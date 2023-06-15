Возвращенцы: первое знакомство с самым бюджетным кроссовером Livan X3 Pro

Напомним, что от полного краха компанию Lifan спасли конкуренты — Geely взяла разорившегося автопроизводителя под свое крыло, создав совместное предприятие Livan Auto. Изначально планировалось, что СП будет специализироваться на электрокарах. И действительно: в феврале 2022 года на внутренний рынок вышел седан Livan Maple S60 с технологией съемных батарей.
Но к нам восставший из пепла автопроизводитель вышел с компактным кроссовером Livan X3 Pro на бензиновой тяге. Данная модель в качестве дебюта была выбрана не случайно, поскольку аналитики компании посчитали именно этот сегмент российского авторынка наиболее свободным от конкурентов и самым перспективным в плане роста. Впрочем, «ливановцы» трезво оценивают свои шансы и в 2023 году планируют подмять под себя 1—1,5% рынка. Затем «возвращенцы» планируют «отгрызть» уже 3—3,5% в год от всех продаж авто в России.
Так что же из себя представляет новинка, Это переднеприводный кроссовер с бензиновым 1,5-литровым атмосферником мощностью 103 л. с., работающим в связке с вариатором. Жаль, конечно, что товарищи из Поднебесья не учли российских налоговых реалий, выводя автомобиль на знакомый рынок. Ведь сделай они мотор на 4 «кобылки» слабее, то фискальное бремя для владельцев было бы по-настояшему мизерным.
Специально для тех, кому важен крутящий момент автомобиля сообщаем, что в пике мотор показывает 143 Нм. Что касательно прожорливости, то производитель анонсирует 6,9 л на сотню, что, конечно, в реальности не достижимо. Не ошибемся, если скажем, что аппетит у подобных моторов — около 8,5 л на трассе и 10 л в городе.
Что касается дизайна, то лично я ничего выдающегося я в X3 Pro не обнаружил. По мне — этакая помесь из семейства Suzuki, где скрестили Vitara с SX4. Не скажу, что дизайн прямо пенсионерский, но чего-то модного, стильного, молодежного, клянусь, не разглядел. Хотя целевой аудиторией машины создатели считают семейные молодые пары с детьми и без таковых. Ну не знаю… Дядьки ворочают миллионами и производят автомобили, так что им виднее.
В число прочих достоинств этого т/с производитель ставит 400-литровый багажник. От себя добавлю, что грузовой отсек и впрямь не маленький, но явно не дотягивает до озвученных параметров. Пошел уточнять. Оказывается, такой объем достигается только после складывания заднего ряда сидений, а в штатном положении кресел он равен 220 л.
А еще дистрибьютор лукавит по поводу цены. Ну какой, черт возьми, самый дешевый кроссовер от 1 699 000 рублей? На такой прайс можно рассчитывать только в случае сдачи старого автомобиля в трей-ин и покупки новинки в кредит. Ежели вы приедете в кассу к одному из 47 диллеров марки с живыми деньгами, то к цене из рекламы смело прибавляйте 200—260 тысяч «деревянных». То есть опять приближаемся к отметкt в 2 «ляма».
Поговорим о гарантии. На официально проданные авто производитель дает 5 лет, ограниченные 150 000 км пробега. Впрочем, как мы помним по истории Lifan, обещать — не значит жениться. В том смысле, что если обновленная марка в России не приживется, то исполнять гарантийные обязательства будет попросту некому.
Пока марка Livan представлена одной единственной моделью X3 Pro, которую предлагают в 4 вариантах окраски: белый, красный, голубой и золотистый. В августе этого года в дилерских центрах появится среднеразмерный кроссовер X6 Pro, а в сентябре привезут седан S6 Pro, рассчитывая на интерес со стороны таксопарков.
…И чуть не забыл порадовать владельцев Lifan. Как правопреемник, компания Livan обязуется взять гарантийное и постгарантийное обслуживание, а так же поставку необходимых запчастей для многострадальных машин на себя.