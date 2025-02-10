Подержанными автомобилями впервые в России начали торговать на маркетплейсах

Так, с 10 февраля этого года реализацию б/у машин посредством ресурса Wildberries запустила компания Pango Cars, специализирующаяся именно на продажах подержанных машин. Заметим, что это первая в России попытка торговли авто с пробегом через маркетплейсы.
— Преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом такие же, как и в случае с новым транспортным средством. Это удобно, позволяет покупателю сэкономить время, так нет необходимости ехать в автосалон, ожидать оформление сделки. Это гарантия того, что цена прозрачная и не изменится внезапно в процессе покупки, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» любопытную инициативу руководитель категории «Авто» Wildberries&Russ Василий Гаврилюк.
В свою очередь руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа подчеркивает, что «выход автомобилей с пробегом на маркетплейсы является значимым событием для всей автоиндустрии. Такая категория на появилась впервые среди российских и даже зарубежных площадках. Опция позволит приобрести авто по фиксированной цене с учетом всех скидок от дилера без скрытых доплат. Уверены, что этот шаг сделает покупку авто с пробегом таким же простым процессом, как заказ любого другого товара онлайн».
И уже сегодня потенциальный покупатель может выбрать побегавшие свое авто таких марок, как Kia, Renault, VW, Changan, Audi и других стоимостью от 950 000 рублей.
При этом все предлагаемые лоты не только прошли техническую и юридическую проверки по 129 пунктам, но и предпродажную подготовку. Кроме того, на основные узлы и агрегаты распространяется годовая гарантия (или 20 000 км пробега) при соблюдении условий эксплуатации.
Из других «фишек» этой онлайн торговли бэушками — доставка покупки в указанное покупателем место, возможность расторжения сделки после осмотра ТС и тот факт, что все представленные на витрине машины — от официальных дилеров и имеются в наличии.
К минусам можно отнести требование 100-процентной предоплаты и региональные, так сказать, ограничения: на этапе тестирования услуги ею можно будет воспользоваться только в Москве и Московской области. Однако, как подчеркивают представители Pango Cars, в дальнейшем зона доставки будет расширяться.