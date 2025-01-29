Висяк: эксперты не советуют покупать подержанные китайские автомобили

Представители сразу нескольких дилерских сетей рассказали порталу «АвтоВзгляд» о многомесячном застое на рынке подержанных автомобилей: некоторые экземпляры не могут найти новых владельцев более 180 дней. Среди них немало достаточно свежих и даже актуальных моделей китайских брендов. Почему же российский водитель не хочет себе слегка «обкатанный» автомобиль из КНР, но с огромным дисконтом? Подробности на портале «АвтоВзгляд».

О сложностях с продажей подержанных «китайцев», а их доля на вторичном рынке составляет, по разным оценкам, 3-7%, заговорили еще в прошлом году, когда первая «поднебесная вторичка» новой генерации оказалась на досках объявлений и парковках trade-in. К новому году дилеры перешли на вой: паркинги забиты, но никто не хочет покупать совсем не старые и вообще не битые китайские машины.

Пожилого «японца» — пожалуйста, хоть с ржавчиной, хоть с вереницей хозяев. А вот свежего, лишь слегка, буквально издали повидавшего российский асфальт «китайца» — нет, увольте. Новых берут, поскольку выбора не предвидится, а вот «вторые руки» для россыпи китайских «старинок» найти не получается. Почему?

Логики в этом нет никакой: двухлетний китайский автомобиль можно купить с дисконтом около 50% и по цене новой LADA Granta. Но разве может главный «бюджетник» всея Руси хоть что-то противопоставить богато оснащенному и шикарно выглядящему «китайцу»? Ответ на поверхности — они не конкуренты. Даже новый с подержанным. Почему же тогда покупатели делают выбор в пользу Тольятти, а мегатонны «китая» месяцами, в прямом смысле, около 70% машин стоят на парковке до трех месяцев, гниют в ожидании нового собственника?

Продажи подержанных авто в России. Слайд РОАД.

Эксперты предполагают, что рукой (вернее — кошельком) российских соискателей недорогих машин движут иные соображения. «Японские бренды имеют давнюю историю. По сути, это целые династии: количество поколений, создавших некоторые марки, уже перевалило за 10 — каждое внедряло свои идеи, оттачивало элементы до совершества.

У китайцев нет таких автомобильных династий. По сути, они занимаются плагиатом — выпускают автомобили на основе проверенных временем агрегатов других производителей. Часто новинки быстро выходят на рынок, не получают успеха и так же быстро покидают его. Автопроизводители КНР очень преуспели лишь в создании гаджетов (планшетов, различных прошивок), которыми пичкают свои ТС. В итоге мы получаем этакий гаджет на колесах.

Да, это интересно и удобно, однако с точки зрения надежности и долгосрочной эксплуатации китайцы пока еще не могут догнать японцев. Помимо этого, китайские авто уступают японским и по ликвидности. Подержанный «японец» известного бренда, например, тот же Toyota Prado или Land Cruiser, со временем лишь растет в цене — его можно продать дороже, чем он был куплен.

Изделия же китайского автопрома сопоставимого класса вряд ли будут подниматься в цене — они, наоборот, дешевеют. Есть смысл рассматривать покупку лишь нового «поднебесного» автомобиля.

Фото globallookpress.com

— Но если выбирать среди подержанных машин, то, на мой взгляд, предпочтительнее японец, даже если он будет намного старше китайца, — считает Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli. — Подержанные китайские автомобили могут быть привлекательными по цене, но их покупка сопряжена с рисками. Основные проблемы включают отсутствие запчастей, сложности с обслуживанием и низкую надежность некоторых моделей, — подчеркивает специалист.

Эксперты отмечают, что китайские машины часто собираются с использованием нестандартных деталей, что затрудняет ремонт, — поделился своими наблюдениями основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Поддерживает коллегу и Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго»:

— Подержанные китайские автомобили могут быть интересным вариантом, но важно учитывать несколько факторов. Во-первых, это качество. Некоторые китайские марки (например, Geely или Changan) значительно улучшили его за последние годы. Однако на рынке все еще есть много моделей с низким качеством сборки.

Во-вторых, нужно убедиться, что у вас в доступе (в ближайшем автосалоне, в городе, в стране) есть запчасти и сервисные центры для обслуживания. В некоторых регионах России это может быть проблемой. В-третьих, перед покупкой нужно обязательно почитать отзывы пользователей о конкретной машине. Некоторые из представленных в России моделей могут иметь хорошую репутацию, а другие — нет...

Короче говоря, несмотря на существенный, который просто невозможно не заметить, рост и качества, и внешней составляющей китайских ТС, большинство из российских водителей все еще не доверяют автомобильной продукции из Поднебесной. И если новую машину, которая два-три года точно прослужит, рассматривать «на безрыбье» готовы, то становится ее вторым хозяином — однозначно нет.