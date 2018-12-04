Как начнут наказывать за неуплату транспортного налога после 3 декабря

Третьего декабря 2018-го года истек крайний срок уплаты транспортного налога российскими автовладельцами. Чем грозит просрочка этого платежа, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

В этом году самая последняя-распоследнияя дата уплаты транспортного налога выпала на 3 декабря. Так что всем, кто откладывал до последнего окончательный ежегодный расчет с местным бюджетом, повезло — они получили еще пару дней на мучительные раздумья: платить за машину, или все-таки «сэкономить»? Ведь обычно «дедлайн» по транспортному налогу происходит 1-го декабря.

В последнее время налоговики очень неплохо научились «трясти» рядовых граждан, а почти повальный переход на зарплаты через банковские карточки не оставляет автомобилистам-налогоплательщикам почти никаких шансов «зажать» и не поделиться с государством своим кровно заработанным. Напомним, что транспортный налог рассчитывается исходя из мощности мотора машины, которой владеет человек.

Так, для Москвы он составляет 12 рублей за каждую «лошадь» двигателя мощностью до 100 л. с. включительно, 25 рублей для мотора 100—125 л. с, 35 рублей для 125—150 л. с., 45 рублей для 150—175 л. с, 50 рублей для 175-до 200 л. с., 65 рублей для 200—225 л. с., 75 рублей для 225–250 л. с. и 150 рублей для движка мощностью более 250 л. с.

Что же будет, если нечаянно, по забывчивости, или сознательно не заплатить этот налог до крайней даты, 3 декабря в этом году? Прежде всего, уже на следующий день начнут «капать» пени за просрочку. Закон утверждает, что она равна 1/300 ставки ЦБ на момент неуплаты — в течение первого месяца

Далее «неустойка» начинает начисляться в двойном размере — 1/150 ставки ЦБ. Для понимания реальных цифр скажем, что к каждой 1000 рублей начисленного транспортного налога, в случае его неуплаты через месяц будет приплюсовано 7,5 рубля «штрафа», поскольку ставка Центробанка сейчас равна 7,5% годовых. С каждым последующим месяцем должок будет прирастать 15-ю рублями.

Менее 200 рубликов за год в расчете на каждую тысячу рублей недоимки (именно так на суконно-казенном языке называется недоплаченное в казну) по нашим временам представляется не самой смертельной суммой. Но есть в этой ситуации одно неприятное «но». Называется оно — судебные приставы.

Дело в том, что при недоимке размером свыше 3000 рублей налоговая служба имеет полное право подать на должника в суд. Примерно также это происходит при неуплате штрафов ГИБДД в установленный срок.

Суд «в автоматическом режиме» передает такие дела судебным приставам, которые уже давно поставили «на конвейер» списание подобных недоимок с банковских счетов должников, сопровождая свои операции тупой блокировкой вообще всех карточек нерадивого плательщика. Причем, за эту свою «работу» приставы взыскивают еще дополнительные 7% от суммы задолженности — но не менее 1000 рублей.

Для справки: в столице размер транспортного налога превышает 3000 рублей уже для авто мощностью в 125 л. с. По этой причине владельцы таких машин, не оплатившие налог вовремя, немедленно попадают в «группу риска» — с точки зрения последующего общения с судебными инстанциями.

штрафы, суд, транспортный налог, пристав, ФССП, ГИБДД
4 декабря 2018
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