Прощай, дилер: массовое банкротство автокупцов больно ударит по автовладельцам

Тандем складывающихся условий в лице безумной ставки рефинансирования, читай — цены заимствования денежных средств, а так же невероятно высоких коэффициентов утильсбора, да и других обстоятельств, очень скоро приведут к тотальному и массовому банкротству автомобильных дилеров. Бизнес перестал быть выгодным и плавно перетекает в категорию «убыточный». Издержки, что логично, терпеть никто не намерен, поэтому отечественные продавцы автомобилей просто позакрываются. Даже сроки уже обозначены. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Продажи новых автомобилей в России выстроены по стандартной и стабильной схеме: дистрибутор продает машины дилерской сети, а та, в свою очередь, уже частным и юридическим лицам. Представительства автоконцернов редко занимаются реализацией конечному покупателю: это очень крупные и оттого — штучные сделки, никаких частных одиночных продаж.

Проще говоря, объем и ценообразование в значительной, если не сказать — большей, мере остаются на совести дилера. А вот он сейчас находится в состоянии апатии. Крупные федеральные сети еще умудряются как-то самоокупаться, получая прибыль с заранее завезенного товара, а вот малые и региональные игроки уже ковыряют новую дырку на ремнях — с такими вводными долго им не продержаться.

Сейчас отечественное дилерское сообщество находится в состоянии уныния: машина продается в убыток, «допы» — в убыток, заработать удается только на банках, приплачивающих за кредит, и страховых компаниях, щедрых на комиссию. При этом, как говорят сами дилеры, стратегии «вин-вин», когда выигрывают все участники сделки, у китайских брендов нет, это вам не японцы-европейцы, люди сюда зарабатывать пришли, а не эти ваши долгосрочные отношения строить.

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До октября 2024-го прибыль приносил параллельный импорт, но и его закрыл новый «утиль» — закупки в данный момент массово приостановлены.

Добила ситуацию ставка рефинансирования, кратно сократившая число сделок и полностью «съевшая» прибыль от продажи новых машин: даже введенный китайскими брендами льготный период оплаты поставки, которого ранее не было, картины не исправил.

Перспективы, прямо скажем, крайне печальные. По оптимистичным оценкам, запаса прочности автодилерам хватит примерно на полгода. Дальше — ворота на замок, народ — по домам в неоплачиваемый отпуск, а бизнес — на продажу. Понятно, что жалеть дилеров — занятие так себе, чужая беда никого не волнует, тем более, что и сами «купцы» никогда жалости к своему покупателю не испытывали.

Но разрушение дилерской сети, к чему сейчас все и идет семимильными шагами, приведет к тотальному коллапсу автомобильной отрасли. Тем же автовладельцам просто негде будет найти детали и запчасти на машины, негде станет решать сложные вопросы ремонта, грохнется страховая система, авторынок пойдет в разнос. Проще говоря, даже содержание уже имеющегося автомобиля станет неподъемным грузом для простого россиянина. Дело — табак.