Просто машина: приятные неожиданности Livan S6 Pro

Мы уже не раз писали о волшебном превращении известного ранее бренда Lifan в нынешний Livan. С момента покупки корпорацией Geely активов некогда разорившейся компании прошло всего три года, а результат этого слияния если не впечатляет, то – как минимум – вызывает уважение. Только на российском рынке уже появилось три вполне конкурентных модели.

Копаться в генеалогии седана Livan S6 Pro – дело неблагодарное. Утонем. Geely Emgrand, на основе одной из модификаций которого и создан S6 Pro, так часто обновлялся, что достоверно определить донора нам из России сложно. Вероятнее всего, им стала модель Emgrand L, чья кузовная штамповка при должной сноровке угадывается в облике нашего нынешнего подопечного. Передняя оптика напоминает гибридный Emgrand L HiP, что, впрочем, еще не делает S6 Pro стопроцентно узнаваемым на дороге.

В статике машина выглядит современно, симпатично и даже дерзко. А проблемы с идентификацией нынче испытывают все без исключения китайские седаны и лифтбэки. Мы еще к ним не привыкли. И все же главная интрига героя нашего теста, как нам видится, у него под капотом.

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Кстати сказать, этой же 1,5-литровой турбочетверкой оснащены кроссовер Livan X6 Pro и даже рестайлинговый Geely Coolray, продажи которого начались в конце прошлого года. Однако если Geely пользует двигатель в базовой 147-сильной версии (270 Нм), то для Livan S6 Pro оказалась доступна еще и его более мощная версия: 174 л.с. с крутящим моментом 290 Нм уже при 3500 об/мин.

Для седана легче полутора тонн это даже чересчур, при том что базовый 147-сильный агрегат наделяет его несвойственной для «поднебесных» одноклассников с ДВС динамикой. Обороты машина подхватывает с самого низа, мгновенно отрываясь от коллег по трафику.

«Мокрый» преселектив с двумя сцеплениями работает предельно слаженно с мотором. Разгон упругий и плавный без провалов и рывков. Небольшие толчки могут появиться разве что в режимах Sport или Adaptive. Но поверьте, автомобилю за глаза хватает даже возможностей предустановленного ECO. А режим Normal кажется наиболее оптимальным как в плане динамики, так и ездового комфорта.

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Любопытно, что машина способна удивить прытью не только при старте с места. При обгоне и резком ускорении на трассе «китаец» демонстрирует завидный подхват с хода, достойный многих средних европейских аналогов. От чего авто по ощущениям водителя кажется почти невесомым. Да и в целом у машины все правильно: усилие на педалях газа и тормоза, реакции на руль, звук работы и энергоемкость подвески.

Похоже, производителю удалось нащупать действительно удачный баланс настроек. Здесь нет ожидаемой жесткости подвески. Но при этом ее конструкция (спереди – полностью независимая, сзади – балка) позволяет четко держаться в напряженных маневрах за дорогу.

Обе оси работают слаженно, крены еле заметны, а неровности проглатываются с мягким и неназойливым, опять же вопреки ожиданиям, звуком. Рабочий диапазон руля невелик – 2,5 оборота, но каждый градус поворота приплюснутой с двух сторон «баранки» информативен и отвечает текущим ожиданиям пилота. Словом, вкусно едет…

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Подстать ездовым возможностям и салон. «Хайтек» нынче не всем по душе. Но внутри S6 Pro ничто не давит на психику и не заставляет, как нынче бывает, чувствовать себя аналоговым ничтожеством. При этом физических кнопок управления здесь почитай и нет вовсе – «аварийка» и кнопка пуска плюс немного пиктограмм на руле.

Передние кресла преисполнены спортивных амбиций, на скорости из ковша не вывалишься. Пусть поясничного подпора нет, но электрорегулировки справляются и без него. Тем более, что руль можно отрегулировать не только по высоте, но и по вылету. Устроитесь удобно.

Салон в целом выглядит празднично и не пошло. Дизайнерам удалось создать конструктивную, но в тоже время отчасти парадную атмосферу. Смелый геометрический конструктивизм с острыми гранями не отменяет обычного домашнего комфорта. В машине приятно находиться, и за нее ничуть не стыдно перед теми, кто заглядывает в окна снаружи.

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Управлять всем функционалом придется через 12,3-дюймовый экран мультимедиа, который объединен с аналогичной по размерам цифровой панелью приборов. У этого тандема справа имеется небольшой довесок – 4,2-дюймовый тачскрин управления рядом функций (климат, музыка) специально для пассажира. Отличная идея, чтобы не отвлекать водителя в пути.

Действительно, современный тренд, когда нет физических кнопок, а все управление идет через тачскрин, многим не по душе. Увы, таковы нынешние реалии. И дальше, когда появятся эффективные бесконтактные протоколы, возможно, будет проще. Но пока приходится мириться с тем, что обогрев сидений или переключение системы ESP в другой режим осуществляется в несколько движений. Ну и что называется под шумок, куда-то подевался второй подстаканник. Мы привыкли что спереди все-таки их должно быть два.

Зато сзади все в полном ажуре. Порадовала отличная геометрия дивана, спинка и подушка которого раскинулись на самый приветливый для человеческой анатомии угол. Тут вам и подстаканники, и подлокотник, и USB, и дефлекторы обдува. Места для ног хватает даже обладателям изрядных размеров обуви, да и над головой еще остается некоторый запас.

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Спинка складывается в пропорции 40/60, чтобы открыть доступ в багажник. Стиральную машину в этот проем не впихнешь, но перевести что-то менее габаритное шансы есть. Да и сам багажник довольно объемный. А его крышку при желании, стоя снаружи, можно отпереть без участия рук.

Нам досталась предтоповая версия Premium с «полным фаршем» по цене от 2 639 900 рублей. Выше только модификация со 174-сильным мотором, которая на 110 000 дороже. Особое спасибо за бесконтактную систему бесключевого доступа.

Считывая чип-ключ, машина сама отпирается и запирается – удобно. Сиденья отделаны перфорированной кожей (в базе), люк с электроприводом тоже доступен для всех версий. Окажутся не лишними системы круиз-контроля и кругового обзора. Разрешение 4-х камер не идеальное, но вполне приемлемое.

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Продвинутых систем для автономной езды тут нет, однако элементарных электронных пособников безопасности хватает. Например, система помощи при экстренном торможении или система контроля слепых зон.

Словом, на рынке поджидает своих покупателей весьма дельный и симпатичный автомобиль, помимо комфорта способный доставить своему обладателю искорку азарта и приятные ощущения от управления. Согласитесь, в последнее время этих эмоций нам стало сильно недоставать.