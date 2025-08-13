Нескромное обаяние богатства: тест-драйв минивэна Hongqi HQ9

Эпоха седанов уходит не только из среднего ценового, но даже из высшего премиального сегмента. Некогда бесспорный «черный Мерседес» давно не продается в России, а корпоративные парки в «параллельный импорт» умеют не особо. Да и «пассажир» не молодеет, тяжело уже вылезать из «легковушки». Но есть решение, которое может удовлетворить всех — автомобиль брутальный и внушительный внешне, да еще и впечатляюще роскошный внутри. Настоящий «тяжелый люкс» во всем его китайском великолепии: Hongqi HQ9 — минивэн и лимузин в одном лице.

«Красное знамя» изначально выходило на российский рынок обособленно от остальных представителей Поднебесной: Hongqi — настоящий премиум, пристойный автомобиль для приличных господ. Это вам не напускной шик, а самая настоящая роскошь, с соответствующим дизайном интерьеров-экстерьеров, образом транспорта «сильных мира сего» и прочими атрибутами партийных гаражей. Всем на проезжей части сразу должно быть все понятно: хоть в Пекине, хоть в Москве. Это, что называется, де-юре. Де-факто же события развивались несколько иначе.

Локомотивом продаж и главным «двигателем» бренда в нашей стране стал седан H5, причем во многом благодаря такси: «китаец» занял нишу отсутствующей «ешки» в бизнес-классе. Именно благодаря ему россияне увидели и узнали «Красное знамя». Кроссоверы HS3 и HS5, которые были призваны подвинуть традиционное немецко-японское лобби, в богатых семьях встретили «с прохладой»: владельцы Lexus, Mercedes-Benz и BMW, похоже, решили остаться «при своих» или воспользовались услугами «параллельного импорта».

1/5

Несмотря на привлекательное ценообразование (HS3 стоит от 2 690 000 рублей, а недавно обновленный HS5 — от 3 780 000 рублей) популярностью в столице обе машины похвастаться не могут. Различные специальные и не очень гаражи и вовсе прошли мимо «китайской роскоши», пролонгировав срок эксплуатации уже имеющихся автомобилей. Недаром ведь тысяча и один слух о локализации так и остались слухами: спрос не родил предложение.

И тут на «зеленое сукно» ложится очередной китайский козырь — «просторный и элегантный минивэн класса люкс» Hongqi HQ9. Идею лимузина в кузове микроавтобуса, тысячекратно более удобного для пассажира, чем седан, принесли в Россию еще японцы вместе с Toyota Alphard. Несмотря на официальное отсутствие «божественной» на отечественном рынке в последние три года, число «лимовэнов» только увеличилось — подвезли «Вэлфаеров» с правым рулем и собственно «Альфардов».

И, судя по тому, что мы видим на дороге, подобный автомобиль россиянам понравился: тандем автобусной компоновки и королевского пассажирского сиденья — это по-нашему. Одним словом, почву удобрили и место расчистили. Идеальные условия для новенького «Хончи»?

Выглядит он сногсшибательно — тяжелая морда с обязательным «китовым усом», который весьма эффектно гаснет при блокировке замков; элегантная красная полоса, символизирующая то самое «Красное знамя»; строгие, на грани чопорности, формы. Это серьезный автомобиль, о чем говорят и глаза пешеходов, и реакция водителей. Конечно, «квадраты» Mercedes-Benz вызывают куда больше почтения, но торопиться с имиджевыми выводами не стоит: «Хончи» свое еще возьмет, история бренда в России только начинается. Дайте дороге к нему привыкнуть.

1/8

Hongqi HQ9 — машина для пассажира, так что рассказ о салоне стоит начинать именно со второго ряда, и тут есть о чем поговорить. Два роскошных капитанских кресла с оттоманками способны откинуться полностью, обеспечив комфортный сон — они невероятно бережны к своим «хозяевам» и символизируют достаток всем своим видом. В такой позе и московская пробка — не проблема, а возможность отдохнуть. Понравится и маме, и шефу.

Заднему ряду полагается отдельная климатическая установка, что позволяет сделать поездку еще комфортнее: куча кнопок и настроек с отдельным дисплеем помогут создать идеальную микросреду. Китайцы постарались с шумоизоляцией, поэтому водитель общается с пассажиром, не повышая голос, однако последний может смело и обо всем разговаривать по телефону.

За «главным» местом в салоне расположен третий ряд, причем он вполне актуальный, вместительный и предполагает «постояльца» любой комплекции, если чуть сдвинуть вперед капитанское кресло. Странно, что делать это приходится вручную — статус автомобиля подразумевает электромотор. Однако же нет — тяните силой мышц.

Глупо рассуждать об особенностях водительского места, ведь будущий собственник вряд ли на нем когда-нибудь окажется, но кое-что китайцы припасли и для рулевого. Рабочее пространство достаточно удобно спроектировано, основные элементы управления выведены на традиционные клавиши, а все необходимые приборы четко выражены и грамотно собраны на моноблочном экране.

1/12

Насладиться огромным и достаточно качественным «телевизором» мультимедийной системы в полной мере, увы, не удалось: ни Apple CarPlay, ни Android Auto она не знает, так что крошечный уголок экрана — единственное, что работало на создание комфорта в огромном салоне. Остальная же часть осталась безразлично черной с мелкими и абсолютно бесполезными пиктограммами.

Разве что температуру и обдув настроить, но вечный китайский вопрос с климатической установкой не обошел и Hongqi HQ9: отрегулировать «погоду» для водителя под изменчивое московское лето не удавалось, а под дождем автобус и вовсе предательски запотевал всеми стеклами. Пришлось вымораживать салон, иначе дорогу не видно.

Беспроводная зарядка есть, площадка рассчитана на большой смартфон, но расположение неудобное — отсутствие «Карплея» и необходимость в навигаторе заставляет постоянно отвлекаться. Недоработка. И еще: машина постоянно сбрасывает настройки — тот же телефон нужно «контачить» заново после каждого запуска двигателя. Происходит это, конечно, молниеносно, но зачем?

И да, багажника нет. Совсем. Три чемодана уже не влезут, придется ставить в салон. Хорошо, если шеф летает с ручной кладью. Но главный «камень в огород» — русификация. Если с мультимедийной системой дистрибьютор справился, то с приборной панелью — нет. Для столь представительской и, надо отдать должное, совсем не дешевой машины — моветон. Теоретически, конечно, привыкнуть можно, не бог весть какие сложности, но почему? Неужели так сложно перевести приборку с иероглифов на «великий и могучий»?

1/14

Подобный маневр не понятен и вызывает логичное возмущение: покупатели таких машин ждут иного отношения к себе, так что вопросы обязательно возникнут. И в первую очередь именно этот — про русификацию. Ведь он ключевой для модели прямо сейчас, иначе разница между «параллельным» и «официальным» импортом размывается. Как и обоснование стоимости автомобиля.

В нашем распоряжении оказался минивэн в комплектации Deluxe, который предлагают по цене от 7 млн рублей с учетом скидок и спецакций. Но есть в России и максимальная версия Executive c подогревом руля (вот это роскошь), системой активного шумоподавления, сенсорной регулировкой «королевских» кресел второго ряда, многослойным стеклом сдвижных дверей, суперзеркалом заднего вида и электронной системой управления дальним светом. Такая обойдется в 9 млн «деревянных».

Под капотом — безальтернативный двухлитровый бензиновый турбомотор на 252 «силы», сопряженный исключительно с восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Не сказать, что тяжелой, весом почти в 2,5 тонны, машине легко на дороге — кортежем по перекрытым трассам не полетаешь, но для размеренного движения со скоростью потока мощности хватает.

Плата за вальяжность — комфортный расход горючего: на «сотню» в городе большой минивэн расходует 12-13 литров АИ-95, а на трассе спокойно укладывается и в десять литров горючего. Причем и ездили-то по участкам с разрешенной скоростью 130 км/ч, и двигатель крутили — а все равно 10 литров. Для столь угловатого форм-фактора и веса — достижение.

1/5

Но самое главное достижение китайских инженеров — подвеска. Ее удалось сделать очень разумной: не расхлябанно-мягкой, но и не каменно-жесткой, с довольно четкой связью связь между рулем и колесами. Вполне возможно, что решение — как раз таки в «сбалансированных» колесах: гигантскому диску с «изолентой» предпочли r18 с покрышкой 225/55. Ни в городе, ни на трассе вопросов ходовая не вызвала: и прямую машина держит без постоянного подруливания на колее, и в поворот, несмотря на высоченный центр тяжести, заходит «на классе».

Понравилась и работа электронных помощников: системы, от камер кругового обзора до помощи при перестроении, подсказывающие наличие машины в соседней полосе, крепко облегчают жизнь водителю. Большому кораблю — большое плавание, что непросто на тесных московских уточках и оживленных столичных магистралях.

Hongqi HQ9 — потрясающий автомобиль для пассажира. Тот от любой поездки получит только удовольствие: хоть по загруженным переулкам, хоть по бесконечным автотрассам. «Лимовэн» вышел невероятно комфортным, максимально спрофилированным под второй ряд, «население» которого и не заметит проведенных на дороге часов и километров. Что сотня, что полтысячи пролетают одинаково беспечно.

Так что с ключевой задачей инженеры «Красного знамени» справились: «главному» в этой машине все понравится. А недоработки китайцев — головная боль водителя, который в четырех случаях из четырех будет наемным сотрудником. Ему и кресла тягать, и мультимедиа настраивать, и чемоданы «зиповать». Но разве в машине для большого босса должно быть иначе?