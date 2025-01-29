Замкнутый круг: как, поднимая российский авторынок, власти страны роют ему яму

Относительно неплохие результаты, которые показал отечественный авторынок в минувшем году, когда было реализовано более 1,5 млн новых авто и около 7 млн подержанных, в году наступившем могут обернуться жесточайшим кризисом автопродаж. И хотя об этом сегодня не говорит только ленивый, власти страны по каким-то причинам не хотят прислушаться к мнению экспертного сообщества.

А оно таково, что по самым оптимистичным прогнозам в 2025-ом своих владельцев найдет не более 1 300 000 новеньких легковушек, хотя пессимисты говорят максимум о 900 000 транспортных средств, которых всеми правдами и неправдами удастся пристроить автодилерам. Что касается авто с пробегом, то и их продажи упадут до шести с небольшим миллионов рублей.

Что, впрочем, вполне понятно, учитывая заоблачные прайсы и в автосалонах, и на досках объявлений. Так, по оценке президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, средневзвешенная цена нового авто составит к концу года 3 850 000 «деревянных», а машины, побывавшей в эксплуатации — более двух «лямов».

А если учесть, что львиную долю и тех, и других моторизованные россияне приобретают на заемные средства, то суммы эти для массового потребителя откровенно недоступны: в последние месяцы число выданных банками автокредитов сократилось на 40%. Да и все меньше находится желающих одалживаться у финансовых учреждений под неподъемные проценты, спасибо странной денежно-финансовой политике ЦБ.

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Прибавьте сюда неподъемную для большинства представленных на нашем рынке автобрендов ношу под названием утилизационный сбор, и вот она во всей своей неприглядной для авторынка красе картина маслом. Картина и о грядущем банкротстве изрядно числа автодилеров, и об уходе из страны не менее изрядного числа автостроителей.

Что, в конечном итоге, больно ударит по автовладельцам. Как минимум потому, что возникнут еще более серьезные проблемы и с обслуживанием машин, и обеспеченностью запчастями. При этом надежды на то, что рост коэффициентов «утиля» заставят-таки китайские автоконцерны локализовывать свои производства у нас совершенно беспочвенны.

Им нет резона вкладывать сотни миллионов долларов в создание в РФ своих сборочных производств при столь малом объеме рынка, который, как показывает опыт прошлых лет, должен быть на уровне трех млн ежегодно продаваемых автомобилей. Только в этом случае инвестиции в автозаводы и предприятия по выпуску комплектующих будут оправданы.

Короче говоря, замкнутый круг. Впрочем, более подробно и об этой проблеме, и о том, что ждет отечественный автопром и авторынок, да и нас с вами в самом ближайшем будущем вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.