Любовь «зла»: тест-драйв среднеразмерного седана Changan Lamore

После событий февраля 2022-го сегмент среднеразмерных «легковушек» в Необъятной вымер. Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata, Mazda6, Volkswagen Passat, Skoda Superb — все «официалы» почили в бозе, уступив место своим «серым» аналогам. Но те по ряду причин (неприлично высокие цены, отсутствие гарантии от производителя, сомнительные перспективы обслуживания) потребителя не увлекли, и тогда в борьбу за увесистые кошельки россиян вступили китайцы. «Четырехдверный» ветер, пахнувший с Востока, принес в нашу страну сразу несколько интересных и весьма амбициозных моделей. В том числе — седан от Changan с поэтичным названием Lamore.

Если покупатели бюджетных седанов зачастую смотрят на внешний вид автомобиля сквозь пальцы, ставя в приоритет совершенно другие параметры, то для тех, кто приценивается к машине D-класса и выше, «обертка» играет далеко не последнюю роль. А в этом плане, на мой взгляд, Changan Lamore на пару со своим пятидверным собратом Uni-V дают соперникам десять очков вперед. И не только «поднебесным» — «параллельным» тоже.

От седана, сопоставимого по габаритам с последним «российским» Volkswagen Passat, не отвести глаз: пропорции, острые углы, тщательно выверенная «доза» хрома, соблазнительный силуэт а-ля лифтбэк — ни убавить, ни прибавить. И ни на кого ведь — если, разумеется, не брать в расчет тот же Uni-V — не похож! Самобытный, очаровательный, интересный. Единственным спорным дизайн-решением можно назвать разве что выдвижные ручки дверей. Но «китаец» уже пережил одну российскую зиму — владельцы «Ляморов» на них не жалуются.

Интерьер, в отличие от экстерьера, в изумление не приводит, хотя и над оформлением внутреннего убранства дизайнеры явно потрудились. Все ладненько, складненько, наощупь приятненько, но того «вау-эффекта» нет. Салон просторный, отчасти футуристичный, минималистичный — физических клавиш совсем мало. И чтобы привыкнуть к организации «рабочего места», мне потребовалось довольно много времени.

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И дело не в маленьком «сплюснутом» руле — к нему-то как раз никаких нареканий не возникло: он оказался куда удобнее, чем похожие «баранки», например, в Jetour T2 или иных «Пежо». И не в креслах: у сидений, отдаленно напоминающих спортивные «ковши», хватает регулировок, и «подогнать» их под себя, чтобы не мучиться от ноющих болей в теле после долгих «забегов», труда не составляет. Мое вроде бы «продвинутое» водительское нутро отказывалось принимать... экран мультимедийки!

Планшет информационно-развлекательного комплекса в Changan Lamore вертикальный, и он «смотрит» строго по центру. Имей он меньшую диагональ, возможно, воспринимать тачскрин было бы проще — как в LADA Vesta, где я вообще об этом не задумывалась. А тут будто не хватило пары градусов — развернули бы экран чуть-чуть к водителю, наверняка стало бы удобнее.

А еще, раз уж коснулись темы удобств, хотелось бы управлять климатической системой не через тачпад, а обычными кнопками — как в родственном Uni-V. Признаться, я за время двухнедельного тест-драйва «Лямора» так и не овладела тонким искусством настройки «погоды» в этой машине: кликаешь по соответствующим клавишам на экране — «климатическая» вкладка то открывается, то нет. Впрочем, не исключаю, что дело было вовсе не в бобине...

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Мультимедийку в Changan Lamore этим летом, кстати, русифицировали. Но, видно, второпях — перлы встречают уже на главной вкладке системы: подпись иконки «Радио» почему-то превратилась при переводе в «Неисправно...». Мы проверили — все там на самом деле исправно. К тому же с большей аккуратностью можно было подойти к оформлению, чтобы последние буквы слов не сползали в следующую строчку. С другой стороны, «на скорость не влияет», и ладно.

И если мультимедийку производитель обучил русскому языку, то приборка в «Ляморе» по-прежнему говорит на английском. Когда переводчики «дотянутся» до нее, в компании не говорят. Впрочем, это обстоятельство тоже критичным не назвать: все-таки английский — не китайский. Да и главное вообще другое — что панель не бликует и не отвлекает рулевого лишними надписями, пиктограммами или анимациями.

По части комфорта пассажиров заднего ряда Changan Lamore — крепкий средний класс. Свободного места там предостаточно: даже рослые седоки не натирают мозоли ни на коленках, ни на макушке. В их распоряжении — пара подстаканников, дефлектор климатической системы, USB-порт, небольшая ниша для мелочевки. А единственное, на что жаловались мои спутники, оккупировавшие диван, так это на шумоизоляцию.

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Да, «шумки» в Changan Lamore действительно не хватает. Ну, будем надеяться, что разрабатывая следующую версию модели, материалов добавят — особенно в колесные арки. Нелишним, по моему мнению, было бы и «поколдовать» над ходовой — сделать подвеску чуточку мягче, а то чересчур жестко ощущаются мелкие неровности, коих на российских дорогах хоть отбавляй. Чувствуется, что запас для того есть — испоганить управляемость легкая модернизация не должна.

А управляемость у «Лямора» — песня. Конечно, с эталонными «немцами» пока не сравнить, но до корейских четырехдверок этот седан уже «дорулил». Напомнил мне своей отзывчивостью, чуткостью к командам и предсказуемостью некогда популярный Kia K5. А если вам рулевое управление во время, например, дилерского тест-драйва не понравится, то попробуйте сменить режим «баранки» — у модели их целых три.

Три варианта предусмотрено и в настройках режимов движения: Eco, Normal и Sport. И, знаете, это первый в моей журналистской практике автомобиль, где этими самыми режимами я действительно активно пользовалась — настолько ощутима разница. «Эко» — тугой ошейник, который можно «накидывать» в пробках. «Нормал» — приличная динамика для свободных дорог. «Спорт» — турбозажигалка для загородных трасс, режим наслаждения.

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Да, когда ездишь на Changan Lamore, наступления выходных ждешь особенно сильно — чтобы в очередной раз с азартом прохватить по платным трассам. Седан легко, непринужденно и очень уверенно держит «максималку» на самых скоростных участках (где допустимо 130 км/ч) и намекает, что готов выдать при необходимости еще больше. И главная сложность в таких полетах — не удержать машину на прямой, а уследить за знаками, дабы не нарваться на гаишный штраф, что на «Ляморе» проще простого.

Впрочем, забыться задорным сном не даст электронный ассистент — тот, что предупреждает о превышении скорости. Каждый раз, когда столбик «перешагивает» отметку 120 км/ч, раздается серия звуковых сигналов. Эту систему никак не отключить и не перенастроить. А почему 120 км/ч? Потому что это — единый лимит на трассах в Китае. Так что совет тут может быть один: если уж превысили и терпеливо выслушали «гудения», то «держите планку», пока это разрешается ПДД.

Справедливости ради, Changan Lamore хорош не только на трассе — он вполне подходит и для «рваного» городского трафика, где-то и дело приходится тормозить, разгоняться, активно маневрировать. Стремительно ускориться, чтобы ловко нырнуть в соседний ряд? Легко! Выиграть светофорную гонку? Да пожалуйста! Резко замедлиться, чтобы не оказаться в корме впереди идущего авто, внезапно вставшего колом? Как прикажешь, шеф! Хотя нюанс все же есть.

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Китайская «любовь» (так переводится название модели с итальянского), конечно, «зла» — умеренно агрессивна, напориста и проворна. И во многом это — заслуга «робота». Ведь трансмиссии такого типа тем и славятся, что практически бесшовно перещелкивают передачи, не прерывая тягу на колесах и обеспечивая максимально динамичный разгон. Однако «ляморовская» коробка немного подтупливает на старте, что особенно ощущается, когда включаешь заднюю передачу. Воткнул, газку поддал, маленько подождал и только после этого тронулся.

Еще один момент, который обратил мое внимание — на Changan Lamore невозможно поймать «идеальное» положение педали тормоза, когда нужно ровно держать улиточную скорость до 1 км/ч в пробке. Буквально на миллиметр приотпускаешь — седан уже рвется в бой. На миллиметр прижимаешь — совсем останавливается. Однако это — не минус, а, скорее, особенность чутких тормозов, которые сами по себе являются большим плюсом.

Что еще по «городу»? Changan Lamore чуть короче бывших бестселлеров сегмента, седанов Toyota Camry и Kia K5, но автомобиль все равно длинный, что на тесных парковках может создавать трудности. Но лишь в теории — на практике их нет. Система кругового обзора выводит на планшет мультимейдики аж четыре изображения с камер — приложиться о другую машину, столбик или бордюр сложно. Жаль только, что нельзя запрашивать эти «картинки» нажатием кнопки — к той же «звездочке» на руле, например, эта функция не привязывается.

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У «Лямора» вообще много всяких разных фишек. Есть даже камера в салоне, направленная на водителя и пассажиров — в чем смысл, я так и не поняла, но можно делать селфи. Понравилось, что электронные ассистенты, контролирующие дорожную обстановку, о возможной опасности предупреждают, но руль у водителя не «отбирают». Шторка люка при выключении зажигания и блокировке замков не задвигается — плюс. Но полностью «крыша» не открывается, только ее передняя половина — небольшой минус. А в целом «китаец», конечно, очень приятно удивил.

А знаете, что еще удивляет в истории с Changan Lamore? То, что за год, а он вышел на наш рынок в сентябре 2023-го, этот седан не подорожал ни на рубль. Как просили за него тогда 2 789 900 «деревянных» (без учета скидок), так и просят. Модификация одна (1,5-литровый мотор на 181 л.с. и 300 Нм, «робот» и передний привод), комплектация (безымянная, но довольно жирная) — тоже.

С финансовой точки зрения это самый интересный вариант в сегменте сегодня: другие «китайцы» либо скучнее, либо дороже. Про «сероимпортные» четырехдверки вообще молчу: их едва ли купишь за треху — там прайсы стремятся к четырем. Да и, опять же, нет заводской гарантии. А еще они, в отличие от нашего героя, не дадут владельцу эксклюзивности — «Ляморов» в России совсем немного. Что даже странно, ведь машинка в самом деле получилась добротная. Ну ничего, еще распробуют!