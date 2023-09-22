GTие мое: тест-драйв действительно быстрого седана Omoda S5 GT

Для нас, пишущей об автомобилях братии, нынче настали суровые времена. Китайские товарищи словно из гигантского 3D-принтера вываливают на рынок все новые модели и бренды, ветвящееся многообразие которых уже не поддается логическому объяснению. Запоминать их, отличать, и, главное, давать оценку различным машинам, лишенным по сути исторических корней и какого-либо бэкграунда, иной раз не под силу даже наиболее продвинутым «автожурам». И нам остается действовать по беспроигрышной и мудрой методике народов Севера — что вижу, о том и пою.

Впрочем, в случае с Omoda S5 GT формально все же есть за что зацепиться. Имеется некая, пусть и весьма условная, точка отсчета, которую можно принять за нулевой километр или, если хотите, Гринвичский меридиан. Это — уже некоторое время присутствующий на отечественном рынке седан S5. На его базе и создана более продвинутая во многих смыслах модификация S5 GT.

Представители бренда считают новинку самостоятельной моделью. За это говорят новый более моментный мотор и более производительная роботизированная трансмиссия вместо вариатора. К тому же S5 и S5 GT станут полноправными соседями по шоу-руму. Однако, нам кажется, в данном случае слово «модификация» уместнее. Поскольку проводить параллели с аналогичным позиционированием, скажем, Subaru Impreza и Impreza WRX STI или, например, Focus и Focus ST пока, мягко говоря, рановато.