Модный приговор: первый тест-драйв кардинально обновленного кроссовера-фастбэка Omoda C5

В салонах официальных дилеров стартовали продажи полностью обновленного Omoda C5. Ценники бешенства не вызывают. Облик — еще более экстравагантный, чем прежде. Техника — усовершенствованная. Портал «АвтоВзгляд» оценил, насколько адекватным такое сочетание выглядит на ходу.

Говорить о том, что россияне не оценили эстетической концепции Omoda — покривить душой. Продажи уже шестизначные, а это означает, что желающих потрафить собственной индивидуальности хватает. Бесспорно, на прелести Omoda покупаются самые дерзкие, ведь многим черты автомобилей марки кажутся чересчур вызывающими. Урбанистическая эстетика, стиль, комфорт и технологичные девайсы... В этом ключе выдержан и обновленный С5.

Признаться, у меня, человека за 50, первый взгляд на новую машину вызвал оторопь. Просто отсутствие гриля (без кавычек) в нашем возрасте означает минимум тепла, уюта и привычных вкусностей в компании друзей на даче. Быть может, поэтому мы с большой осторожностью относимся к электромобилям без «гриля». Они обещают новую жизнь и переход на иной уровень — раф на кокосовом и вот это все.

Omoda C5 — не электромобиль, хотя его внешность и кричит о незаурядности. Здесь чисто нравится/не нравится. Меня углы и острые грани передка скорее напугали, чем впечатлили. А широкая темная щель вместо решетки радиатора и вовсе вызвала ассоциацию с автоматом напитков: прикладываешь карту, и к тебе из темноты с грохотом выкатывается банка энергетика.

1/6

Вид сбоку держит «парящая» на темных стойках ниспадающая к корме крыша. Ну а разлет задней оптики и корма в целом даже впечатляют. Фонари-молнии практически как у флагмана бренда С7. Кстати, оптика по кругу светодиодная даже в базовой версии «Актив» за 2 349 000 млн. рублей.

За эти же деньги вам достанется переднеприводная (полный привод ждем чуть позже) машина с набором фронтальных и боковых подушек безопасности, колесами R17, датчиками парковки и камерой заднего вида.

Центральный сенсорный экран по центру будет иметь в диагонали 12,3 дюйма, тогда как 15,6-дюймовый планшет наряду с исчерпывающим зимним пакетом и прочими чудесами появится лишь в средней комплектации «Драйв» за 2 499 000 млн. Впрочем, поддержка беспроводного подключения для Android Auto и Apple CarPlay будет уже в базе.

В ОЧКАХ, НО НА СПОРТЕ

Салон C5 теперь другой. Сдвоенную систему экранов сменил большой центральный дисплей и крошечная приборная панель. Видимо, в Китае всерьез намерены окончательно изжить «приборку» из обихода. Единственная цифра, что видна на ней человеку с минимальными возрастными изменениями зрения «без очков для чтения» — это текущая скорость. И на том спасибо: машина-то для молодых.

1/7

Физические кнопки присутствуют в ограниченном количестве: обогревы, «аварийка», клавиша смены режима движения. Все это на центральной консоли под правой рукой. Рычаг КП на рулевой колонке, а сам руль усечен с двух сторон на псевдоспортивный лад. Материалы отделки, по сути, грубоваты (кроме кресел). Хотя визуально и торпедо, и все что ниже и по бокам смотрится модно и благородно. Есть даже атмосферная подсветка.

Теплых слов заслуживают новые передние кресла с опять же спортивными амбициями. У флагмана С7, кажется, такие же. Держат цепко, электрорегулировки обеспечивают приличный диапазон, нежная эко-кожа, набивка плотная и комфортная. От заднего ряда многого не ждите. Вдвоем тут будет нормально, втроем, увы, нет. Ну и берегите головы при посадке.

Крыша хотя и «парит», но не высоко. По темечку нет-нет да и заденет. Для задних седоков есть свои дефлекторы обдува, два разнотипных порта USB для подзарядки гаджетов и обогрев сидений. Но последний лишь в топовых версиях «Драйв» и «Стиль» (2 649 000 рублей — цена максимальной комплектации).

И прежде, чем переходить к езде добавим, что объем багажника новинки увеличился до 422 л (1149 л при сложенных креслах). К тому же китайцы неплохо поработали над антикором — применены оцинковка основных деталей кузова и катафорезное грунтование.

Фото производителя

УВЫ, НЕ ЭТАЛОН

Машина построена на хорошо известной платформе T1X. Да, неплохая геометрия для невинных загородных приключений и клиренс 190 мм в активе. Но особенных откровений на асфальте мы не ждали. Под капотом тут стоит бензиновый турбомотор семейства Acteco второго поколения на 147 сил с моментом 210 Нм.

Новшество — 6-ступенчатый «робот» Getrag вместо вариатора. Замена стоящая, коробка DCTобеспечивает действительно быстрый и бесшовный набор скорости. Мощи силовому агрегату хватает за глаза, чтобы не казаться в потоке занудой. Здесь, правда, лишь два режима движения: Eco и Sport. Выбор однозначно в пользу последнего, поскольку Eco кажется чрезмерно «размазанным» и категорически не располагает к активной езде.

Эталоном рулежки построенные на этой платформе автомобили, увы, никогда не были. Но C5 совершенно стабилен на высокой скорости (под 150 км/ч), образцово держит дугу и в поворотах не сильно досаждает кренами. Подвеска работает немного нервно. На значительных неровностях даже жестковато.

А на мелком дорожном браке гулким стуком подвеска дает знать о своей незавидной участи. Но к неидеальным повадкам этой платформы можно приспособиться, верно подбирая скоростной режим. А на ровном асфальте и того не потребуется.

1/4

АХ, ЭТА МУЗЫКА

Касаемо электроники могу сказать, что работа, которую производитель провел по дополнительной калибровке настроек систем безопасности, заметна. Полный пакет опций ADAS, имеющийся в топовой версии машины, получил функцию адаптации к манере вашего вождения. А деятельностью головного планшета руководит новый мощный 8-ядерный процессор Snapdragon. Здесь и быстрая загрузка, и мгновенная реакция на прикосновения.

По нижней кромке монитора центрального дисплея всегда в доступе климатическая развертка, долго искать в недрах медиасистемы нужное не придется. К тому же, можно настроить под себя индивидуальный пул наиболее часто используемых приложений и команд. Удобно.

Но Omoda не была бы собой, если б не добавила модных гаджетов. Речь идет об ароматизаторе воздуха, который подключается в специальный слот салона. Запахи можно выбирать. В сочетании с системами интеллектуальной системой очистки воздуха и антизапотевания стекол ароматизатор формирует идеальный кейс для перфекционистов.

Ну и, наконец, музыка. Помимо восьми динамиков дополнительно можно заказать установку оригинального сабвуфера. А кому и этого покажется мало, решение для пикников — портативная Bluetooth-колонка с эффектной подсветкой и подзаряжающаяся на борту.

Словом, у нас очередная модная штучка — в меру компактный, но не в меру экстравагантный автомобиль по цене из реальной жизни, а не из поднебесья. И наверняка он найдет своего покупателя. Молодого, дерзкого ценителя комфорта и не слишком требовательного к скучным сугубо автомобильным дисциплинам...