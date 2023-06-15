Возвращенцы: первое знакомство с самым бюджетным кроссовером Livan X3 Pro

Напомним, что от полного краха компанию Lifan спасли конкуренты — Geely взяла разорившегося автопроизводителя под свое крыло, создав совместное предприятие Livan Auto. Изначально планировалось, что СП будет специализироваться на электрокарах. И действительно: в феврале 2022 года на внутренний рынок вышел седан Livan Maple S60 с технологией съемных батарей.

Но к нам восставший из пепла автопроизводитель вышел с компактным кроссовером Livan X3 Pro на бензиновой тяге. Данная модель в качестве дебюта была выбрана не случайно, поскольку аналитики компании посчитали именно этот сегмент российского авторынка наиболее свободным от конкурентов и самым перспективным в плане роста. Впрочем, «ливановцы» трезво оценивают свои шансы и в 2023 году планируют подмять под себя 1—1,5% рынка. Затем «возвращенцы» планируют «отгрызть» уже 3—3,5% в год от всех продаж авто в России.

Так что же из себя представляет новинка, Это переднеприводный кроссовер с бензиновым 1,5-литровым атмосферником мощностью 103 л. с., работающим в связке с вариатором. Жаль, конечно, что товарищи из Поднебесья не учли российских налоговых реалий, выводя автомобиль на знакомый рынок. Ведь сделай они мотор на 4 «кобылки» слабее, то фискальное бремя для владельцев было бы по-настояшему мизерным.