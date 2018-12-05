Моторалли «Медведь Шатун-2018»: как развлекаются байкеры в межсезонье

Фото avtovzglyad.ru
Ралли «Медведь Шатун» проходит уже более десяти лет подряд, каждый раз собирая самых бесшабашных любителей перемешивать грязь и снег до однородной консистенции. Призы? Символические, как и стоимость участия, а вот эмоции — вполне себе настоящие. При чем на столько, что на слет приезжают мотоциклисты со всех соседних регионов.
Дмитрий Федотов

Свой первый «Шатун» я не забуду никогда. В далеком 2010-м организаторы решили добавить экстрима, заменив традиционную гостиницу палаточным лагерем, а природа, подхватив идею, ударила заморозками и снегопадами. Мотоцикл мы с друзьями готовили долго, но он, будто почуяв неладное, сломался еще до старта, из-за чего я, пытаясь поучаствовать в ралли хоть с пассажирского места, напросился в другой экипаж.

Снега было столько, что к наступлению темноты мы не добрались даже до середины трассы. Тащить на себе «Урал» с коляской тяжело даже на ровном асфальте, а что говорить о «пересеченке» длиной в 7 километров? Именно тогда я влюбился и в отечественные оппозиты и в подобные внедорожные вакханалии. И не я один, раз за столько лет концепция поменялась разве что в сторону большего комфорта — теперь палаточный лагерь доступен лишь в качестве опции, в то время как основная часть участников заселяется в гостиницу.

Фото avtovzglyad.ru

«Ралли» — не совсем подходящее название для «Шатуна»: регламент предельно мягкий, а призы, повторимся, символические. До недавнего времени на них могли рассчитывать лишь пилоты двухколесных внедорожных мотоциклов, однако теперь погоняться можно и на «колясыче». А вот квадроциклы по-прежнему едут вне зачета, что не мешает именно этой технике набирать здесь популярность. Помимо них — бесконечные «Уралы» и «Днепры», можно встретить ИЖи, «китайцев» всех мастей и даже мелкосерийные полноприводные мотоциклы вроде «Архара».

В нынешнем году квадроцикл выбрал и я, очень уж хорошо он зарекомендовал себя за последний год во время наших поездок в Карелию и Погорелово. Yacota 250 — простой и относительно бюджетный «китаец»: задний привод, одноцилиндровый мотор с воздушным охлаждением, ничего лишнего! А недостаток проходимости, если таковой возникает, с лихвой компенсируется скромной массой — в любой непонятной ситуации аппарат можно приподнять, переставить или подтолкнуть.

Фото avtovzglyad.ru

Атмосфера байкерского праздника чувствуется за версту — по веренице пикапов и газелей, груженых самой разной техникой; по карусели, собранной из колясок мотоцикла «Урал»; по циркуляции людей, спрашивающих тот или иной ключ в попытках починить очередной «совкоцикл» перед самым стартом. И тщетно — в 500-х метрах от стартовых ворот сломалось сразу два «колясыча» — ремонт в лесу не следствие кривых рук, а особый вид искусства!

С погодой неимоверно повезло — крепкий мороз и скромный снежный покров под Рыбинском, в в окрестностях которого и проходило ралли, обеспечил чистую и сухую трассу, с которой справлялась любая техника, так что ехать можно было, никуда не спеша, наслаждаясь солнцем и природой. Даже броды, через которые организаторы старательно провели маршрут, в большинстве своем перемерзли, превратившись из сложных и опасных засад в гладкое черное стекло.

Впрочем, пара действительно засадных мест, где вода не замерзла из-за сильного течения, на пути нашлась. В одном из них я умудрился перевернуться, окунувшись в реку и накрывшись сверху квадроциклом, зато в другом, там, где пилотам тяжелой техники приходилось бегать с лопатами и веревками, Yacota 250 проскочила будто посуху. Из всех проблем — дважды разбортировавшиеся колеса: универсальная резина требовала минимально возможного давления, которое периодически напоминало о себе.

Фото avtovzglyad.ru

В середине трассы традиционный обед — горячий чай, стрельбище и пироги: гонки — гонками, а обед по расписанию. Даже участникам спортивного зачета время, потраченное на еду, не шло в зачет, чего говорить о тех, кто никуда не спешит. Ехать дальше стоило лишь ради красот — маршрут проходил через заброшенные деревни, крутые склоны и берег Волги, красивейшие места настоящей России.

Увы, погода была слишком уж хорошей, из-за чего впервые в жизни многие приехали на финиш засветло. Для меня этот «Шатун» стал шестым по счету и ни разу он не давался так просто. Уверен, в будущем году халявы не будет! Кто как, а я приезжаю сюда замучить себя на всю зиму вперед!

автопутешествие, байки, мототехника, автоспорт
5 декабря 2018
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