Как начнут наказывать за неуплату транспортного налога после 3 декабря

В этом году самая последняя-распоследнияя дата уплаты транспортного налога выпала на 3 декабря. Так что всем, кто откладывал до последнего окончательный ежегодный расчет с местным бюджетом, повезло — они получили еще пару дней на мучительные раздумья: платить за машину, или все-таки «сэкономить»? Ведь обычно «дедлайн» по транспортному налогу происходит 1-го декабря.

В последнее время налоговики очень неплохо научились «трясти» рядовых граждан, а почти повальный переход на зарплаты через банковские карточки не оставляет автомобилистам-налогоплательщикам почти никаких шансов «зажать» и не поделиться с государством своим кровно заработанным. Напомним, что транспортный налог рассчитывается исходя из мощности мотора машины, которой владеет человек.

Так, для Москвы он составляет 12 рублей за каждую «лошадь» двигателя мощностью до 100 л. с. включительно, 25 рублей для мотора 100—125 л. с, 35 рублей для 125—150 л. с., 45 рублей для 150—175 л. с, 50 рублей для 175-до 200 л. с., 65 рублей для 200—225 л. с., 75 рублей для 225–250 л. с. и 150 рублей для движка мощностью более 250 л. с.