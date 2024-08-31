Авто нормального человека: тест-драйв бюджетного кроссовера BAIC X35

Массовый сегмент — традиционная проблема. Уж слишком много требований должен воплотить производитель в продукте. Это отлично понимали и в «Автоторе», когда выбирали компактный X35 от BAIC в качестве одной из главных моделей для сборки в России. Выясняем, что из этого вышло и насколько ставки оказались оправданы.

Эта модель на рынках уже не новичок. Впервые она показалась на автосалоне в Пекине еще в 2016 году. Правда, под ныне несуществующим брендом Senova. К наступлению 20-х годов пережила ребрендинг, а следом и глубокий рестайлинг, превратившись в Beijing X3. Так компактный переднеприводный то ли кроссовер, то ли хетчбэк докатился до подсанкционной России.

Калининградский «Автотор» сделал ставку на опыт и авторитет производителя — BAIC постигает автодело аж с 1958 года. Нынче же имеет множество не только собственных, но и совместных проектов. Например, собирает для китайцев Mercedes-Benz и Hyundai. Если же говорить о торговой марке Beijing, шильдиками которой пестрит кроссовер со всех сторон, то ее китайцы в России отдельно продвигать не намерены. BAIC для нас проще, верно решили они.

Признаюсь, с первого взгляда X35 не ошарашил обликом и не вызвал непреодолимого желания рвануть в автосалон заключать договор. Обычный. Да, умильная «мордашка» с продвинутой светотехникой и «улыбающейся до ушей» решеткой радиатора. Костюмчик модненький, хоть и непритязательный. Ярких дизайнерских находок, а также всяких фальшдиффузоров и лжевыхлопов не случилось. И слава богу. Вышло пусть и не особенно дерзко, но зато не крикливо.

1/5

Однако конструктив заметен уже при детальном осмотре. Впечатляет эффективная диодная светотехника. Обратили внимание на весьма крупные для такого карапуза зеркала заднего вида — начинающие водители скажут спасибо. Колеса не крупнее 17-го (в базе R16) посадочного диаметра — бюджетно, да и ход мягче. Нижнюю кромку кузова бережет юбка черного пластика. Даже нижние кромки дверей, которые, увы, не прикрывают пластиковые пороги от грязи, спрятаны под пластиковой же накладкой. Защита от царапок и возможной коррозии впечатляет. А совсем небольшие свесы вселяют надежду на хоть какую-то проходимость при заявленном скромном клиренсе в 180 мм.

Словно ушат колодезной воды на голову — отсутствие в топовой версии бесключевого доступа. Такое нынче вообще бывает? Панорамная крыша-люк есть, а двери открываются нажатием кнопки на брелоке, по старинке! Пусть, так меньше глюков. Особенно зимой. Да здесь даже кресла с ручными регулировками! Зато они подкупают профилем и боковой поддержкой. Спина ложится без зазоров, плотно. А садясь за руль, оказываешься именно в кресле, а не на нем, чем грешат многие конкуренты. От чего за рулем водитель чувствует себя нужным и окруженным заботой.

Салон выглядит конструктивно. Без шуток: можно сесть с завязанными глазами, завестись и тронуться с места. Компоновка самая что ни на есть классическая в правильном южнокорейском смысле этого слова. А эргономика, несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету, близка к идеалу.

1/5

«Приборка» аналоговая — стрелки и небольшой монохром бортового компьютера между шкалами. Экран медиасистемы оптимально небольшой — по дюйму на каждую из восьми иконок на нем. Однако эмоциональный пик знакомства с X35 — обнаружение трех необычных «микроэкранов» управления климатом и обогревами, обрамленных снизу клавишами мощности обдува и подачи температуры. Эта эффектная троица, удачно имитирующая сенсоры, успешно разгоняет в салоне не только зной, но и нафталиновое уныние в целом бюджетных материалов отделки.

За рулем уютно, причем в актуальном и далеко не «ламповом» смысле этого слова, когда некоторые органы управления кажутся трофеями с заброшенного склада радиодеталей конца 1980-х. На центральной консоли своеобразной эрогенной зоной дерзко топорщится ручка вариатора. Увы, истинного оргазма эта зона, уж простите, не доставит. Динамика разгона BAIC X35 чуть более 11 секунд до сотни. Зато отлично настроенный электроусилитель точно компенсирует своей работой возможную нехватку драйва. Руль приятно наливается обратной связью с ростом угла поворота. Как по учебнику.

1/6

Объективно здесь практически нет типичных китайских перегибов в плане гиперцифровизации. Например, пятая дверь открывается вручную, а камера только одна — заднего вида. Переплачивать за лишние опции точно не придется, при этом необходимое и даже чуть больше, включая удовольствие от езды, здесь есть.

Обогревы передних кресел, стекол и форсунок стеклоомывателя, датчики давления в шинах, круиз-контроль (обычный), кондиционер без функции программирования температуры и какой-никакой спортрежим. Дополняют картину мира два порта USB (плюс еще один сзади) и гнездо прикуривателя под зарядник.

Взаимодействие с дисплеем медиасистемы, по сути, сводится к элементарным настройкам. Подключить телефон можно по Bluetooth или с использованием не самого удачного на свете протокола CarbitLink, предварительно скачав приложение. Ну а в остальном это удобный, простой и понятный на интуитивном уровне автомобиль, где ни один водитель не ощутит дискомфорта от того, что машина умнее его.

1/6

Отрадно, что и в пути не пропадает ощущение простоты и послушности. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 136 сил (290 Нм) с алюминиевым блоком и ремнем в приводе ГРМ. Рекордов не ставит, но везет бодро, напоминая о себе натужным ревом лишь при обгоне активно сопротивляющихся. Вариатор от Punch удачно с ним сотрудничает, обеспечивая движение без рывков и досадных заминок при резких стартах с места. Мощности хватает даже изрядно загруженной машине. Проверено в дальней дороге.

Аппетит малышки вполне умеренный: на трассе можно вписаться в 7-литровый норматив, тогда как в городе у вас выйдет чуть больше 9 л на 100 км. Вполне гуманно при 46-литровом баке и, главное, почти совпадает с данными производителя.

Об удачных настройках электроусилителя руля уже было сказано, однако теплых слов заслуживает и подвеска. Сзади тут, кстати, простая, скручивающаяся балка при полностью независимом передке, а тормоза по кругу дисковые и достаточно мягкие и цепкие для того, чтобы не биться грудью о руль.

Мелкий дорожный брак, как это частенько бывает, не раздражает гулкими ударами. Кроссовер проходит его неожиданно мягко и тихо. На значительных неровностях никакой тряски, колебания гасятся быстро. Поэтому крены и раскачка — еще одна дисциплина, где Х35 сдал экзамен на твердую четверку. Пожалуй, по ездовому комфорту кроссовер вплотную приблизился к тем же «корейцам». И лишь откровенный перебор со скоростью на ухабах может привести к срабатыванию амортизатора, что называется, на отбой.

Умеренный оффроуд дается автомобилю легко: достаточно отключить ESP, перейти в «Спорт», добавить газу и меньше крутить рулем. Асы бездорожья, которые «тут и на девятке проедут», наверняка поцокают с уважением: при столь скромных исходных данных машина вне асфальта ведет себя достойно.

Перед подведением итогов остается добавить несколько слов о втором ряде сидений, где, учитывая компактный класс авто, будет достаточно пространства седокам. Хватит запаса места и для ног, и для головы. Ну а отсутствие подлокотника посередине, а также собственных дефлекторов обдува можно и пережить. Чай не Мерседес.

1/5

Багажник тоже оставил позитивное впечатление. Его 390 литров объема — далеко не худший показатель в классе. Например, у Haval Jolion или Chery Tiggo 4 заявлено и того меньше. С высоким бортиком при погрузке тяжестей придется смириться, зато вместительность на высоте: нам удалось умять под полку 3-метровую надувную лодку ПВХ, небольшой мотор к ней вместе с мелочами и 10-литровым запасом бензина. Пожалуй, лишь нелепая ступень при складывании заднего дивана оставила недоумение. Объемные длинномеры перевозить на Х35 — не лучшая идея. Ровного пола тут нет и в помине.

При колесной базе 2570 мм X35 вполне готов составить конкуренцию слегка подержанным незамысловатым и относительно недорогим кроссоверам Hyundai Creta или Renault Kaptur. BAIC умудрился пройти между струйками, не вызвав разочарования, по сути, ни в одной из дисциплин. Это хорошо сбалансированный, шустрый, но при этом достаточно простой кроссовер, способный привлечь значительную аудиторию при условии скорого привыкания россиян к бренду. Но главный вопрос — цена.

Сегодня в прайс-листах модели значатся три комплектации: Fashion, Fashion Plus и Luxury по цене от 2 225 000 до 2 370 000 рублей с безальтернативным мотором и вариатором. Пожалуй, стоимость в рынке, если не брать в расчет куда как более доступный сегодня «Москвич 3». Остается надежда, что и X35 пройдет по той же дорожке — по пути локализации производства и снижения стоимости. Ведь иначе значительных продаж ему не видать...