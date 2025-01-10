Супердисконт: почему подержанные китайские авто стремительно дешевеют

Удивительные тенденции замечены на вторичном рынке автомобилей в России: на доски объявлений вывалилось огромное количество очень привлекательных предложений на легко подержанных «китайцев». Все выставленные на продажу экземпляры, как на подбор: малый пробег — стабильно до 100 000 км, один владелец, хорошее состояние. И цена — около полутора миллионов или «новая Granta». В чем же причина столь отчаянной щедрости продавцов, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В 2024 году в России продали более 1,5 млн новых легковых автомобилей, из которых 60% - китайские. Оценивать их техническое оснащение — дело сугубо личное, частное, а вот ресурсные возможности «поднебесных» ТС россияне, похоже, оценили однозначно: уже через год машины теряют до половины своей «салонной» стоимости.

«Японцы», напомним, теряли от 15% до 30%, «немцы» — от 18,5% до 34,5%. А «китайцы» — ровно половину! И таких предложений — валом. А весь «куст» Chery, включая «Омоды», «Джейку» и прочие «Иксиды», представлен особенно широко. Оно и понятно: «Чери», если посчитать все ее «суббренды», в России абсолютный фаворит. Например, годовалый Tiggo 7 Pro Max без всяких сложностей и бюрократических проволочек можно купить за 1,3 млн рублей, тогда как новая машина в аналогичной комплектации — не менее 2 800 000!

Jaecoo J7 2023 года выпуска c пробегом, просто вдумайтесь, 8100 км стоит уже 2 390 000 рублей, а с 5400 км на одометре — 2 470 000 рублей. Новая, напомним, обойдется в четыре миллиона. Двухгодовалая Omoda C5 с пробегом 28 000 км — 1 600 000 рублей, тогда как новая — 3 600 000. Haval F7 2021 с пробегом до 50 000 км — 1 700 000 рублей. Новый — 3,9 млн. Продолжать можно долго, почти бесконечно. Так в чем же причина подобных «распродаж»?

Фото globallookpress.com

Во-первых, дилеры по очень большому «секрету Полишинеля» честно признаются: сегодня продажи любого подержанного автомобиля дороже двух миллионов — гиблое дело сейчас. Ставка кредита высока, а за наличные особо и не берут.

А во-вторых, если уж идут на «вторичку», то «китай» обходят стороной: никто не знает, как поведет себя подержанное ТС из Поднебесной, на сколько километров хватит остатка ресурса и найдутся ли запчасти. А ведь последние — проблема даже для новой машины, еще сходящей с многочисленных конвейеров Китая и не только. Что же делать с прошлыми поколениями?

Даже региональные дилеры признаются, что фантастический дисконт, а 50-процентную «скидку» иначе и не назовешь, покупателей особо не привлекает. Казалось бы, новая, считай, «тачка», крошечный пробег и свежий год выпуска — а выбирают старый Outlander или древний RAV 4. А не свеженький «Тигго». В столице же и вовсе бэушных «китайцев» не рассматривают — только сдать в trade-in.

Есть и еще одна любопытная особенность вторичного рынка: парки начали массово скидывать корпоративные, даже не таксишные, машины 2022 и 2023 года выпуска, поскольку модели многих брендов из КНР, датированные 2024 годом, явно лучше подходят для эксплуатации в России: многие «детские болячки» вылечены. Так что актуальнее скинуть немедленно, до наступления «часа Х»: например, прямо сейчас в Первопрестольной распродают целый парк Tiggo 7 по 1,2-1,3 млн руб. Пробег — до 50 000 км. В таком окружении заломить цену, как вы понимаете, не выйдет.