Моторалли «Медведь Шатун-2018»: как развлекаются байкеры в межсезонье

Свой первый «Шатун» я не забуду никогда. В далеком 2010-м организаторы решили добавить экстрима, заменив традиционную гостиницу палаточным лагерем, а природа, подхватив идею, ударила заморозками и снегопадами. Мотоцикл мы с друзьями готовили долго, но он, будто почуяв неладное, сломался еще до старта, из-за чего я, пытаясь поучаствовать в ралли хоть с пассажирского места, напросился в другой экипаж.

Снега было столько, что к наступлению темноты мы не добрались даже до середины трассы. Тащить на себе «Урал» с коляской тяжело даже на ровном асфальте, а что говорить о «пересеченке» длиной в 7 километров? Именно тогда я влюбился и в отечественные оппозиты и в подобные внедорожные вакханалии. И не я один, раз за столько лет концепция поменялась разве что в сторону большего комфорта — теперь палаточный лагерь доступен лишь в качестве опции, в то время как основная часть участников заселяется в гостиницу.