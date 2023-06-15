Возвращенцы: первое знакомство с самым бюджетным кроссовером Livan X3 Pro

Фото avtovzglyad.ru
Ох и хлебнули в свое время горя российские владельцы китайских автомобилей марки Lifan! Мало того, что машины были откровенным ширпотребом — впрочем, и их цена была подстать качеству, так завалив своей продукцией простых смертных и каршеринговые компании, в 2020 году производитель объявил о банкротстве и сгинул с радаров так же мгновенно, будто самолет, сорвавшийся в штопор. Впрочем, спустя три года «подбитый летчик» дал о себе знать! Правда, слегка под измененным именем. Портал «АвтоВзгляд» побывал на презентации нового кроссовера Livan X3 Pro, который претендует на звание самого бюджетного SUV на нашем рынке.
Дмитрий Зленко

Напомним, что от полного краха компанию Lifan спасли конкуренты — Geely взяла разорившегося автопроизводителя под свое крыло, создав совместное предприятие Livan Auto. Изначально планировалось, что СП будет специализироваться на электрокарах. И действительно: в феврале 2022 года на внутренний рынок вышел седан Livan Maple S60 с технологией съемных батарей.

Но к нам восставший из пепла автопроизводитель вышел с компактным кроссовером Livan X3 Pro на бензиновой тяге. Данная модель в качестве дебюта была выбрана не случайно, поскольку аналитики компании посчитали именно этот сегмент российского авторынка наиболее свободным от конкурентов и самым перспективным в плане роста. Впрочем, «ливановцы» трезво оценивают свои шансы и в 2023 году планируют подмять под себя 1—1,5% рынка. Затем «возвращенцы» планируют «отгрызть» уже 3—3,5% в год от всех продаж авто в России.

Так что же из себя представляет новинка, Это переднеприводный кроссовер с бензиновым 1,5-литровым атмосферником мощностью 103 л. с., работающим в связке с вариатором. Жаль, конечно, что товарищи из Поднебесья не учли российских налоговых реалий, выводя автомобиль на знакомый рынок. Ведь сделай они мотор на 4 «кобылки» слабее, то фискальное бремя для владельцев было бы по-настояшему мизерным.

Фото avtovzglyad.ru

Специально для тех, кому важен крутящий момент автомобиля сообщаем, что в пике мотор показывает 143 Нм. Что касательно прожорливости, то производитель анонсирует 6,9 л на сотню, что, конечно, в реальности не достижимо. Не ошибемся, если скажем, что аппетит у подобных моторов — около 8,5 л на трассе и 10 л в городе.

Что касается дизайна, то лично я ничего выдающегося я в X3 Pro не обнаружил. По мне — этакая помесь из семейства Suzuki, где скрестили Vitara с SX4. Не скажу, что дизайн прямо пенсионерский, но чего-то модного, стильного, молодежного, клянусь, не разглядел. Хотя целевой аудиторией машины создатели считают семейные молодые пары с детьми и без таковых. Ну не знаю… Дядьки ворочают миллионами и производят автомобили, так что им виднее.

В число прочих достоинств этого т/с производитель ставит 400-литровый багажник. От себя добавлю, что грузовой отсек и впрямь не маленький, но явно не дотягивает до озвученных параметров. Пошел уточнять. Оказывается, такой объем достигается только после складывания заднего ряда сидений, а в штатном положении кресел он равен 220 л.

А еще дистрибьютор лукавит по поводу цены. Ну какой, черт возьми, самый дешевый кроссовер от 1 699 000 рублей? На такой прайс можно рассчитывать только в случае сдачи старого автомобиля в трей-ин и покупки новинки в кредит. Ежели вы приедете в кассу к одному из 47 диллеров марки с живыми деньгами, то к цене из рекламы смело прибавляйте 200—260 тысяч «деревянных». То есть опять приближаемся к отметкt в 2 «ляма».

Фото avtovzglyad.ru

Поговорим о гарантии. На официально проданные авто производитель дает 5 лет, ограниченные 150 000 км пробега. Впрочем, как мы помним по истории Lifan, обещать — не значит жениться. В том смысле, что если обновленная марка в России не приживется, то исполнять гарантийные обязательства будет попросту некому.

Пока марка Livan представлена одной единственной моделью X3 Pro, которую предлагают в 4 вариантах окраски: белый, красный, голубой и золотистый. В августе этого года в дилерских центрах появится среднеразмерный кроссовер X6 Pro, а в сентябре привезут седан S6 Pro, рассчитывая на интерес со стороны таксопарков.

…И чуть не забыл порадовать владельцев Lifan. Как правопреемник, компания Livan обязуется взять гарантийное и постгарантийное обслуживание, а так же поставку необходимых запчастей для многострадальных машин на себя.

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15 июня 2023
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