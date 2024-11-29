Танграм для взрослых: тест-драйв седана Geely Preface

Знаете ли вы, что Geely Preface удостоился престижной премии «Автомобиль года» в Китае всего через два месяца после премьеры в 2020-м? И это в стране, где автоновинки выкатывают на внутренний рынок чуть ли не каждый день и целыми автовозами! Но так ли «Префэйс» в самом деле хорош? Способен ли он заменить россиянам «того-кого-нельзя-называть» из японского города Тоёта? Чем эта четырехдверка восхищает, а чем — откровенно раздражает? Ответы на самые важные вопросы — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Слухи о том, что стильный среднеразмерный седан, базирующийся на технологиях многоуважаемой Volvo, усилит и российскую линейку Geely, поползли еще в конце 2021-го, когда Preface заметили на парковке завода «БелДжи». Но случилось это (если не брать во внимание «серые» продажи) существенно позже — лишь в августе 2024-го. Впрочем, даже хорошо, что так: отсутствие спешки обернулось, например, идеальной русификацией — ляпов нет ни в мультимедийке, ни на приборке.

ХОЧУ СЫГРАТЬ С ТОБОЙ В ИГРУ

И если к переводу софта вопросов нет, то к практичности — навалом. Вот, скажем, настройки систем. Я отыскала клавишу, отключающую AutoHold, только на третий день знакомства с машиной — когда коллега, тестировавший ранее Monjaro, подсказал, что в медиакомплексе, оказывается, есть вторая менюшка с настройками, и вызывается она «свайпом» сверху. Ну китайский ребус! Не знаешь — никогда в жизни не догадаешься!

Боковые зеркала в Preface, что крайне неудобно, тоже регулируются через мультимедиа — посредством клавиши на той самой панели под «свайпом» или «звездочкой» на руле, если она запрограммирована на эту функцию. И тут, возможно, «адвокаты» Geely возразят — мол, ничего страшного, мы же не настраиваем «лопухи» каждый божий день: один раз выставил да забыл. Соглашусь. Но что, если автомобилем поочередно пользуются несколько водителей?

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Об этом китайцы явно не подумали. Ведь памяти положения зеркал и кресла у «Автомобиля года» нет — что, учитывая класс и цену модели, даже удивительно. А продолжая тему врожденной амнезии, я бы еще рассказала, что Preface с выключением зажигания «забывает» последний режим движения. Ни разу не критично, но лично мне этой «фишки» не хватило. Впрочем, не исключаю, что на самом деле она есть — в недрах многослойного меню, где никто никогда не найдет.

А вот еще одно странное решение: чтобы опустить боковое стекло в Preface, кнопку-стик нужно удерживать в положении «от себя», но интуитивно ты все время тянешь ее в противоположную, свою сторону. На мой взгляд, так было бы намного логичнее — особенно учитывая, что панель расположена под уклоном. Надо вниз — к низу и прижимаем, однако нет. Понятное дело, привыкнуть можно ко всему, но всё же.

СВОИ ПРАВИЛА

Многим придется привыкать и к подрулевому селектору коробки передач, хотя глобально это удобно: экономит миллисекунды и освобождает пространство на центральной консоли. А заодно — к тому, что управление стеклоомывателем находится на другом, левом рычажке, который, в свою очередь, заведует и поворотниками. Они у «Префэйса», кстати, нефиксируемые, но послушные — негативных эмоций на удивление не вызывают.

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Водительское кресло комфортабельное, но есть нюанс — небольшой ход «лифта». Длинноногие коллеги внимания на это не обратили, а вот мне, маленькому любителю «попой по асфальту», все время хотелось опуститься ниже предела. С другой стороны, и на том спасибо — передний пассажир такой привилегии лишен в принципе. Его сиденье (даже в топовой комплектации) регулировкой по высоте не располагает. Без комментариев.

Помимо прочего, Geely Preface обделили панорамной крышей, беспроводной зарядкой смартфонов. Даже для мониторинга «мертвых» зон места не нашлось. Конечно же, это — далеко не самые важные опции. Скорее — просто легкие штрихи, формирующие общее впечатление. Но что, обнаружив все эти недостачи, должен подумать покупатель, присматривающийся, опять же, к седану D-класса стоимостью от 3,2 млн рублей?..

Кто-то, быть может, восторженно ахнет, приметив в списке оснащения систему кругового обзора с режимом «прозрачный капот». Зачем он понадобился легковушке, которая вряд ли когда-нибудь увидит бездорожье — вопрос, но да ладно. Куда больше — из реально необходимого — радует подогрев сидений. С тремя уровнями и режимом «Авто», на секундочку. Греются руль и диван — на заднем ряду двухступенчатая система.

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УВЕРЕННЫЙ ЛИДЕР

Так уж получилось, наш обзор начался с критики, но на самом деле я бы номинировала Preface со всеми его недостатками (обычное дело, никто не идеален) на премию автомобиля не то что года, а целого десятилетия. Главным образом — за эталонную, не побоюсь этого слова, согласованность двигателя и коробки передач. Бесшовные переключения без малейшего намека на рывки или задержки, отменная динамика разгона во всем диапазоне оборотов, в любых режимах и условиях, мгновенные отклики на команды водителя — ну правда, блестяще!

При этом прекрасно сбалансирована и подвеска: седан со сравнительно мягкой ходовой и не думает крениться или «подваливаться», выполняя резкие маневры. Длинная прямая или крутой поворот — Preface невозмутим. И руля слушается беспрекословно — к управляемости никаких нареканий. Разве что на «штрафных» загородных скоростях машину приходится немного подлавливать, но все в пределах допустимого.

Отдельно хотелось бы похвалить Geely за достойную шумоизоляцию. Да, на тех же трассах посторонние звуки в салон прорываются, но они не вынуждают повышать громкость голоса во время беседы с пассажирами. А в городе — так и вовсе тишина. И это — вкупе с тем, что говорилось выше о поведении авто на дороге — заставляет напрочь забыть обо всех «нелогичностях», ребусах и лишениях. Таким должен быть стандарт, ориентир для конкурентов.

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КАСТОМИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЖА

Что касается внутреннего убранства Geely Preface, то впечатление оно производит приятное. Материалы отделки мягкие и симпатичные, глянец аккуратно перекликается с качественной (по крайней мере, на первый взгляд) экокожей. Любители физических клавиш и более традиционных компоновок, конечно, придут в бешенство: в «Префэйсе» торжествует минимализм. Останутся недовольны и те, кто предпочитает светлый салон: в России он может быть только черно-серым.

Вариантов окраски кузова при этом шесть: помимо обычных белого-серого-черного, покупателям предлагают серо-голубой, серо-фиолетовый и зеленый цвета. Но, знаете, «вживую» они сильно отличаются от тех сочных оттенков, которыми пестрят фотографии на официальном сайте марки. Все колеры, скорее, именно серые — с легкими, едва уловимыми намеками на те цвета, что упоминаются через дефис. И это немного расстраивает.

А радует — что Preface очень аккуратно «скроен». Резиночки и вставочки подогнаны до миллиметра, зазоры ровные, небольшие. В целом же, на мой взгляд, этот седан выглядит «вкусно». Не дерзко-спортивно, как Kia K5 или Toyota Camry, а строго-престижно — как Volkswagen Passat или Ford Mondeo. «Солидный крокодил», — как назвал «Префэйс» один мог друг. Точнее и не скажешь.

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На радиаторную решетку я бы рекомендовала после покупки установить дополнительную защиту: расстояние между хищными ламелями внушительное — враг в лице коварных камушков пройдет легко. Нелишним будет «прокачать» и багажник, ведь по умолчанию в нем нет ничего — кроме резинового коврика, докатки и органайзера с инструментами. Да, ручки на крышке грузового отсека тоже нет.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ

Как я уже говорила, Preface в базовой комплектации выудит из кошелька 3 238 190 рублей, в версии поинтереснее — 3 446 190. Но это, что важно, именно сейчас — в конце ноября. Учитывая, что всего за три месяца со старта российских продаж седан успел подорожать больше, чем на 200 тысяч, можно с уверенностью предположить, что прайс будет стремительно расти и дальше. Другой вопрос, насколько такой порядок цен вообще адекватен?

Ну, это, конечно, дорого — конкуренты доступнее. Chery Arrizo 8, лишившийся 186-сильного движка, соперником уже не назовешь, но в игре остается, например, Changan Lamore. Тот «китаец» на 55 мм короче, на 19 «лошадок» слабее, однако и на целых 370 тысяч дешевле. Или есть еще Dongfeng Aeolus Shine Max — его в простейшей комплектации предлагают и вовсе за 2 199 000 целковых, если верить официальному сайту бренда...

Но как бы то ни было, уверена, Geely Preface все равно найдет своего покупателя. Ведь те водители, что ставят в приоритет не экранчики-подсветочки, а «ехать», в России не перевелись. А в этом плане с «Префэйсом» конкурировать действительно сложно. Да и шведские технологии, заложенные в основу этой модели, будем уж честны, тоже являются для многих весомым аргументом — у соперников таких козырей нет.