал на резкое нажатие педали газа и за считанные секунды набрал крейсерские 90 км/ч. При этом чувствовалось, что под педалью еще есть запас, чтобы, не сбавляя темпов, продолжить дальнейшее ускорение. Иными словами, разницы в динамике между каким-нибудь турбированным Geely Coolray с той же «полторашкой» и атмосферным MG5 я не ощутил совершенно.

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Конечно же, отдать все лавры исключительно двигателю будет несправедливо, потому как на столь стремительное ускорение оказывает свое влияние вариатор (9CVT) героя нашего рассказа. Кстати, MG5 по ощущениям от работы мотора в связке с бесступенчатой коробкой мне очень напомнила Nissan Qashqai второго поколения. В момент, когда нажимаешь газ, стрелка тахометра не падает ниже 4500-5000 об/мин, и таким образом машина на любой скорости идет как бы внатяг (к слову, максимальный крутящий момент в 150 Нм движок отдает именно на 4500 об/мин). И вот такая настройка мотора и трансмиссии прямо-таки подначивает к спортивной манере вождения.

При этом приятно удивил расход топлива. В городе за сотню километров пробега MG5 поглощал 9 литров АИ-95, а в загородном режиме — всего 7,5 литров. Уверен, что такое «диетическое питание» придется по нраву тем же таксопаркам, которые ищут замену уставшим Kia Rio и Hyundai Solaris.

Секрет долголетия

Управляемость автомобиля — выше всяческих похвал. Даже не ожидал такой остроты руления и одновременно комфорта от, в общем-то, архаичной подвески. Спереди здесь стоит Макферсон, а сзади — торсионная балка со связанными рычагами. Вот смотришь на эту конструкцию и думаешь, что ее срисовали не иначе как с сельской телеги. Но на деле ходовая на MG5 очень приятная в любом режиме езды. А ее простота — однозначная заявка на долговечность.

Хотелось бы придраться к тормозам, ведь на большинстве «китайцев» — если не сказать, что на всех — они довольно странные, будто бы живущие своей жизнью. Как у «поднебесных» авто обычно: подъезжаешь, например, к светофору — притаптываешь педальку тормоза и, не увеличивая усилий, катишься вперед. Однако по мере замедления машины возникает чувство, будто ты активнее давишь на тормоз, хотя дозировка нажатия не менялась. А вот на MG5 система такая же внятная, как на добротных «европейцах», «японцах» и «корейцах».

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Справедливости ради, конечно, надо сказать, что автомобили MG — это не чистокровные «китайцы», от того, наверное, и своими манерами «пятерка» не похожа на традиционных выходцев из КНР. Да, как признался вначале материала, к своему стыду я никогда не слышал об этой марке, которая на самом деле широко известна в узких кругах. Ведь еще на заре прошлого века — в 1924 году — в окрестностях Оксфорда началось производство спортивных автомобилей под брендом MG (Morris Garage).

Но не будем углубляться в историю — скажем лишь, что несколько раз выпуск этих машин накрывался медным тазом и возрождался вновь. В жизни автопроизводителя с туманного Альбиона было все: и грандиозные взлеты, и сумасшедшие падения. В 1990-е — 2000-е годы марка MG даже побывала во владении концерна BMW! А в 2005-м ее купил китайский производитель Nanjing Automobile Group, который с умом подошел к наследию, оставленному британскими инженерами.

Все или ничего

Впрочем, пара огрех — невлияющих, что называется, на скорость — в MG5 все же нашлась. Так, если вам требуется перевезти что-то габаритное, и багажника объемом в 512 литров вам не хватит, то для его увеличения придется опустить спинку второго ряда сидений целиком. То есть оставить задний ряд частично пассажирским, сложив лишь одно условное кресло, не получится. Все или ничего.

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Ну и второй бесячий момент — это управление большинством функций автомобиля через мультимедийный экран. Нет, производитель по максимуму сделал меню интуитивно понятным, однако отрегулировать, скажем, температуру в салоне наощупь нельзя. Впрочем, и к этой особенности мы уже относимся с пониманием, ведь перенесение большей части кнопок и крутилок в «виртуальный мир» давно уже стало общим трендом в автомобилестроении.

Обычно подвести итог тест-драйва бывает довольно сложно. Как правило, переполняют противоречия. Но в случае с MG5 все не так. Буквально за один день этот небольшой седан стал моим продолжением: чувствуются до сантиметра габариты автомобиля (в первую очередь благодаря архитектуре кузова, а не камерам кругового обзора), очень внятные тормоза, острый руль, комфортная посадка и фантастическая динамика при небольшом расходе горючки.

Что же касается вопроса цены, то здесь, увы, без аукционов неслыханной щедрости. В самой простой комплектации (Comfort) MG5 обойдется в 2,3 млн. рублей, а вот за версию Deluxe с панорамной крышей, электроприводом передних сидений, светодиодными передними фарами и камерами кругового обзора попросят на 300 тысяч больше. С другой стороны, существенно более дешевого автомобиля такого класса на рынке все равно не найти. Особенно, если сравнивать не только бездушные цифры характеристик и списки опций, а учитывать еще и характер машин.